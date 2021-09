Radschnellweg: Grün-Rot einigt sich beim Odeonsplatz

Der Radschnellweg in den Norden führt auch über den Odeonsplatz. Die Rathauskoaltion hat sich nun geeinigt, wie es mit der umstrittenen Neugestaltung weitergehen soll.

So könnte der Odeonsplatz nach der Umgestaltung aussehen.

München - Am Mittwoch wird die Rathauskoalition im Mobilitätsausschuss für den Radschnellweg in den Münchner Norden einen Gestaltungswettbewerb für den Bereich zwischen Odeonsplatz bis zur Von-der-Tann-Straße beschließen.

Dieser Abschnitt ist "städtebaulich besonders sensibel", wie es die Grünen in einer entsprechenden Mitteilung ausdrücken. Es gehe nun darum, nicht nur für den Radverkehr sichere und komfortable Bedingungen zu schaffen, sondern auch die Belange des Denkmalschutzes und des Öffentlichen Nahverkehrs sowie die Aufenthaltsqualität optimal zu berücksichtigen.

Radschnellweg: So soll es am Odeonsplatz weitergehen

Klar ist, dass die Verkehrsflächen vor allem im Abschnitt südlich der Von-der-Tann-Straße/Oskar-von-Miller-Ring neu gestaltet werden sollen - wie genau, das soll nun eben ein Wettbewerb klären.

Stadtrat Paul Bickelbacher (Die Grünen – Rosa Liste): "Die Ludwigstraße und der Odeonsplatz sind für das städtebauliche Erscheinungsbild so wichtig, dass wir uns jede Umgestaltung genau überlegen und eine Lösung aus einem Guss finden müssen. Gegenwärtig ist noch viel – zu viel – Raum für den Autoverkehr reserviert. Wir denken an eine Entsiegelung und Begrünung inklusive Bäumen, die natürlich mit dem Denkmalschutz in Einklang gebracht werden muss."

Odeonsplatz soll für alle Verkehrsteilnehmer angenehmer werden

Der radpolitische Sprecher der SPD/Volt-Fraktion, Andreas Schuster, sagt: "Von einem Gestaltungswettbewerb erwarten wir uns Lösungen für ein gutes und konfliktfreies Miteinander. So können künftig alle unsere schöne Stadt entspannt genießen."

Der Radschnellweg in den Münchner Norden ist Teil der Umsetzung des Radentscheids, den sich die Grün-Rote Rathauskoalition zur Aufgabe gemacht hat. Ziel neben der Strecke nach Garching ist letztlich ein durchgängiger Radlring rund um die Altstadt.