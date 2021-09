Sonnenstraße 20: Neue Büros, wo einst der "Monaco Franze" ermittelte

Eine Investmentfirma hat das Haus in der Sonnenstraße 20 gekauft. Die Immobilie erlangte einst durch die Serie "Monaco Franze" Berühmtheit.

München - Gekauft hat die Immobilie die "ABG Capital", eine Investmentfirma aus Frankfurt. Bis Ende 2023 will sie das Haus "revitalisieren" und mit einem Neubau im Innenhof erweitern.

Das Gebäude (Baujahr 1953) ist bis Ende 2020 als Wohn- und Geschäftshaus genutzt worden, aktuell ist es weitestgehend entkernt und zurückgebaut. Entstehen sollen nun rund 4.500 Quadratmeter Mietfläche - hauptsächlich Büros.

In den oberen Etagen sollen "acht attraktive Penthaus-Wohnungen mit einzigartigem Blick über die Stadt und in die Alpen" gebaut werden, teilte "ABG Capital" mit. Im Erdgeschoss entstehen Einzelhandels- und Gastronomieflächen. Die Fassade zur Sonnenstraße soll eine "markante Struktur" erhalten.

Sonnenstraße 20: Einst ermittelte hier der "Monaco Franze"

Der Neubau im Innenhof soll ein reiner Bürobau werden, für den "direkte Zugänge zur begrünten Hofanlage vorgesehen sind". Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts liegt bei rund 70 Millionen Euro.

Hören soll das Haus in Zukunft auf den Namen "Franz". Denn die Immobilie hat in den 80er-Jahren Berühmtheit erlangt, in der Kultserie "Monaco Franze". Hier wurden nämlich Szenen der legendären TV-Serie "Monaco Franze" gedreht: Nach seiner Zeit bei der Münchner Kriminalpolizei gründete der ewige Stenz in der Serie in der Sonnenstraße 20 ein eigenes Detektivbüro. So erhielt diese Adresse in ganz Deutschland Bekanntheit.

Wer in Zukunft auf Monaco Franzes Spuren wandelt, ist noch unklar. "Franz" wird den neuen Eigentümern unvermietet übergeben.