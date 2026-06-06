AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Public Viewing München: In diesen Locations werden (fast) alle Spiele der WM 2026 gezeigt

Public Viewing München: In diesen Locations werden (fast) alle Spiele der WM 2026 gezeigt

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko die 23. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Erstmals nehmen 48 Nationen an dem Turnier teil, insgesamt wird es 104 Partien geben. Viele Spiele davon wird man in München auf gemeinsam mit anderen Fans beim Public Viewing ansehen können, aber nicht alle. Die AZ hat eine Liste von Locations zusammengestellt, die Spiele der WM 2026 zeigen.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Vielerorts wird es in München zur WM 2026 wieder Public-Viewing-Events geben.
Vielerorts wird es in München zur WM 2026 wieder Public-Viewing-Events geben. © IMAGO

Am 11. Juni beginnt mit der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko das wohl bedeutendste Sportevent des Jahres 2026. In der bis dato größten WM aller Zeiten kämpfen bis zum 19. Juli insgesamt 48 Länder in 104 Spielen um den Weltmeistertitel.

Auch bei dieser Weltmeisterschaft wird es in München wieder zahlreiche Public-Viewing-Events geben. Allerdings verhindern die in Deutschland teilweise sehr späten Anstoßzeiten dafür, dass nicht alle WM-Partien im öffentlichen Raum gezeigt werden können. 15 unterschiedliche Anstoßzeiten, Kick-off zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Mehr als die Hälfte der Partien startet nach Mitternacht deutscher Zeit.

So finden auch die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft später statt als gewohnt. Während das Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curaçao (14. Juni) mit 19 Uhr noch eine der frühen Anstoßzeiten hat, werden die beiden restlichen Vorrundenpartien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Zwar werden auch die Biergärten, Kneipen, Lokale und Sportbars in München in diesem Jahr nicht mehr jedes Spiel zeigen können, sondern nur noch ausgewählte Partien, ganz muss aber nicht auf das gemeinsame Mitfiebern verzichtet werden,den immerhin dürfen die Biergärten während der WM bis 1 Uhr morgens geöffnet haben.

Lade TED
 
Umfrage wird geladen, bitte warten...
 

Public-Viewing zur WM 2026 in München in der AZ-Übersicht 

Folgende Münchner Locations bieten zur WM 2026 Public-Viewing-Events an (in alphabetischer Reihenfolge):

Anton's

Adresse: St.-Martin-Str. 7, 81541 München
Telefon: 089 69737245
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft 
Zu sehen auf: Fernseher im Innenbereich; bei gutem Wetter auf zwei Fernsehern im Biergarten (Reservierung notwendig)
Bier: u.a. Augustiner und Franziskaner  

Augustiner Keller  

Adresse: Arnulfstraße 52, 80335 München
Telefon: 089 594393
Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien mit hoher Nachfrage
Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände und zwei Bildschirmen im Biergarten. Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auch im Innenbereich gezeigt
Bier: Augustiner

Augustiner Schützengarten

Adresse: Zielstattstraße 6, 81379 München
Telefon: 089 72468088
Übertragung: alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zahlreiche andere WM-Spiele
Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Bildschirme im Biergarten 
Bier: Augustiner

Backstage

Adresse: Reitknechtstraße 6, 80639 München
Telefon: 089 1266100
Übertragung: alle WM-Spiele 
Zu sehen auf: mehrere Leinwände und Flatscreen-TV
Bier: Augustiner, Paulaner

Bamberger Haus

Adresse: Brunnerstraße 2, 80804 München
Telefon: 089 322128210
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft, zudem zahlreiche andere WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Leinwand im Biergarten, bei den Deutschland-Spielen, Halbfinale und Finale zusätzlich auf vier weiteren großen Fernsehern
Bier: Augustiner

Bierstube im Olympiazentrum

Adresse: Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Spiele, die nicht in der Nacht stattfinden
Zu sehen auf: zwei Leinwände in der Bierstube, viele Spiele (bei gutem Wetter) auf Leinwand im Biergarten vor dem Lokal
Bier: u. a. Weihenstephaner

Brauhaus am Kapuzinerplatz

Adresse: Kapuzinerplatz 5, 80337 München
Telefon: 089 5446118
Übertragung: lle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und zahlreiche weitere WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Leinwand und mehrere Fernseher. Im Biergarten (bei schlechtem Wetter bzw. Anpfiff nach 21 Uhr im Innenbereich)
Bier: Paulaner

Cadu (Cafe an der Uni)

Adresse: Ludwigstraße 24, 80539 München
Telefon: 089 28986600 
Übertragung: zahlreiche WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit
Zu sehen auf: zwei Leinwände im Lokal und mehrere Flatscreen-TVs im Wintergarten sowie auf der Freischankfläche (. Reservierung für den Innenbereich empfohlen)
Bier: Andechser, Löwenbräu und Noam

Champions Sportsbar

Adresse: Berliner Str. 93, 80805 München
Telefon: 089 36002 - 0
Übertragung: alle Spiele der DFB-Elf und zahlreiche weitere WM-Partien
Zu sehen auf: 15 HD-Bildschirme und große HD-TV-Wall
Bier: u.a. Paulaner, Hacker-Pschorr, Tegernseer und Giesinger Bräu

Eventfabrik Werksviertel-Mitte

Adresse: Fraunhofer Straße 9, 80469 München
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und fast alle anderen Partien
Zu sehen auf: riesige 45qm-LED-Wand auf dem Knödelplatz

Giesinger Bräu

Adresse: Martin-Luther-Straße 2, 81539 München
Telefon: 089 55062184
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Leinwände und Flatscreens im Innen- und Außenbereich
Bier: Giesinger

Giesinger Bräu – Stehausschank Sendling

Adresse: Oberländerstraße 31, 81371 München
Telefon: 089 55062184
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreens im Innen- und Außenbereich
Bier: Giesinger

Giesinger Garten

Adresse: Gerhardstraße 4, 81543 München
Telefon: 089 20181916
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: vier Flatscreen-TV, bei gutem Wetter wird auch im Freien ein Fernseher aufgebaut
Bier: Augustiner

Hofbräukeller am Wiener Platz 

Adresse: Innere Wiener Straße 19, 81667 München
Telefon: 089 4599250
Übertragung: alle Deutschland-Spiele der Vorrunde im Free-TV, sowie Spiele mit Anpfiff vor 22 Uhr. Spiele der nächsten Runden richten sich nach der Anstoßzeit
Zu sehen auf: im Innenbereich auf zwei Fernsehern, Terrasse auf zwei Fernsehern und in der überdachten Laube des Biergartens auf zwei Fernsehern (Reservierung für den Innenbereich und die Terrasse empfohlen)
Bier: Hofbräu

Holzkranich

Adresse: Georgenstraße 105, 80798 München
Telefon: 0151 70242399
Übertragung: alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und mögliche K.o.-Spiele
Zu sehen auf: OLED-TV im Schanigarten, Esszimmer, Wohnzimmer und Kellerbereich
Bier: Ayinger

Hopfendolde

Adresse: Feilitzschstraße 17, 80802 München
Telefon: 089 333622
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: 14 Flatscreen-TV-Geräte im Innen- und Außenbereich
Bier: u.a. Tegernseer

Kennedy's

Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München
Telefon: 089 59988460
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie viele weitere WM-Partien
Zu sehen auf: zwei Leinwände und mehrere Flatscreens
Bier: u.a. Augustiner

Kilians

Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München 
Telefon: 089 24219899
Übertragung: alle WM-Spiele die während der regulären Öffnungszeiten enden (Sonntag bis Donnerstag um 1 Uhr, Freitag und Samstag um 2 Uhr.
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV in der Kneipe (enden die Spiele vor 22 Uhr, werden sie auch im Biergarten gezeigt)
Bier: u.a. Augustiner

Kooks

Adresse: Geyerstraße 18, 80469 München
Telefon: 0176 98441816
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: Leinwand, bei schönem Wetter auch im Freien
Bier: u.a. Augustiner und Giesinger

Königlicher Hirschgarten

Adresse: Hirschgarten 1, 80639 München
Telefon: 089 17999119
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft 
Zu sehen auf: vier LED-Leinwände 
Bier: Augustiner

Maxe Belle Spitz

Adresse: Schellingstraße 91, 80799 München
Telefon: 0176 98441816
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft 
Zu sehen auf: drei große Bildschirmen im Indoor-Bereich
Bier: Augustiner

Muffatwerk

Adresse: Zellstraße 4, 81667 München
Telefon: 089 5446118
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien 
Zu sehen auf: Deutschlandspiele bei gutem Wetter im Biergarten auf mehreren Großbild-Fernsehern (bei schlechtem Wetter in der Halle), Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung im gesamten Muffatwerk, ausgewählte Partien im Biergarten
Bier: Hofbräu und Lammsbräu

Ned Kelly's Australian Bar

Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München 
Telefon: 089 24219899
Übertragung: zahlreiche WM-Spiele, bei hoher Nachfrage zusätzlich auch im Kilians nebenan; am letzten Tag der Gruppenphase an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, werden alle Spiele, die gleichzeitig laufen, gezeigt.
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV 
Bier: u.a. Augustiner

Park Cafe

Adresse: Sophienstraße 7, 80333 München
Telefon: 089 51617980
Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien realistischen Anstoßzeiten
Zu sehen auf: mehrere Leinwände im Innenbereich und im Garten
Bier: Hofbräu

Paulaner am Nockherberg

Adresse: Hochstraße 77, 81541 München
Telefon: 089 4599130
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei LED-Leinwände im Freien
Bier: Paulaner

Restaurant Harem

Adresse: Allacher Straße 177, 80997 München
Telefon: 089 1401533
Übertragung: ausgewählte WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit
Zu sehen auf:  verschiedene Bildschirmen im Restaurant, im Biergarten und im Wintergarten 
Bier: Andechser, Löwenbräu und Franziskaner

Sax

Adresse: Hans-Sachs-Straße 5, 80469 München
Telefon: 089 268835
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Leinwände
Bier: Augustiner

Schiller's Bistro

Adresse: Friedrichshafener Straße 17, 81243 München
Telefon: 089 830 833
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte
Bier: u. a. Löwenbräu und Chiemseer

Seehaus im Englischen Garten

Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München
Telefon: 089 3816130  
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr
Zu sehen auf: 3x5 Meter große Leinwand im Biergarten (sofern das Wetter mitspielt, es gibt keine Schlechtwetter-Alternative)
Bier: Paulaner

Stadion an der Schleißheimer Straße

Adresse:  Schleißheimer Straße 82, 80797 München
Telefon: 089 529736
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und zahlreiche weitere ausgewählte Spiele (Reservierung empfohlen)
Zu sehen auf: zwei Leinwände und vier Flatscreens
Bier: Spaten, Franziskaner, Löwenbräu, Schlossberg Dachau, Becks, Rothaus Tannenzäpfle

Tegernseer Tal

Adresse: Tal 8, 80331 München
Telefon: 089 222626
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV
Bier: Tegernseer

The Keg Bar

Adresse: Trautenwolfstraße 1, 80802 München
Telefon: 089 38999950
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle Partien die bis 23 Uhr (unter der Woche) und bis 1 Uhr (Freitag und Samstag) angepfiffen werden
Zu sehen auf: zwei Leinwände und sechs Flatscreens
Bier: u.a. Tegernseer und Giesinger

Troja im grünen Kranz

Adresse: Stürzerstraße 38, 80689 München
Telefon: 089 562470
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Leinwand
Bier: Paulaner

Waldheim

Adresse: Waldheim 1, 81337 München
Telefon: 089 716065
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große Leinwand im Biergarten
Bier: Hacker-Pschorr

Wirtshaus am Bavariapark

Adresse: Theresienhöhe 15, 80339 München
Telefon: 089 45211691
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei Leinwände im Bavariasaal
Bier: Augustiner

Wirtshaus Obacht

Adresse: Schwindstraße 20, 80797 München
Telefon: 089 23746328
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoß spätestens 22 Uhr
Zu sehen auf: Flatscreen im Lokal, bei gutem Wetter auch im Schanigarten (Flatscreen)
Bier: Augustiner

Karte der Public Viewing Locations

Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert
Lade TED
 
Umfrage wird geladen, bitte warten...
 

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am 14. Juni gegen den WM-Neuling aus Curaçao. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am 20. Juni geht es ab 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste, das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf ist am 25. Juni gegen Ecuador, Spielbeginn ist ebenfalls 22 Uhr.

Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, geht es im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten. Wenn es schlecht läuft, könnte das Brasilien, die Niederlande oder Marokko sein. Wird Deutschland Gruppenzweiter, geht es gegen den Zweiten der Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und der Irak spielen. Sollte Deutschland Gruppendritter werden, geht es gegen einen Gruppensieger. Da könnten dann unter anderem England oder Portugal lauern.

Wann sind die K.o.-Spiele, wann das WM-Finale?

Die Sechzehntelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden vom 29. Juni bis 4. Juli ausgetragen.
Die Achtelfinal-Spiele finden vom 4. bis 7. Juli statt, die Viertelfinal-Partien vom 9. bis 12. Juli.
Die beiden Halbfinal-Begegnungen werden am 14. und 15. Juli gespielt.
Das WM-Finale wird am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Ihre Location bietet zur WM 2026 auch ein Public Viewing an, ist aber hier noch nicht aufgelistet? Dann melden Sie sich bei uns per Mail unter onlineredaktion@abendzeitung.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • MadridistaMUC am 31.05.2026 06:16 Uhr / Bewertung:

    Nö, danke. Nicht meine WM und extrem beschissene Anstosszeiten. Das ist was für Arbeitslose, Kranke oder GenZ Home Office "Arbeiter" oder Elternzeitler. Und womöglich sind das so Weisswurscht Fans, die nichtmal die Regel bei Eigentor nach Abstoß /Freistoß kennen und in Torjubel verfallen und dann anfangen zu diskutieren 🤣🤣 Ich kenne übrigens schon die Sieger der WM .... Wirte der Großbiergärten und Brauereien.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst am 31.05.2026 10:09 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MadridistaMUC

    Klingt alles nach einem vereinsamten,verbitterten ,die Welt hassenden,Dauerrentner.Wenn man man selbst keine Freude mehr hat,sollen andere auch keine haben.🙈🦨🙈🦨

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.