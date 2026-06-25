Public Viewing: In diesen 106 Locations verfolgt München die Fußball-WM 2026 gemeinsam
Am 11. Juni beginnt mit der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko das wohl bedeutendste Sportevent des Jahres 2026. In der bis dato größten WM aller Zeiten kämpfen bis zum 19. Juli insgesamt 48 Länder in 104 Spielen um den Weltmeistertitel.
Auch bei dieser Weltmeisterschaft wird es in München wieder zahlreiche Public-Viewing-Events geben. Allerdings verhindern die in Deutschland teilweise sehr späten Anstoßzeiten dafür, dass nicht alle WM-Partien im öffentlichen Raum gezeigt werden können. 15 unterschiedliche Anstoßzeiten, Kick-off zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Mehr als die Hälfte der Partien startet nach Mitternacht deutscher Zeit.
So finden auch die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft später statt als gewohnt. Während das Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curaçao (14. Juni) mit 19 Uhr noch eine der frühen Anstoßzeiten hat, werden die beiden restlichen Vorrundenpartien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.
Zwar werden auch die Biergärten, Kneipen, Lokale und Sportbars in München in diesem Jahr nicht mehr jedes Spiel zeigen können, sondern nur noch ausgewählte Partien, ganz muss aber nicht auf das gemeinsame Mitfiebern verzichtet werden,den immerhin dürfen die Biergärten während der WM bis 1 Uhr morgens geöffnet haben.
Public-Viewing zur WM 2026 in München in der AZ-Übersicht
Folgende Münchner Locations bieten zur WM 2026 Public-Viewing-Events an (in alphabetischer Reihenfolge):
- Abseits Rockbar
- Alex am Rotkreuzplatz
- Altes Hackerhaus
- ANAMESA
- Anton's
- Arena Bar & Grill
- Arena Treff
- Augustiner Keller
- Augustiner Schützengarten
- Axel F.
- Backstage
- Bamberger Haus
- Bamboleo
- Bar am See/Haus
- Bar 360 Grad
- Bar Hermanns
- Bar L185
- Bar Rennbahn Schwabing
- Bierstube im Olympiadorf
- BO12 Kitchen
- Brauhaus am Kapuzinerplatz
- Cadu (Cafe an der Uni)
- Café CaVa
- Café Haidhausen
- Casa Nostra Monaco
- Champions Sportsbar
- Daintree Pinsa Bar im Elisenhof
- Der kleine Flo
- Der Spöckmeier
- Die kleine Kneipe bei Vaia
- Die Macherei München
- Echardinger Einkehr
- ELI
- Eventfabrik Werksviertel-Mitte
- Fairplay Saloon
- Fourty Four Burger Bar
- Fraunhofer Wirtsgarten
- Gans am Wasser
- Gans Woanders
- Gehölz
- Gerners Wirtshaus & Bar
- Giesinger Alm
- Giesinger Bräu
- Giesinger Bräu – Stehausschank Sendling
- Giesinger Garten
- Goldene Quelle
- Halbzeit München
- Hangman Bar
- Haxnbauer
- Hirschau im Englischen Garten
- Hofbräukeller am Wiener Platz
- HOLIS Sportsbar im Holiday Inn Westpark
- Holzkranich
- Hopfendolde
- H’ugo‘s
- Kastaniengarten Giesing
- Kennedy's
- Kilians
- Kino am Olympiasee
- Kooks
- Königlicher Hirschgarten
- La Fayette
- La Migliore Pizzeria
- Landstreicher Bar
- Leo's Lounge
- Löwenbräukeller
- Löwengarten
- Löwengrube 18
- Maisha’s Kitchen
- Maxe Belle Spitz
- Michaeligarten
- München72 - Glockenbach
- München72 - Untergiesing
- Muffatwerk
- Ned Kelly's Australian Bar
- Palmengarten Bar
- Park Cafe
- Paulaner am Nockherberg
- Paulaner-Krug
- Pineapple Park
- Praterinsel
- Restaurant Harem
- Riviera76
- Sappralott
- Sax
- Schiller's Bistro
- Schiller Bräu
- Seehaus im Englischen Garten
- Senatore Bar
- Sendlinger Augustiner
- Sendlinger Tor Filmtheater / D INGS
- S'kloane Wirtshaus
- Soleto Cafe Sportbar and more
- Stadion an der Schleißheimer Straße
- Storia Ristorante
- Stragula
- Tegernseer Tal
- The Keg Bar
- Troja im grünen Kranz
- Villa Amalfi im Bogenhauser Hof
- Waldheim
- Wirtshaus am Bavariapark
- Wirtshaus Obacht
- Zar
- Zum Stiftl - Stehausschank
- Zum Stiftl - Wirtshaus
Abseits Rockbar
Adresse: Marktstraße 3, 80802 München
Telefon: 089 341482
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Flatscreen-TV-Geräte
Bier: Löwenbräu, Franziskaner
Alex am Rotkreuzplatz
Adresse: Rotkreuzplatz 8, 80634 München
Telefon: 089 201893410
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere Partien bis Mitternacht
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV
Bier: verschiedene Biersorten
Altes Hackerhaus
Adresse: Sendlinger Straße 14, 80331 München
Telefon: 089 2605026
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: großer Flatscreen im überdachten Innenhof
Bier: Hacker-Pschorr und Paulaner
ANAMESA
Adresse: Leopoldstraße 68, 80802 München
Telefon: 089 21120404
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien bis Anpfiff 22 Uhr
Zu sehen auf: große Flatscreen-TVs und Leinwand
Bier: Paulaner
Anton's
Adresse: St.-Martin-Str. 7, 81541 München
Telefon: 089 69737245
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: Flatscreen-TV im Innenbereich; bei gutem Wetter auf zwei Flatscreen-TVs im Biergarten
Bier: u.a. Augustiner und Franziskaner
Arena Bar & Grill
Adresse: Riesenfeldstraße 30, 80809 München
Telefon: 089 35061898
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Innen mehrere Flatscreen-TV-Geräte, Leinwand auf der Terrasse
Bier: Tegernseer und Chiemseer
Arena Treff
Adresse: Bauernfeindstraße 19, 80939 München
Telefon: 089 3226863
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreens im Lokal und im Wintergarten
Bier: Augustiner
Augustiner Keller
Adresse: Arnulfstraße 52, 80335 München
Telefon: 089 594393
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und Partien mit hoher Nachfrage
Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände und zwei Bildschirmen im Biergarten. Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auch im Innenbereich gezeigt
Bier: Augustiner
Augustiner Schützengarten
Adresse: Zielstattstraße 6, 81379 München
Telefon: 089 72468088
Übertragung: alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zahlreiche andere WM-Spiele
Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Bildschirme im Biergarten
Bier: Augustiner
Axel F.
Adresse: Dachauer Str. 185, 80637 München
Telefon: 089 80047400
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: Großbildleinwand
Bier: Augustiner
Backstage
Adresse: Reitknechtstraße 6, 80639 München
Telefon: 089 1266100
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: mehrere Leinwände und Flatscreen-TV
Bier: Augustiner, Paulaner
Bamberger Haus
Adresse: Brunnerstraße 2, 80804 München
Telefon: 089 322128210
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft, zudem zahlreiche andere WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Leinwand im Biergarten, bei den Deutschland-Spielen, Halbfinale und Finale zusätzlich auf vier weiteren großen Fernsehern
Bier: Augustiner
Bamboleo
Adresse: Tegernseer Landstr. 96, 81539 München
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: Großbildleinwand
Bier: Löwenbräu
Bar am See/Haus
Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München
Übertragung: alle DFB-Spiele und ausgewählte WM-Partien im Free-TV bis Anpfiff 22 Uhr
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs und Leinwand im Biergarten (nur bei gutem Wetter)
Bier: Paulaner
Bar 360 Grad
Adresse: Orleansstraße 39, 81667 München
Telefon: 0179 9950000
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: große Leinwand und drei Flatscreens
Bier: Spaten und Franziskaner
Bar Hermanns
Adresse: Karl-Scharnagl-Ring 6-8, 80539 München
Telefon: 089 44469265
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große Leinwand
Bier: Maxlrainer
Bar L185
Adresse: Lindwurmstraße 185, 80337 München
Telefon: 089 87764573
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Großbild-TV
Bier: Augustiner
Bar Rennbahn Schwabing
Adresse: Feilitzschstraße 12, 80802 München
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Spiele
Zu sehen auf: drei Leinwand innen und außen
Bier: verschiedene Biersorten
Bierstube im Olympiazentrum
Adresse: Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Spiele, die nicht in der Nacht stattfinden
Zu sehen auf: zwei Leinwände in der Bierstube, viele Spiele (bei gutem Wetter) auf Leinwand im Biergarten vor dem Lokal
Bier: u. a. Weihenstephaner
BO12 Kitchen
Adresse: Gerhart-Hauptmann-Ring 54, 81737 München
Telefon: 01522 9092642
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen und türkischen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Bildschirme innen und außen
Brauhaus am Kapuzinerplatz
Adresse: Kapuzinerplatz 5, 80337 München
Telefon: 089 5446118
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und zahlreiche weitere WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Leinwand und mehrere Fernseher. Im Biergarten (bei schlechtem Wetter bzw. Anpfiff nach 21 Uhr im Innenbereich)
Bier: Paulaner
Cadu (Cafe an der Uni)
Adresse: Ludwigstraße 24, 80539 München
Telefon: 089 28986600
Übertragung: zahlreiche WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit
Zu sehen auf: zwei Leinwände im Lokal und mehrere Flatscreen-TVs im Wintergarten sowie auf der Freischankfläche
Bier: Andechser, Löwenbräu und Noam
Café CaVa
Adresse: Kazmairstraße 44, 80339 München
Telefon: 089 5028584
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: zwei große Leinwände (bei schönem Wetter auch im Außenbereich)
Bier: Oberbräu und König Ludwig
Café Haidhausen
Adresse: Franziskanerstraße 4, 81669 München
Telefon: 089 6886043
Übertragung: alle WM-Spiele der DFB-Elf
Zu sehen auf: Großbild-TV
Bier: Spaten, Löwenbräu und Franziskaner
Casa Nostra Monaco
Adresse: Gabelsbergerstraße 97, 80333 München
Telefon: 089 18944496
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: zwei große Flatscreen-TVs
Bier: Löwenbräu und Franziskaner
Champions Sportsbar
Adresse: Berliner Str. 93, 80805 München
Telefon: 089 36002 - 0
Übertragung: alle Spiele der DFB-Elf und zahlreiche weitere WM-Partien
Zu sehen auf: 15 HD-Bildschirme und große HD-TV-Wall
Bier: u.a. Paulaner, Hacker-Pschorr, Tegernseer und Giesinger Bräu
Daintree Pinsa Bar im Elisenhof
Adresse: Luisenstraße 4, 80333 München
Telefon: 089 53868617
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: mehrere Großbildschirmen innen und außen
Bier: Paulaner
Der kleine Flo
Adresse: Josephspitalstraße 4, 80331 München
Telefon: 089 99018865
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Giesinger, Maxlrainer, Lammsbräu
Der Spöckmeier
Adresse: Rosenstraße 9, 80331 München
Telefon: 089 588082800
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei große Flatscreen-TVs
Bier: Paulaner
Die kleine Kneipe bei Vaia
Adresse: Ruppertstraße 30, 80337 München
Telefon: 089 7255391
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei große Flatscreen-TV-Geräte
Bier: u.a. Augustiner, Giesinger und Tegernseer
Die Macherei München
Adresse: Levelingstraße 2, 81673 München
Telefon: 089 17803588
Übertragung: Alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft
Zu sehen auf: Leinwand auf dem Quartiersplatz
Bier: verschiedene Biersorten
Echardinger Einkehr
Adresse: Bad-Kreuther-Straße 8, 81671 München
Telefon: 089 67976780
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große Leinwand im Festsaal
Bier: Augustiner
ELI
Adresse: Elisabethplatz 20, 80796 München
Telefon: 089 20573282
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien (bis Anpfiff 22 Uhr)
Zu sehen auf: zwei Leinwände
Bier: Tegernseer
Eventfabrik Werksviertel-Mitte
Adresse: Fraunhofer Straße 9, 80469 München
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und fast alle anderen Partien
Zu sehen auf: riesiger 45qm-LED-Wand auf dem Knödelplatz
Fairplay Saloon
Adresse: Schellingstraße 128, 80798 München
Telefon: 089 59945945
Übertragung: Alle DFB-Spiele und ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV
Bier: Franziskaner
Fourty Four Burger Bar
Adresse: Blumenstraße 25, 80331 München
Telefon: 089 71046488
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte
Bier: Paulaner
Fraunhofer Wirtsgarten
Adresse: Fraunhoferstraße 9, 80469 München
Telefon: 089 266460
Übertragung: alle deutschen Spiele und zahlreiche, ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: Leinwand im Wirtsgarten, bei Regen und spätem Anpfiff laufen die Spiele im Wirtshaus
Bier: Spaten
Gans am Wasser
Adresse: Siegenburger Str. 41, 81373 München
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie Halbfinale und Finale
Zu sehen auf: mehrere große Leinwände
Bier: u.a. Augustiner, Kühlbacher, Schweiger
Gans Woanders
Adresse: Pilgersheimer Str. 13, 81543 München
Telefon: 089 24597785
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie Halbfinale und Finale
Zu sehen auf: mehrere große Leinwände
Bier: u.a. Augustiner, Kühlbacher, Schweiger
Gehölz
Adresse: Schellingstraße 45, 80799 München
Telefon: 089 26486822
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Tegernseer
Gerners Wirtshaus & Bar
Adresse: Dantestraße 33, 80637 München
Telefon: 089 15925174
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV
Bier: Löwenbräu, Spaten und Franziskaner
Giesinger Alm
Adresse: Deisenhofener Str. 17a, 81539 München
Telefon: 089 6924748
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien die im Free-TV laufen
Zu sehen auf: Flatscreen-TV
Bier: Paulaner
Giesinger Bräu
Adresse: Martin-Luther-Straße 2, 81539 München
Telefon: 089 55062184
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Leinwände und Flatscreens im Innen- und Außenbereich
Bier: Giesinger
Giesinger Bräu – Stehausschank Sendling
Adresse: Oberländerstraße 31, 81371 München
Telefon: 089 55062184
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreens im Innen- und Außenbereich
Bier: Giesinger
Giesinger Garten
Adresse: Gerhardstraße 4, 81543 München
Telefon: 089 20181916
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: vier Flatscreen-TV, bei gutem Wetter wird auch im Freien ein Fernseher aufgebaut
Bier: Augustiner
Goldene Quelle
Adresse: Dietersheimer Straße 17A, 80805 München
Telefon: 0176 88496060
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere große Flatscreen-TV-Geräte
Bier: Spaten
Halbzeit München
Adresse: Tübinger Str. 10, 80686 München
Telefon: 089 571266
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große Leinwand
Bier: Augustiner
Hangman Bar
Adresse: Reichenbachstraße 37, 80469 München
Telefon: 0176 60802428
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien bis zum Anpfiff um 23 Uhr
Zu sehen auf: Leinwand
Bier: Spaten, Franziskaner
Haxnbauer
Adresse: Tal 38, 80331 München
Telefon: 089 22 42 48
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Hacker Pschorr
Hirschau im Englischen Garten
Adresse: Gyßlingstraße 15, 80805 München
Telefon: 089 36090490
Übertragung: alle deutschen Spiele und ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: einer großen Leinwand
Bier: Löwenbräu und Franziskaner
Hofbräukeller am Wiener Platz
Adresse: Innere Wiener Straße 19, 81667 München
Telefon: 089 4599250
Übertragung: alle Deutschland-Spiele der Vorrunde im Free-TV, sowie Spiele mit Anpfiff vor 22 Uhr. Spiele der nächsten Runden richten sich nach der Anstoßzeit
Zu sehen auf: im Innenbereich auf zwei Fernsehern, in der überdachten Laube des Biergartens auf zwei Fernsehern und in der Ciao Amalfi Bar auf zwei Fernsehern.
Bier: Hofbräu
HOLIS Sportsbar im Holiday Inn Westpark
Adresse: Albert-Rosshaupter-Straße 45, 81369 München
Telefon: 089 4111130
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreens
Bier: Paulaner
Holzkranich
Adresse: Georgenstraße 105, 80798 München
Telefon: 0151 70242399
Übertragung: alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und mögliche K.o.-Spiele
Zu sehen auf: OLED-TV im Schanigarten, Esszimmer, Wohnzimmer und Kellerbereich
Bier: Ayinger
Hopfendolde
Adresse: Feilitzschstraße 17, 80802 München
Telefon: 089 333622
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: 14 Flatscreen-TV-Geräte im Innen- und Außenbereich
Bier: u.a. Tegernseer
H’ugo‘s
Adresse: Promenadeplatz 1, 80333 München
Telefon: 089 92583207
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Bildschirme
Bier: Augustiner
Kastaniengarten Giesing
Adresse: Martin-Luther-Straße 11, 81539 München
Telefon: 089 32130122
Übertragung: alle deutschen Spiele und ausgewählte WM-Partien im Free-TV
Zu sehen auf: drei Flatscreen-TV im Innenbereich und vier im Freien
Bier: Löwenbräu und Franziskaner
Kennedy's
Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München
Telefon: 089 59988460
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie viele weitere WM-Partien
Zu sehen auf: zwei Leinwände und mehrere Flatscreens
Bier: u.a. Augustiner
Kilians
Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München
Telefon: 089 24219899
Übertragung: alle WM-Spiele die während der regulären Öffnungszeiten enden (Sonntag bis Donnerstag um 1 Uhr, Freitag und Samstag um 2 Uhr.
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV in der Kneipe (enden die Spiele vor 22 Uhr, werden sie auch im Biergarten gezeigt)
Bier: u.a. Augustiner
Kino am Olympiasee
Adresse: Coubertinplatz 1 (neben der Olympiaschwimmhalle)
Übertragung: Alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft (Hier müssen Tickets gekauft werden)
Zu sehen auf: riesiger LED-Screen
Bier: Hofbräu
Kooks
Adresse: Geyerstraße 18, 80469 München
Telefon: 0176 98441816
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: Leinwand, bei schönem Wetter auch im Freien
Bier: u.a. Augustiner und Giesinger
Königlicher Hirschgarten
Adresse: Hirschgarten 1, 80639 München
Telefon: 089 17999119
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Zu sehen auf: vier LED-Leinwände
Bier: Augustiner
La Fayette
Adresse: Josephspitalstraße 15, 80331 München
Telefon: 089 20966995
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Leinwände
Bier: Tegernseer
La Migliore Pizzeria
Adresse: Tegernseer Landstraße 11, 81541 München
Telefon: 089 69396990
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Leinwand
Bier: Hacker Pschorr und Paulaner
Landstreicher Bar
Adresse: Feilitzschstraße 12, 80802 München
Telefon: 0162 9356982
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und alle wichtigen K.o.-Spiele
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs (bei schönem Wetter auch im Außenbereich)
Bier: Maierbräu
Leo's Lounge
Adresse: Rosenheimer Str. 98, 81669 München
Telefon: 089 48953050
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Spaten und Franziskaner
Löwenbräukeller
Adresse: Nymphenburger Straße 2, 80335 München
Telefon: 089 998209185
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände im Biergarten, und zwei große Flatscreen-TV-Geräte im Saal
Bier: Löwenbräu
Löwengarten
Adresse: Volkartstraße 32, 80634 München
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und viele weitere ausgewählte Spiele
Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Flatscreen-TV-Geräte innen und außen
Bier: Löwenbräu
Löwengrube 18
Adresse: Löwengrube 18, 80333 München
Telefon: 089 21529478
Übertragung: alle WM-Spiele der DFB-Elf und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Bildschirme
Bier: Augustiner
Maisha’s Kitchen
Adresse: Werner-Schlierf-Straße 6, 81539 München
Telefon: 0175 4021508
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte und Leinwand (überdachte Terrasse, bei Regen im Foyer)
Bier: Paulaner
Maxe Belle Spitz
Adresse: Schellingstraße 91, 80799 München
Telefon: 0176 98441816
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft
Zu sehen auf: drei großen Bildschirmen im Indoor-Bereich
Bier: Augustiner
Michaeligarten
Adresse: Feichtstraße 10, 81735 München
Telefon: 089 43552424
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und zahlreiche Spiele mit Anpfiff bis 21 Uhr
Zu sehen auf: Großbildleinwand
Bier: Augustiner
München72 - Glockenbach
Adresse: Holzstraße 16, 80469 München
Telefon: 089 97343785
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Schneider und Tegernseer
München72 - Untergiesing
Adresse: Birkenau 31 81543 München
Telefon: 089/30766436
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Chiemseer
Muffatwerk
Adresse: Zellstraße 4, 81667 München
Telefon: 089 5446118
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Deutschlandspiele bei gutem Wetter im Biergarten auf mehreren Großbild-Fernsehern (bei schlechtem Wetter in der Halle), Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung im gesamten Muffatwerk, ausgewählte Partien im Biergarten
Bier: Hofbräu und Lammsbräu
Ned Kelly's Australian Bar
Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München
Telefon: 089 24219899
Übertragung: zahlreiche WM-Spiele, bei hoher Nachfrage zusätzlich auch im Kilians nebenan; am letzten Tag der Gruppenphase an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, werden alle Spiele, die gleichzeitig laufen, gezeigt.
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV
Bier: u.a. Augustiner
Palmengarten Bar
Adresse: Bayerstraße 3-5, 80335 München (Innenhof des Mathäser Filmpalasts)
Telefon: 089 54321787
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: 12m² große LED-Wand
Bier: Hofbräu
Park Cafe
Adresse: Sophienstraße 7, 80333 München
Telefon: 089 51617980
Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien realistischen Anstoßzeiten
Zu sehen auf: mehrere Leinwände im Innenbereich und im Garten
Bier: Hofbräu
Paulaner am Nockherberg
Adresse: Hochstraße 77, 81541 München
Telefon: 089 4599130
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei LED-Leinwände im Freien
Bier: Paulaner
Paulaner-Krug
Adresse: Tegernseer Landstraße 11, 81541 München
Telefon: 089 694648
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Flatscreen-TV
Bier: Paulaner
Pineapple Park
Adresse: Arnulfstraße 195, 80634 München
Telefon: 089 12162373
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große LED-Leinwand
Bier: verschiedene Biersorten
Praterinsel
Adresse: Praterinsel 4a, 80538 München
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Wall
Bier: verschiedene Biersorten
Restaurant Harem
Adresse: Allacher Straße 177, 80997 München
Telefon: 089 1401533
Übertragung: ausgewählte WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit
Zu sehen auf: verschiedenen Bildschirmen im Restaurant, im Biergarten und im Wintergarten
Bier: Andechser, Löwenbräu und Franziskaner
Riviera76
Adresse: Osterwaldstraße 76, 80805 München
Telefon: 089 3614444
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte
Bier: u.a. Augustiner, Erdinger
Sappralott
Adresse: Donnersbergerstraße 37, 80634 München
Telefon: 089 164725
Übertragung: alle WM-Spiele der DFB-Elf sowie weitere Spiele während der Öffnungszeiten
Zu sehen auf: mehrere Großbild-TVs innen und außen
Bier: Augustiner
Sax
Adresse: Hans-Sachs-Straße 5, 80469 München
Telefon: 089 268835
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Leinwände
Bier: Augustiner
Schiller's Bistro
Adresse: Friedrichshafener Straße 17, 81243 München
Telefon: 089 830 833
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte WM-Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte
Bier: u. a. Löwenbräu und Chiemseer
Schiller Bräu
Adresse: Schillerstraße 23, 80336 München
Telefon: 089 890584820
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV
Bier: Schiller Bräu
Seehaus im Englischen Garten
Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München
Telefon: 089 3816130
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr
Zu sehen auf: 3x5 Meter große Leinwand im Biergarten (sofern das Wetter mitspielt, es gibt keine Schlechtwetter-Alternative)
Bier: Paulaner
Senatore Bar
Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 5, 80336 München
Telefon: 0176 32379562
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Spiele
Zu sehen auf: Flatscreen
Bier: Augustiner
Sendlinger Augustiner
Adresse: Alramstraße 24, 81371 München
Telefon: 089 45230939
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Großbildeinwand
Bier: Augustiner
Sendlinger Tor Filmtheater / D INGS
Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele
Zu sehen auf: großer Kinoleinwand
Bier: Paulaner
S'kloane Wirtshaus
Adresse: Neuhauser Str. 5, 80331 München
Telefon: 089 350966628
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Augustiner
Soleto Cafe Sportbar and more
Adresse: Winzererstraße 88, 80797 München
Telefon: 01514 1681408
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: fünf Flatscreens im Inneren und zwei im Außenbereich
Bier: u.a. Augustiner, Giesinger
Stadion an der Schleißheimer Straße
Adresse: Schleißheimer Straße 82, 80797 München
Telefon: 089 529736
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und zahlreiche weitere ausgewählte Spiele (Reservierung empfohlen)
Zu sehen auf: zwei Leinwände und vier Flatscreens
Bier: Spaten, Franziskaner, Löwenbräu, Schlossberg Dachau, Becks, Rothaus Tannenzäpfle
Storia Ristorante
Adresse: Karlstraße 47A, 80333 München
Telefon: 089 51519696
Übertragung: alle WM-Spiele
Zu sehen auf: Leinwand auf der überdachten Terrasse, bei schlechtem Wetter im Innenraum
Bier: verschiedene Sorten
Stragula
Adresse: Bergmannstr. 66, 80339 München
Telefon: 089 507743
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele (für jedes deutsche Tor gibt es eine Gratis-Schnapsrunde)
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Augustiner
Tegernseer Tal
Adresse: Tal 8, 80331 München
Telefon: 089 222626
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs
Bier: Tegernseer
The Keg Bar
Adresse: Trautenwolfstraße 1, 80802 München
Telefon: 089 38999950
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle Partien die bis 23 Uhr (unter der Woche) und bis 1 Uhr (Freitag und Samstag) angepfiffen werden
Zu sehen auf: zwei Leinwänden und sechs Flatscreens
Bier: u.a. Tegernseer und Giesinger
Troja im grünen Kranz
Adresse: Stürzerstraße 38, 80689 München
Telefon: 089 562470
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Leinwand
Bier: Paulaner
Villa Amalfi im Bogenhauser Hof
Adresse: Ismaninger Str. 85, 81675 München
Telefon: 089 985586
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs und Leinwand
Bier: Hacker Pschorr
Waldheim
Adresse: Waldheim 1, 81337 München
Telefon: 089 716065
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große Leinwand im Biergarten
Bier: Hacker-Pschorr
Wirtshaus am Bavariapark
Adresse: Theresienhöhe 15, 80339 München
Telefon: 089 45211691
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei Leinwände im Bavariasaal
Bier: Augustiner
Wirtshaus Obacht
Adresse: Schwindstraße 20, 80797 München
Telefon: 089 23746328
Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoß spätestens 22 Uhr
Zu sehen auf: Flatscreen im Lokal, bei gutem Wetter auch im Schanigarten (Flatscreen)
Bier: Augustiner
Zar
Adresse: Rosenheimer Straße 240, 81669 München
Telefon: 089 68096036
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Bildschirme und Leinwände im Lokal, im Wintergarten und im Biergarten
Bier: Augustiner
Zum Stiftl - Stehausschank
Adresse: Prälat-Zistl-Straße 10, 80331 München
Telefon: 089 35096661
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: 12 große Flatscreen-TV-Geräte
Bier: Augustiner
Zum Stiftl - Wirtshaus
Adresse: Weinstraße 3, 80333 München
Telefon: 089 295202
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs und Leinwände innen und außen
Bier: Augustiner
Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?
Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am 14. Juni gegen den WM-Neuling aus Curaçao. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am 20. Juni geht es ab 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste, das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf ist am 25. Juni gegen Ecuador, Spielbeginn ist ebenfalls 22 Uhr.
Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, geht es im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten. Wenn es schlecht läuft, könnte das Brasilien, die Niederlande oder Marokko sein. Wird Deutschland Gruppenzweiter, geht es gegen den Zweiten der Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und der Irak spielen. Sollte Deutschland Gruppendritter werden, geht es gegen einen Gruppensieger. Da könnten dann unter anderem England oder Portugal lauern.
Wann sind die K.o.-Spiele, wann das WM-Finale?
Die Sechzehntelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden vom 29. Juni bis 4. Juli ausgetragen.
Die Achtelfinal-Spiele finden vom 4. bis 7. Juli statt, die Viertelfinal-Partien vom 9. bis 12. Juli.
Die beiden Halbfinal-Begegnungen werden am 14. und 15. Juli gespielt.
Das WM-Finale wird am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr.
Ihre Location bietet zur WM 2026 auch ein Public Viewing an, ist aber hier noch nicht aufgelistet? Dann melden Sie sich bei uns per Mail unter onlineredaktion@abendzeitung.de
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