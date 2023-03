Protestzug von Fridays for Future gegen Koalitionsbeschlüsse

Klimaaktivisten von Fridays for Future haben in München gegen die Beschlüsse der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP demonstriert. Sie zogen am Freitag in der Innenstadt vom FDP-Parteibüro zum SPD-Parteibüro. Rund 250 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Polizei an der Aktion.

31. März 2023 - 18:39 Uhr | dpa

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

München Die Demonstranten wollten mit dem Protestzug auf aus ihrer Sicht unzureichende Ergebnisse des Koalitionsausschusses hinweisen. Die Ergebnisse könne man so nicht stehen lassen, teilten die Aktivisten mit. Auf die Regierung sei beim Klimaschutz kein Verlass. Auch in weiteren Städten waren Proteste unter dem Motto "Klimaziele abschaffen? Nicht mit uns" geplant.