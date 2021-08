Prognose: CSU verliert alle Direktmandate in München

Eine neue Umfrage sieht die Grünen überall vorne – außer im Münchner Norden, der rot wird.

München - Wenn sich der Trend fortsetzt, wäre es ein einmaliger Vorgang. Das Meinungsforschungsinstitut Wahlkreisprognose.de sieht die CSU in allen vier Münchner Bundestagswahlkreisen hinten.

Stand jetzt würden die Grünen München-Süd (Jamila Schäfer), München-West/Mitte (Dieter Janecek) und auch München-Ost (Vaniessa Rashid) gewinnen. Allerdings ist das Rennen noch ein knappes. Der Münchner Norden würde laut Prognose zum ersten Mal seit Axel Berg wieder an einen SPDler fallen: den in der Partei umstrittenen Florian Post. Doch auch hier kann sich noch was tun. Post kommt laut Prognose auf 27,5 Prozent, die grüne Doris Wagner auf 25 Prozent. Bernhard Loos, der das letzte Mal den Wahlkreis für sich entscheiden konnte, kommt auf 23,5 Prozent. Die anderen Kandidaten sind weit abgeschlagen. Die FDP kommt mit Daniel Föst auf 8,5 Prozent, Petr Bystron von der AfD auf 5,5 und die Linke mit Christian Schwarzenberger auf 3,5 Prozent.