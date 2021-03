Polizei München: "Die Osterfeiertage werden spannend in der Stadt"

Die Polizei rechnet mit zahlreichen Kontrollen und Einsätzen, wenn mehr draußen feiern.

München - Knapp 4.300 Kontrollen hat die Polizei im Zeitraum von Freitagmorgen bis Montag in der Früh in der Stadt durchgeführt. 245 Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmen wurden angezeigt, meist ging es um zu wenig Abstand oder darum, dass sich zu viele Menschen aus zu vielen Haushalten getroffen hatten. Für die bevorstehenden Osterfeiertage rechnet das Präsidium mit noch mehr Arbeit. Es sind Ferien und das Wetter soll über Ostern zwar nicht mehr ganz so warm werden, aber immerhin noch schön genug, um sich mit Freunden irgendwo in der Stadt zu treffen.

Polizei löst mehrere Menschenansammlungen auf

Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Feierlaune der Münchner. Am Wochenende kam es deshalb zu zahlreichen Einsätzen. Die Polizei hat mehrere Plätze geräumt, weil zu viel los war. Am Freitagabend beispielsweise den Wedekindplatz in Schwabing, nachdem etwa 500 Personen eng beieinandergestanden hatten. In der Türkenstraße wurde eine Ansammlung von etwa 250 Frauen und Männern aufgelöst. Auch an der Uni am Geschwister-Scholl-Platz und am Monopteros im Englischen Garten trafen Polizeistreifen selbst spät am Abend noch immer auf Menschenansammlungen.

"Mit der Regel bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten war das nicht mehr zu vereinbaren", sagt Polizeisprecher Sven Müller. Kein Mund-Nasen-Schutz, zu wenig Abstand untereinander und zu viele Leute aus zu unterschiedlichen Haushalten - darum geht es meist, wenn Polizisten die Leute auffordern, nach Hause zu gehen. "Bisher ließ sich aber noch immer jede Situation kommunikativ regeln", betont Polizeisprecher Werner Kraus. Wenn Argumente nicht mehr helfen, werden auch Plätze oder Straßenabschnitte geräumt.

Über Osterfeiertage sind 200 zusätzliche Beamte im Einsatz

Die Polizei ist in München und im Landkreis mit bis zu 200 zusätzlichen Beamten täglich im Einsatz, die sich vor allem um die Einhaltung der Corona-Regeln kümmern sollen. "Wir sind überall unterwegs, aber natürlich auch an den Hotspots entlang der Isar, im Englischen Garten oder anderen beliebten Treffpunkten", sagt Werner Kraus. "Vor allem über die Osterfeiertage wird es spannend, je nachdem wie schön das Wetter ist." Besonders Jugendliche weichen zunehmend auf weniger frequentierte Orte aus. Sie treffen sich auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder an Tankstellen. Doch auch dort fahren Streifen vorbei.