Pfingstwochenende: Büro-Einbrüche in München und Kirchheim

Im Stadtteil Sendling und Kirchheim bei München ist es in den vergangenen Tagen zu Einbrüchen in Büros gekommen. Mehrere Tausend Euro Bargeld wurden gestohlen – von den Tätern fehlt jede Spur.

In Sendling und Kirchheim ist in den vergangenen Tagen in Büros eingebrochen worden (Symbolbild).

München - In München und Umgebung ist es am Pfingstmontag zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen jeweils hohe Summen an Bargeld gestohlen wurden.

Einbruch in Sendling: Mehrere Tausend Euro Bargeld aus Büro gestohlen

Der erste Fall ereignete sich zwischen Montag, 29.05.2023, 04.30 Uhr und Dienstag, 30.05.2023, 08.30 Uhr in Sendling. Dort verschafften sich einer oder mehrere Täter Zutritt in ein Büro und durchsuchten daraufhin mehrere Schreibtische und Rollcontainer.

Aus einem Tresor und mehreren Geldkassetten stahlen sie schließlich mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend.

Kirchheim bei München: Einbrecher über Fenster in Büro eingestiegen

Am gleichen Wochenende, zwischen Freitag, 26.05.2023, 15.00 Uhr und Dienstag, 30.05.2023, 17.00 Uhr, kam es in Kirchheim bei München zu einem weiteren Einbruch.

Wie eine Mitarbeiterin am Dienstagnachmittag bemerkte, hatten einer oder mehrere Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet und so in das Büro gekommen, von wo sie einen kleinen Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro mitnahmen.

Einbrüche in München: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

In beiden Büros wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umgehend Spuren gesichert und anschließend Ermittlungen nach den Tätern eingeleitet. Außerdem gibt es zu beiden Fällen einen Zeugenaufruf der Polizei:

Fall 1 (Sendling): Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansastraße, Tübinger Straße und Garmischer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 2 (Kirchheim b. München): Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Räterstraße, Wickenweg, Hausener Holzweg, Margeritenweg und Zugspitzstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die zu dazu Angaben machen können werden gebeten sich ich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.