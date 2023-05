Frau fährt ohne Führerschein und kollidiert mit Polizeiauto

Eine junge Frau versuchte, sich vor einer Verkehrskontrolle in Unterhaching zu drücken. Dazu kletterte sie auf die Rückbank ihres Fahrzeugs, das daraufhin mit einem Polizeiwagen kollidierte. Die 25-Jährige war ohne Führerschein unterwegs.

Eine Verkehrskontrolle in Unterhaching endete mit einer Kollision. (Symbolbild)

Unterhaching - Am Sonntag (28. Mai) gegen Mitternacht geriet eine 25-jährige Münchnerin mit einem Pkw in der Truderinger Straße im Unterhachinger "Landschaftspark Hachinger Tal" in eine allgemeine Verkehrskontrolle.

Unterwegs war die junge Frau mit dem 27-jährige Fahrzeughalter sowie zwei Mitfahrenden. Auf Anhaltesignale zeigte die 25-Jährige zunächst keine Reaktion. Erst nach mehrfachen Versuchen der Polizeibeamten, sie zum Anhalten zu bewegen, verringerte die Frau die Geschwindigkeit, bis das Auto fast zum Stillstand kam.

Fahrerin klettert auf Rückbank - Zusammenstoß mit Polizeiauto

Die Polizisten verließen gerade ihr Dienstfahrzeug, um die Frau zu kontrollieren, als diese nach hinten auf die Rücksitzbank kletterte und sich das Fahrzeug erneut in Bewegung setzte.

Die Beamten reagierten schnell und fuhren ihren Wagen vor das Auto der 25-Jährigen. Das nunmehr fahrerlose Fahrzeug rollte gegen das mittlerweile davor quergestellte Polizeiauto. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Fahrerin alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Die junge Frau roch verdächtig nach Alkohol, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein hat.

Sie wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum sowie des Fahren ohne Fahrerlaubnis und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt. Gegen den 27-jährigen Fahrzeughalter wurde eine Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstellt.