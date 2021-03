Party-Hotspot Gärtnerplatz: SPD will digitale Anzeige

Wie viele Menschen gerade am Gärtnerplatz feiern, soll künftig eine digitale Anzeige verraten.

München - Im Sommer räumte die Polizei fast jede Nacht den Gärtnerplatz, weil er so voll war. Heuer sollen die Münchner schon, bevor sie sich auf den Weg machen, sehen, wie viel dort los ist.

Digitale Füllanzeige für den Gärtnerplatz

Denn die Stadt will für den Platz in einem Pilotprojekt eine digitale "Füllstandszeige" schaffen. Die Idee dafür hatte die SPD. Jungen Menschen solle ermöglicht werden, sich in "Pandemiezeiten sicher und ohne Konsumzwang mit Freunden zu treffen", sagt Lena Odell.

Geplant ist, dass das IT-Referat ein Pilotprojekt mit einem Ampelsystem ausarbeitet. Die Daten dafür soll der Kommunale Außendienst liefern. Finden soll man diese auf Webseiten der Stadt und U-Bahn-Bildschirmen. Auch mit Google sollen Versuche starten. Erste Ergebnisse des Projekts sollen Mitte Mai vorliegen. Am Mittwoch will der Stadtrat final beschließen.