Palettenunfall: Schwerverletzter Arbeiter (37) stirbt im Krankenhaus

Trotz sofortiger Hilfe ist ein 37-jähriger Münchner nach einem Betriebsunfall nun seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.

Unterschleißheim - Ein 37-jähriger Lagerarbeiter, der bei einem Betriebsunfall am 21. Januar in einer Logistikfirma in Unterschleißheim von einer herabfallenden Palette getroffen wurde, ist jetzt seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der tragische Unfall ereignete sich, als ein 45-jähriger Mitarbeiter derselben Firma mit einem Gabelstapler mehrere mit Kartonagen beladene Europaletten auf eine fünf Meter höhere Empore transportierte. Dort sollte ein anderer Gabelstapelfahrer die Fracht übernehmen.

300 Kilogramm schwere Palette stürzt auf Arbeiter

Beim Abstellen der Kartonagen stieß der 45-Jährige nach Polizeiangaben dann aber unglücklich an eine bereits gelagerte Palette mit einem Gesamtgewicht von rund 300 Kilo, die sich löste und fünf Meter tief in die Lagerhalle stürzte.

Sie traf seinen 37-jährigen Kollegen und verletzte ihn lebensbedrohlich am Kopf. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Verletzten vor Ort. Dann wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen.

Hier starb der Mann nach Polizeiangaben am vergangenen Freitag an den Unfallfolgen.