Paketposthalle: Planung geht weiter ohne Bürgerentscheid

Am Paketpost-Areal wird weitergeplant. Das entschied der Stadtrat am Mittwoch in der Vollversammlung.

26. Oktober 2022 - 18:32 Uhr | Myriam Siegert

Wenn es nach dem Stadtrat geht, sollen die Pläne zur Neugestaltung des Areals an der Paketposthalle fortgeführt werden. © Herzog & de Meuron