Organisierter Callcenter-Betrug: Münchner Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In einer Wohnung in Augsburg klickten vergangene Woche die Handschellen: Die Münchner Polizei hat einen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Callcenter-Betrugs festgenommen. Er soll in mindestens 350 Fälle verwickelt gewesen sein.

26. Juli 2021 - 13:05 Uhr | AZ

Die Polizei München hat einen Mann festgenommen, der in mindestens 350 Fälle des gewerbs- und bandenmäßigen Callcenter-Betrugs verwickelt gewesen sein soll. (Symbolbild) © AZ