Olympische Sommerspiele sollen wieder nach München: Hier könnten die Wettkämpfe stattfinden

Noch ist nicht klar, ob München sich für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036 oder 2040 bewerben wird. Eines dürfte jedoch schon feststehen: Dauerhafte Neubauten würde es aufgrund der Nachhaltigkeit dafür nicht geben.

oh 29 Messegelände Riem: Hier könnte das Internationale Pressezentrum seine Heimat finden oder auch Wettbewerbe in den Disziplinen Bahnradfahren, Judo, Karate, Ringen, Gewichtheben, Tischtennis, Fechten oder Turnen ausgetragen werden.

Bei den European Championships in München zogen auch die Kletterer am Königsplatz die Fans in Massen an. Auch bei möglichen Sommerspielen ?

Theresienwiese: Hier wären am Fuße der Bavaria (vielleicht sogar in Wiesn-Zelten?) Wettbewerbe in den Disziplinen Bogenschießen, Klettern, Beachvolleyball, vereinzelte LA-Wettbewerbe (z.B. Kugelstoßen, Hochsprung, Weitsprung, Stabhochsprung), Judo, Karate, Ringen, Gewichtheben, Tischtennis und Fechten vorstellbar.

Allianz Arena: Hier dürften die Fußballer- und innen ihr sportliches Zuhause finden. Weitere Austragungsorte für Fußball könnten auch das Grünwalder Stadion, der Bayern-Campus und die Stadien in Unterhaching, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt, Würzburg, Regensburg sowie in Fürth sein.

München - Es ist noch kein Jahr her, da wehte so etwas wie olympisches Flair durch München, bei den European Championships, die vom 10. bis 21. August 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen wurden. Damals konnte man einen ersten Eindruck gewinnen, wie es sein würde, wäre München nach 1972 erneut Gastgeber der Olympischen Sommerspiele.

Im Olympiastadion kämpften die Leichtathleten um Gold, Silber und Bronze. Am Königsplatz begeisterten die Kletterer und Beachvolleyballer die Fans, in der ausverkauften Olympiahalle sorgten die Turner für Jubelstürme. In Oberschleißheim gingen die Ruderer und Kanuten auf Medaillenjagd, im Audi Dome (heute BMW Park) stand sich die europäische Tischtennis-Elite gegenüber und in der Messestadt Riem sorgten die deutschen Bahnradfahrer für einen wahren Medaillenregen. Im Olympiapark traten die Mountainbiker und BMX-Freestyler für Ruhm und Ehre in die Pedale und die Triathleten suchten ihren Europameister.

Olympische Sommerspiele in München: Traum wieder greifbar

Mit insgesamt 60 Medaillen (davon 26 mal Gold) sicherten sich die deutschen Sportler am Ende Platz 1 im Medaillenspiegel. Aber nicht nur sportlich waren die European Championships ein voller Erfolg, auch bei den Münchnern und Münchnerinnen und den angereisten Fans sorgten die neun unterschiedlichen Europameisterschaften für totale Begeisterung.

Kein Wunder also, dass schnell der Ruf nach Olympischen Spielen laut wurde. Und der Traum von Olympia in Deutschland könnte wieder greifbarer sein.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) würde gerne die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 oder 2040, beziehungsweise die Olympischen Winterspiele 2038 oder 2042 ausrichten. "Olympische und Paralympische Spiele, unter Beteiligung der Bevölkerung geplant und zukunftsorientiert gedacht, bringen nicht nur einen Mehrwert für den Sport, sondern für das ganze Land", wird Stephan Brause, Leiter der Stabsstelle Olympiabewerbung beim DOSB von der dpa zitiert.

Doch in der Frage einer möglichen Bewerbung möchte man beim DOSB nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entscheiden, sondern zunächst in Erfahrung bringen, ob Deutschland die Olympischen und Paralympischen Spiele haben möchte – oder wenn nicht, warum nicht?

OB Reiter kann sich Olympia in München vorstellen – unter einer Voraussetzung

Dafür hat der DOSB Anfang Juli unter dem Motto "Deine Ideen. Deine Spiele“ eine Kampagne gestartet um die Stimmungslage hierzulande in Erfahrung zu bringen. Internen Marktforschungsmaßnahmen des DOSB zufolge soll es hohe Zustimmungswerte von rund 70 Prozent geben.

Mögliche Austragungsorte der Spiele könnten Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen sein.

Einer, der sich Olympische Spiele in München sehr gut vorstellen könnte, ist Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Allerdings beschränkt sich der Münchner Rathauschef dabei voll auf mögliche Sommerspiele. "Ich sehe keine Chance für Winterspiele in München. Genau da funktioniert das mit der Nachhaltigkeit nur schwer. Wenn, dann Sommerspiele", sagte der SPD-Politiker (65) dem Bayerischen Rundfunk. Und: "Das Interesse an Sommerspielen sei für die Bevölkerung schlicht größer", so Reiter weiter.

"Es war eine sensationelle Veranstaltung, bei der die Münchnerinnen und Münchner begeistert mitgegangen sind", sagte Reiter über die European Championships. Seitdem sehe er auch Chancen, "dass wir den Bürgerentscheid gewinnen können, wenn wir es gut vorbereiten". Vor zehn Jahren entschied man sich in München und den entsprechenden Regionen noch gegen eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2022.

Thema Nachhaltigkeit: Dauerhafte Neubauten wird es für Olympia nicht geben

Zwar macht man sich im Rathaus und bei den entsprechenden Münchner Behörden schon Gedanken über eine mögliche Bewerbung. Bevor der DOSB aber noch keine Wahl getroffen hat, mit welcher Stadt/Region man sich für die Austragung Olympischer und Paralympischer bewerben möchte, können derzeit noch keine großen Entscheidungen getroffen werden.

Ein wichtiger Punkt scheint allerdings schon jetzt festzustehen: Im Falle einer Münchner Bewerbung für die Sommerspiele 2036 oder 2040 wird es keine festen Neubauten von Sportstätten geben. Vielmehr will man mit nachhaltigen Spielen ins Rennen gehen und auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Abgesehen von einem Schwimmbecken, das die olympischen Normen erfüllt, wäre München mit seinem Olympiapark und vielen anderen potenziellen Austragungsorten gut aufgestellt, heißt es aus dem Sportreferat.

Bauliche Maßnahmen, wie für die Sommerspiele 1972, die das Stadtbild für die weitere Zukunft prägten, wird es also für mögliche Sommerspiele nicht mehr geben. Allerdings haben die European Championships im vergangenen August mit Bravour bewiesen, dass München in der Lage wäre, absolut nachhaltige Olympische Spiele abzuhalten. Und die Stadt kann auf Sportstätten zurückgreifen, in denen schon vor 51 Jahren Olympioniken um Medaillen kämpften. Natürlich müsste man sich hier und da den technischen Neuerungen anpassen. Und auch etwaige Sanierungsarbeiten wären sicher notwendig. Aber Infrastruktur und Bausubstanz wären bereits vorhanden.

Auch ohne neue Sportstätten: Hier könnten die Athleten in München um Medaillen kämpfen

Fehlt also nur noch die Zustimmung der Bevölkerung und das Go vom DOSB und die Stadt München könnte ihre, sicherlich nicht chancenlose, Bewerbung für die Sommerspiele 2036 oder 2040 starten.

Welche Austragungsorte für mögliche Sommerspiele in München in Frage kämen, sehen Sie oben in unserer Bildergalerie. (Wir orientieren uns dabei an den Sportarten, die 2024 in Paris ausgetragen werden.)