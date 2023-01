FDP und Bayernpartei wollen mehr internationalen Spitzensport in München

Nach den erfolgreichen European Championships im Sommer 2022, haben viele in München Blut geleckt. Die Stadtratsfraktionen von FDP und Bayernpartei fordern nun mehr große internationale Sportevents in der Landeshauptstadt.

München - Die im August 2022 in München stattgefundenen European Championships waren ein so großer Erfolg, dass in München nun über eine erneute Ausrichtung von Olympischen Spielen diskutiert werden soll.

Wenn es nach der FDP und der Bayernpartei im Münchner Stadtrat geht, sollen es aber nicht nur Sommerspiele werden (die früheste Möglichkeit dazu wäre erst im Jahr 2036), vielmehr fordern die beiden Fraktionen, dass der Olympiapark mit seinen Sportstätten intensiver für den Spitzensport genutzt werden soll.

Antrag: München soll sich für die World Games 2029 bewerben

In einem Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordern die beiden Parteien, dass sich München um eine Aufnahme in den Kalender internationaler Wettbewerbe der Leichtathletik, der sogenannten Diamond League bemühen soll. Zudem soll sich die Stadt künftig um weitere Leichtathletik-Europameisterschaften bewerben.

Daneben soll sich die Landeshauptstadt auch um die Austragung der World Games 2029 bewerben, deren Wettbewerbe, wie schon bei den European Championships 2022, an verschiedenen Orten im Olympiapark und der Stadt (zum Beispiel Königsplatz oder Odeonsplatz) ausgerichtet werden sollen. Bei den World Games handelt es sich um eine internationale Veranstaltung von Sportarten, die nicht zum Programm Olympischer Spiele gehören, aber eine hohe weltweite Verbreitung haben, wie zum Beispiel Bowling, Lacrosse, American Football oder auch Minigolf.

Zudem soll sich München um die Austragung eines bayerischen Landesturnfestes im Jahr 2024 bewerben.

Image-Gewinn und wirtschaftlicher Zuwachs

In allen drei Anträgen weisen FDP und Bayernpartei auf die erfolgreichen European Championships Munich im Jahr 2024 hin, bei denen die Stadt München bewiesen hatte, dass man in der Lage ist, große sportliche Events mit großer Strahlweite auszutragen. Neben einem Image-Gewinn würden internationale Sportveranstaltungen viele Menschen aus der ganzen Welt in die Stadt locken und so der Wirtschaft in München einen starken Zuwachs einbringen.

Die sportlichen Veranstaltungen sollen, wie schon bei den European Championships 2022, mit einem Rahmenprogramm hochkarätige kulturelle Veranstaltungen ergänzt werden, wie zum Beispiel Live-Konzerte oder Theater-Vorstellungen im Olympiapark.