Wiesnfieber: Ein neues Lied für das Oktoberfest

Thomas Dittmar hat einen Hit über die Wiesn produziert. Inklusive kreativem Video.

München - Layla, ja oder nein, das Moskau-Lied und was, warum eigentlich immer wieder Atemlos? Diskussionen um Wiesnhits sind in diesem Jahr besonders beliebt. Und dann spielen die Blaskapellen in den Festzelten doch immer wieder das bewährt bekannte Repertoire.

Thomas Dittmar produziert neuen Hit für die Wiesn

Thomas Dittmar ist Musiker aus Egstätt und hat die Wiesn im letzten Jahr sehr vermisst. Und so ist ein schwungvolles Sehnsuchts-Lied entstanden: Wiesnfieber. Das handelt weder von Bordelldamen noch von atemlosen Liebesnächten, sondern tatsächlich vom Oktoberfest selbst.

"I brauch die Wiesn wieder mit ihre Schunkellieder, a halberts Hendl aufn Tisch und den G'ruch von Steckerlfisch" heißt es gleich am Anfang. Ohrwurm- und Mitsing-Potential hat das Stück auf jeden Fall.

Wird Wiesnfieber auch von den Kapellen gespielt?

Zusammen mit dem Eggstätter Burschenverein hat Dittmar ein witziges Video gedreht. Zu sehen sind ein paar Spezln, die auf einer Wiese ihre eigene kleine Dorf-Wiesn errichten.

Wer weiß, vielleicht findet der Hit ja bald Einzug ins Repertoire der Wiesn-Kapellen?

