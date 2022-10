Wiesn: Wo kann ich meine übrigen Bier- und Essensmarken einlösen?

Teils bis Ende November können die Bier- und Hendlgutscheine noch eingelöst werden. AZ zeigt, wo Sie Ihre übrigen Wiesn-Marken loswerden.

München - Wenn der Janker in den kommenden Tagen gewaschen wird, lieber noch mal in die Taschen greifen – vielleicht versteckt sich da ja noch ein wertvolles Wiesnmarkerl. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Ihre übriggebliebenen Bier- und Essensmarken einlösen können.

Fischer-Vroni

Die Wertmarken können auf der Auer Dult am gleichnamigen Stand eingelöst werden. Außerdem gelten sie weiterhin in folgenden Gaststätten: Jagdschlössl und Sappralott in Neuhausen, dem Schweizer-Hof in Pasing sowie im Lindwurmstüberl in der Isarvorstadt und im Giesinger Garten, allerdings nur bis Ende Oktober.

Augustiner Festhalle

Wer noch Augustinermarken hat, kann diese ab 4. Oktober bis zum 21. Oktober und vom 31. Oktober bis 15. November 2022 im Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße 27 einlösen. In der Woche vom 22. Oktober bis 30. Oktober ist die Einlösung nicht möglich.

Hofbräu-Festzelt

Beim Festwirt gekaufte Marken können noch bis 31. Oktober im Hofbräukeller am Wiener Platz (Innere Wiener Straße 19) eingelöst werden. Die verschenkten Brauerei-Gutscheine sind aber mit dem letzten Wiesntag verfallen.

Bräurosl

Die Gutscheine können noch bis zum 30. Oktober im Donisl am Marienplatz eingelöst werden.

Hacker Festzelt

Blick ins Hacker Festzelt. © picture alliance/dpa

Bis Ende November hat der Besitzer von übrigen Hacker-Festzelt-Marken Zeit zum Einlösen. Im Gasthof zum Wildpark in Straßlach werden die Marken akzeptiert; außer an Sonn- und Feiertagen.

Kufflers Weinzelt

Die Marken aus dem Weinzelt können noch bis Ende Oktober im Seehaus im Englischen Garten (Kleinhesselohe 3) eingelöst werden.

Schützen-Festzelt

Wer es nicht geschafft hat, alle seine Wertmarken aus dem Schützen-Festzelt einzulösen, hat ebenfalls noch bis Ende Oktober Zeit, sie im Löwenbräukeller (Nymphenburger Straße 2) einzulösen.

Paulaner Festzelt

Bier- und Essenszeichen vom Paulaner Festzelt können nicht eingelöst, sondern nur erstattet werden. Das ist ab nächster Woche Montag möglich im Büro in der Westenriederstraße 19. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr. Möglich ist das bis Ende Oktober.

Schottenhamel-Festhalle

Bis zum 31. Oktober sind die Marken aus dem Schottenhamel noch im "Paulaner am Nockherberg" (Hochstraße 77) einzulösen.

Festzelt Tradition

Wer noch Marken aus dem Festzelt Tradition hat, kann diese sowohl im Ratskeller München am Marienplatz sowie im Schnitzelwirt noch bis Ende November einlösen.