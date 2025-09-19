AZ-Plus

Wiesn-Newsblog 2025 – OB Reiter will trotz lädierter Schulter mit zwei Schlägen anzapfen

16 Tage (20. September bis 5. Oktober) dauert das 190. Oktoberfest in diesem Jahr. Die Abendzeitung ist mit drei Wiesn-Reportern direkt vor Ort und hält Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden.
Jan Krattiger
Jan Krattiger,
Guido Verstegen
Guido Verstegen, Florian Kraus,
Maja Aralica
Maja Aralica,
Niclas Vaccalluzzo,
Ruth Frömmer |
In den Festzelten gibt es heuer Ladestationen - damit immer Saft für den Notruf ist. (Symbolbild)
In den Festzelten gibt es heuer Ladestationen - damit immer Saft für den Notruf ist. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
In unserem Wiesn-Ticker können Sie die wichtigsten Geschehnisse rund ums größte Volksfest der Welt verfolgen.  Hier finden Sie alles, was zur Wiesn wichtig ist: News, Bilder und Videos rund um das Oktoberfest 2025 und darum herum – viel Spaß beim Lesen!

Vorab die wichtigsten Informationen für Sie: 

So kommen Sie entspannt zur Wiesn

Hier finden Sie den Überblick zu den Preisen für Bier, Hendl und Co.

Die große Bierpreis-Übersicht

Die Festzelte im Überblick

+++ OB will trotz lädierter Schulter mit zwei Schlägen anzapfen +++

Freitag, 19.9., 18.00 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hofft trotz lädierter Schulter auf einen reibungslosen Anstich mit nur zwei Schlägen. "Ich kann keinen Nagel in die Wand hauen, aber das Fass anstechen geht, da schlägt man ja von unten", sagte er beim traditionellen Wiesn-Rundgang vor dem Beginn des Oktoberfestes an diesem Samstag. 

Reiter war nach einem Sehnenriss im Mai an der Schulter operiert worden und kann nach eigenen Angaben den Arm noch immer nicht richtig heben, obwohl die Ärzte damals nur von einigen Wochen Genesungszeit ausgegangen waren. Den Schlegel kurz in die Luft recken für das berühmte "O'zapft is" - das werde er aber schaffen. "Zwei Ibuprofen und dann werde ich das schon irgendwie hinbringen."

Er mache sich keine Illusionen über die Bedeutung. "Das ist die wichtigste Amtshandlung des Münchner Oberbürgermeisters", sagte er. Egal, was der Stadtchef sonst noch so leiste oder nicht - "Hauptsache, er zapft mit zwei Schlägen an". 

+++ Thomas Gottschalk zum Oktoberfest: "Ich begreife es nicht" +++

Freitag, 19.9., 11.14 Uhr: "Was ziehe ich an?": Das fragen sich aktuell viele vor dem Start des Oktoberfests. Entertainer und Wiesn-Promi Thomas Gottschalk (75) macht sich da weniger Gedanken. Dem Trubel um das richtige Outfit beim Oktoberfest nicht viel abgewinnen. "Ich begreife es nicht, warum heute alles in Tracht unterwegs ist, mindestens ab August in München", sagte Gottschalk am Rande des "Bild100"-Events in Berlin. 

Auf die Frage, ob er schon sein Outfit geplant habe, sagte der Wiesn-Promi: "Ist immer das Gleiche." Er trage immer eine Lederhose. "An und für sich bin ich ein Modemuffel, was Oktoberfest betrifft." 

Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina beim 189. Oktoberfest im Jahr 2024: Nach den Aussagen von Gottschalk wird er dieses Jahr wieder in demselben oder einem ähnlichen Wiesn-Outfit zu sehen sein. Dass in München schon vor dem Oktoberfest Tracht getragen wird, kritisiert der Entertainer.
Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina beim 189. Oktoberfest im Jahr 2024: Nach den Aussagen von Gottschalk wird er dieses Jahr wieder in demselben oder einem ähnlichen Wiesn-Outfit zu sehen sein. Dass in München schon vor dem Oktoberfest Tracht getragen wird, kritisiert der Entertainer. © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Gottschalk gilt als regelmäßiger Besucher des traditionsreichen Volksfests. Dieses Jahr wolle er mit seiner Frau Karina Mroß auf einem Wagen zur Eröffnung fahren. 

+++ Studie: rein solarbetriebene Wiesn möglich +++

Freitag, 19.9., 8.50 Uhr: Allein die privaten Haus-Solaranlagen und Balkonkraftwerke der Münchner könnten den Strombedarf des Oktoberfests decken – sogar gleich zweimal. Das hat der Münchner Energiekonzern E.on errechnet. Basis dafür sind Daten des Deutschen Wetterdienstes, wie E.on mitteilt.

Die Sonne als Energielieferant könnte die Wiesn gleich doppelt versorgen, sagt eine Studie. (Archiv)
Die Sonne als Energielieferant könnte die Wiesn gleich doppelt versorgen, sagt eine Studie. (Archiv) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Es gibt in München aktuell mehr als 20.000 solche Solaranlagen, die bei durchschnittlichem Herbstwetter rund 6,5 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen. Ein Viertel der Anlagen seien Balkonkraftwerke, die für rund drei Prozent der gewonnenen Energie verantwortlich sind. 

Die Wiesn verbraucht jeweils rund 3 Millionen Kilowattstunden Strom. Der Sonnenstrom reicht also mehr als doppelt für das Oktoberfest. Oder anders gerechnet: Der Sonnenstrom könnte das Oktoberfest plus rund 32.000 Haushalte mit Strom versorgen während der Zeit. 

Auch bei Dunkelheit reißt aber die Versorgung nicht ab. Laut E.on gibt es in München mehr als 10.000 private Energiespeicher. Die können pro Tag über 78.000 Kilowattstunden Sonnenstrom bereitstellen. Das sei genug, um Sonnenstrom bis ein Uhr nachts zu liefern, wenn die letzten Festzelte schließen. 

+++ Fast ausverkauft: Erstes Dirndl von Adidas +++

Adidas-Dirndl
Adidas-Dirndl © Adidas

Freitag, 19.9., 6.45 Uhr: Die Wiesn-Sneaker haben fast schon Tradition, nun macht Adidas mit einem weiteren Oktoberfest-Artikel Furore: Zum ersten Mal bringt der Sportartikelhersteller nämlich ein eigenes Dirndl auf den Markt. Das gibt es in Weiß oder Schwarz, kostet knapp 350 Euro – und ist auch schon fast ausverkauft. 

Die Meinungen dazu sind geteilt. "Darf man so, Dirndlpolizei?", fragt zum Beispiel diese Influencerin: 

7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • FredC2 vor 6 Stunden / Bewertung:

    Ich habe nichts gegen das Oktoberfest- - habe selbst einen Tisch im Weinzelt reserviert, Herr MichiK.

    Im Artikel geht es aber erstmal um Trachten, bzw. was einige darunter verstehen, und dann plötzlich um Solarstrom, der theoretisch(!) den Wiesenbedarf decken könnte.
    Der normale Mensch kennt aber in der Regel weder den Strombedarf eines Festzeltes, noch von einem Fahrgeschäft.
    Wollte man tatsächlich einen begreifbaren Vergleich anstellen, so könnte man schreiben "alle Solaranlagen zusammen können x Münchner Haushalt Y Tage mit Strom versorgen". Das kapiert jeder.
    Tatsächlich ist es aber so, dass das Oktoberfest ein riesigen Energiehunger hat, und nicht nur während des Betriebs bezüglich Strom, Wasser und Benzin. Das ganze Zeugs muss ja schließlich auch hin- und hergefahren werden. Abgesehen von den Besuchern aus aller Welt. Da macht natürlich ein Bezug zu grüner Technologie schon was her.

    Antworten
  • FredC2 vor 8 Stunden / Bewertung:

    Was haben bestehende private BKK- oder Solaranlagen mit dem Oktoberfest zu tun??
    Der Sonnenstrom könnte jedoch auch sonstwo auf der Welt erzeugt werden, wie zum Beispiel in Neuseeland, oder andersherum: solange keine zusätzlichen Solaranlagen montiert werden , die das Oktoberfest dediziert versorgen, gibt es hier keinen positiven Effekt für die Umwelt. Und selbst wenn es Netzeinspeisung im nennenswerten Umfang statt Eigenverbrauch von bestehenden Anlagen gibt: dieser Strom wird eh schon von den Netzbetreibern ganzjährig gerne abgenommen und verbraucht, auch ohne ein kaum 3-wöchtiges Oktoberfest. Kurzum: hier wird ein abstrakter Bezug hergestellt, und man könnte meinen, hier schmückt sich jemand mit fremden Federn.
    Immerhin heißt es richtig "Der Sonnenstrom könnte das Oktoberfest...versorgen". Leider tut er das aber nicht.

    Antworten
  • MichiK vor 7 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FredC2

    Ich vermute mal, sehr geehrter FredC2, dass Sie etwas gegen das Oktoberfest haben und deswegen eher negativ auf den Vergleich reagiert haben.

    Ich lese aus dem Beitrag eher das Positive heraus, das in ganz München mittlerweile soviel Solarstrom produziert und gespeichert wird, dass eine Vergleichsgröße "16 Tage Oktoberfest könnte versorgt werden" dabei heraus kommt. Das sind Maße, die auch für Personen, die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen, greifbar sind. Und auf diese Größe kann man doch auch mal stolz sein und es als Antrieb für noch mehr sehen.

    Antworten
