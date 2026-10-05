Bier- und Hendlmarken übrig? Wo Münchner ihre Wiesn-Gutscheine noch einlösen können

Viele Bier-, Hendl- und Verzehrmarken verlieren nach dem Oktoberfest nicht sofort ihren Wert. Einige Festzelte akzeptieren sie noch in Münchner Wirtshäusern, Biergärten oder Feinkostläden

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Marken, die Sie nicht auf der Wiesn eingelöst haben, können Sie danach in einigen Wirtshäusern verwenden.

Die Wiesn ist vorbei, doch wer noch Bier-, Hendl- oder Wertmarken übrig hat, muss sie nicht wegwerfen. In vielen Wirtschaften können die Gutscheine noch bis Ende Oktober oder November eingelöst werden.

Wo genau das möglich ist und welche Fristen gelten, zeigt unsere Übersicht.

Oktoberfest: Hier können Besucher ihre Wertmarken in München einlösen

Armbrustschützenzelt

Bis 31. Oktober können übrig gebliebene Wertmarken im Ayinger in der Au, im Bräustüberl Aying und im 3sine in Oberhaching eingelöst werden. Die Wirte bitten, dies bei der Reservierung vorab anzugeben.

Augustiner-Festhalle

Nicht verbrauchte Gutscheine können noch bis zum 1. November im Augustiner Stammhaus eingelöst werden. Eine Reservierung mit dem Vermerk "Wiesnmarken" ist erwünscht.

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Bräurosl

Verzehrgutscheine können bis einschließlich 30. November im Stammhaus Donisl am Marienplatz eingelöst werden. Eine Barauszahlung oder Erstattung von Restwerten ist ausgeschlossen.

Boandlkramerei

Gutscheine, die über den Mindestverzehr gekauft und nicht eingelöst wurden, können bis zum 31. Oktober ausschließlich mit einer Kopie der Originalbezugsrechnung an die H. u. P. Schöniger GmbH, Aunkofener Siedlung 1, 93326 Abensberg, gesandt werden. Die Gutscheine werden erstattet.

Gutscheine der Boandlkramerei können Sie sich erstatten lassen. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Festzelt Tradition

Bier- und Hendlmarken können bis 30. November in den Betrieben Schnitzelwirt im Spatenhof, Tassilogarten und Gasthof zur Post in Haar eingelöst werden.

Fischer-Vroni

Gutscheine können am Fischstand der Fischer-Vroni auf der Herbst-Dult (Kirchweihdult, 17.–25. Oktober) am Mariahilfplatz eingelöst werden. Eine Rückgabe ist bis 31. Oktober auch im Büro der Fischer-Vroni in der Konradinstraße möglich.

Hofbräu-Festzelt

Gutscheine, die über den Festwirt gekauft wurden, können noch bis zum 17. November im Hofbräukeller am Wiener Platz eingelöst werden. Nicht einlösbar sind sie in den Veranstaltungsräumen sowie bei À-la-carte-Reservierungen ab 25 Personen.

Kufflers Weinzelt

Nicht verwendete Verzehrgutscheine können bis 31. Oktober im Seehaus im Englischen Garten und Beim Sedlmayr eingelöst werden.

Löwenbräu-Festzelt

Übrige Bier- und Hendlmarken können bis 31. Oktober in der Hirschau im Englischen Garten eingelöst werden.

Marstall Festzelt

Verzehrgutscheine können nach der Wiesn im Restaurant Leger am Dom, Kaufinger Straße 24 (Eingang Liebfrauenstraße), eingelöst werden.

Marstall-Gutscheine können Sie im Restaurant Leger am Dom einlösen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ochsenbraterei

Gutscheine der Ochsenbraterei können bis 31. Oktober an folgenden Orten eingelöst werden: Ochsenbraterei Imbiss am Elisabethmarkt, Biergarten Hopfengarten, Biergarten Kugler Alm in Oberhaching, Michaeligarten im Ostpark, Schinderstadl in den Isarauen, Zum Flaucher Biergarten in den Isarauen, Wirtshaus Michaeligarten im Ostpark und Wirtshaus Franz Xaver. Im Michaeligarten und im Franz Xaver können für die übrigen Gutscheine auch vakuumiertes Ochsenfleisch oder Wurstwaren ausgegeben werden.

Paulaner Festzelt

Nicht eingelöste Verzehrgutscheine können nach dem letzten Oktoberfest-Tag gemäß den Vorgaben der Stadt München (z. B. bis zum 31. Oktober) montags bis donnerstags, ausgenommen Sonn- und Feiertage, in den Wirtshäusern "Der Spöckmeier" (Rosenstraße 9, 80331 München) und "Altes Hackerhaus" (Sendlinger Str. 14, 80331 München) eingelöst werden.

Schottenhamel-Festhalle

Gutscheine können noch bis zum 31. Oktober beim Paulaner am Nockherberg, in der Schlosswirtschaft Schwaige in Nymphenburg oder in der Max Emanuel Brauerei in der Adalbertstraße (Maxvorstadt) eingelöst werden.

Schützen-Festzelt

Nicht verbrauchte Schützen-Festzelt-Gutscheine können bis einschließlich 31. Oktober im Löwenbräukeller eingelöst werden.

Schützenlisl

Hendl-, Bier- und Wertgutscheine können ab dem ersten Tag nach Wiesn-Ende bis zum 31. Oktober in den Münchner Restaurants der Münchner Suppenküche (Viktualienmarkt, Sendlinger Str. 7, Theresienhöhe, Franziska-Bielek-Weg) sowie in den Feinkostgeschäften von Schlemmen am Markt (Viktualienmarkt und Elisabethmarkt) eingelöst werden. Eine Erstattung, ein Umtausch oder eine Auszahlung nicht eingelöster Gutscheine ist nicht möglich.