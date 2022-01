Wiesn in den Sommer vorverlegen? Vorschlag stößt bei Polizei auf Unverständnis

Kann die Wiesn in München in diesem Jahr wieder stattfinden? Derzeit wird überlegt, wie das trotz anhaltender Pandemie möglich gemacht werden kann. Doch eine Vorverlegung in den Sommer hält die Polizei für nicht sinnvoll.

06. Januar 2022 - 11:08 Uhr | AZ/dpa

Kann man das Oktoberfest im Sommer feiern? © Tobias Hase/dpa