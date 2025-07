Wiesn-Aufbau schreitet voran: Das erste Festzelt nimmt schon Gestalt an

Auf der Großbaustelle tut sich was und die Wiesn nimmt Form an: Der Löwenbräu-Löwe thront schon über der Theresienwiese und auch erste Zeltgerüste stehen.

Der Aufbau für die Wiesn 2025 läuft erst seit wenigen Tagen und trotzdem geht es schon ordentlich voran. Die ersten Zeltgerüste werden aufgerichtet, einzelne Brauerei-Wahrzeichen ragen schon in die Höhe und täglich wird fleißig weiter gewerkelt.

Baustelle zur Wiesn wurde vor einigen Tagen eröffnet

Rund drei Monate dauert es noch, bis es heißt: "O'zapft is". Die Vorfreude der Wiesn-Fans dürfte bei einem Spaziergang über die Theresienwiese in diesen Tagen dennoch ordentlich steigen. Anfang dieser Woche wurde die Baustelle von Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) eröffnet.

Anfang der Woche hat Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) die Baustelle eröffnet. © Peter Kneffel/dpa

Steigende Anforderungen an den Aufbauten – zum Beispiel hinsichtlich der Barrierefreiheit der Zelte – machen diesen frühen Start notwendig.

Ende August kommen die ersten Fahrgeschäfte

Der offizielle Zeitplan sieht vor, dass zunächst mit dem Aufbau der Festhallen und anderer gastronomischer Großbetriebe begonnen wird. Ab August soll der Aufbau der Zelte der Oidn Wiesn starten.

Die ersten Festhallen sind schon aufgebaut – zumindest deren Gerüste aus Holz. © Daniel von Loeper

Die ersten Fahrgeschäfte, wie das Riesenrad und Achterbahnen, sollen ab Ende August auf die Festwiese transportiert und aufgebaut werden. Alle weiteren Fahrgeschäfte folgen ab Anfang September bis zur Woche vor dem Anstich am 20. September.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Die Großbaustelle bringt Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer mit sich. Seit dieser Woche kann die Theresienwiese nur noch eingeschränkt passiert werden.

Für Neugierige gibt es exklusive Baustellen-Führungen

Und wer sich den Aufbau der Festzelte aus der Nähe ansehen möchte, der hat ab sofort die Gelegenheit dazu. Denn München Tourismus bietet exklusive Führungen über die Großbaustelle auf der Theresienwiese an. Offizielle Guides, eigens von der Festleitung geschult, führen die Teilnehmer in Bereiche, in die sonst kein außenstehender Zugang hat. Während der 90-minütigen Tour wird gezeigt, welche Fahrgeschäfte bereits stehen, wie das Bier in die Zelte gelangt und ab wann der Löwe am Löwenbräu-Festzelt wieder brüllt. Auch ein Blick in das eine oder andere Festzelt gehört zum Programm.

Auch der Paulaner-Turm (im Hintergrund) steht schon fast. Nur der Maßkrug fehlt am Donnerstagmittag noch. © Daniel von Loeper

Die Führungen finden immer freitags um 15 und 17 Uhr sowie samstags und sonntags um 9.30 und 11.30 Uhr statt. Zusätzlich werden von 16. August bis 6. September samstags weitere Termine um 16.30 und 18.30 Uhr angeboten. Die erste Führung startet am 25. Juli, die letzte findet am 7. September statt.



Aus Sicherheitsgründen ist festes Schuhwerk ein Muss. Helme und Sicherheitswesten werden den Tour-Teilnehmern vor Ort gestellt. Kinder unter sechs Jahren ist aus Sicherheitsgründen die Teilnahme nicht erlaubt.



Buchungen sind möglich in der Tourist-Information im Rathaus am Marienplatz oder online unter Für Erwachsene kostet die Tour 27 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahre zahlen 18 Euro.