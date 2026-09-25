Auch in diesem Jahr müssen Wiesn-Besucher für Bier und einige Klassiker tief in die Tasche greifen. Viele Speisenpreise bleiben zwar gleich, einzelne Gerichten werden aber teurer. Hier finden Sie die aktuellen Preise für Maß, Hendl, Schweinswürstl, Käsespätzle und Kaiserschmarrn in ausgewählten Festzelten.

Die Angaben basieren auf den für 2026 veröffentlichten Preislisten und Speisekarten der Festzelte. Wo noch keine vollständige 2026-Speisekarte veröffentlicht wurde, sind ausschließlich bereits bestätigte Preise aufgeführt. Stand: 14. September 2026.

Die Maß im Überblick: Zwischen 14,80 und 15,90 Euro

Die Maß Festbier kostet auf dem Oktoberfest 2026 zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro. 2025 lag die Spanne noch zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro. Der durchschnittliche Literpreis steigt von 15,25 Euro auf 15,61 Euro und damit um 2,38 Prozent. In den großen Festhallen ist die Augustiner-Festhalle mit 14,90 Euro besonders günstig, während beispielsweise in der Bräurosl 15,90 Euro verlangt werden.

Bräurosl In der Bräurosl kostet die Hacker-Pschorr-Maß 2026 15,90 Euro. Das halbe Wiesn-Hendl bleibt bei 17,50 Euro. Vier Schweinsbratwürstl mit Sauerkraut kosten weiterhin 20,90 Euro. Die Maß kostet heuer zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Auch die Bio-Käsespätzle liegen bei 20,90 Euro. Für den großen Kaiserschmarrn werden 27,50 Euro fällig. Bei den hier aufgeführten Speisen bleiben die Preise damit gegenüber 2025 stabil, während die Maß um 50 Cent teurer wird.

Hofbräu-Festzelt Im Hofbräu-Festzelt kostet die Maß 2026 15,80 Euro. Für ein halbes Wiesn-Hendl werden 17,60 Euro fällig, 20 Cent mehr als im Vorjahr. Eine Portion Kartoffelsalat kostet weiterhin 5,90 Euro. Zwei Paar Schweinswürstl mit Specksauerkraut stehen für 17,20 Euro auf der Karte. Die Allgäuer Käsespätzle kosten 19,90 Euro, der Kaiserschmarrn 17,50 Euro. Das Hofbräu-Festzelt ist das zweitgrößte Zelt auf dem Oktoberfest und das einzige Wiesn-Zelt mit einem eigenen Stehbereich direkt vor dem Musikpodium. © IMAGO/Peter Schickert

Augustiner-Festhalle Die Augustiner-Festhalle bleibt 2026 bei den großen Festhallen eine der günstigsten Adressen für die Maß: Der Liter Augustiner Wiesn-Edelstoff kostet 14,90 Euro. Ein halbes Wiesn-Hendl gibt es weiterhin für 17,20 Euro, zwei Paar Schweinswürstl auf Fasssauerkraut für 13,50 Euro. Kaspressknödel mit Bergkäse, Wurzelgemüse und Blaukraut kosten 17,90 Euro. Bei den Nachspeisen bleiben Dampfnudel und Apfelstrudel mit Vanillesoße bei jeweils 11,60 Euro.

Hacker-Festzelt Im Hacker-Festzelt kostet die Maß 2026 15,80 Euro. Das halbe Wiesn-Hendl bleibt bei 17,50 Euro. Zwei Paar Schweinswürstl vom Grill mit Sauerkraut verteuern sich dagegen auf 14,50 Euro. Deutlicher fällt der Anstieg bei den Käsespätzle aus: Sie kosten nun 22,50 Euro statt 19,90 Euro. Der hausgemachte Kaiserschmarrn mit Apfelmus steigt auf 18,50 Euro. Das Hacker-Festzelt trägt aufgrund des hellblauen Stoffs, mit dem die Dachkonstruktion verkleidet ist, auch den Namen "Himmel der Bayern". Das Hacker-Festzelt ist meist eines der ersten Zelte, die auf dem Oktoberfest dicht sind. © IMAGO/Ulrich Wagner

Paulaner-Festzelt Im Paulaner-Festzelt, das 2026 von der Wirtsfamilie Lorenz und Christine Stiftl geführt wird, kostet die Maß 15,80 Euro. Das halbe bayerische Wiesn-Hendl steht für 19,90 Euro auf der Karte. Vier Schweinsbratwürstl aus der hauseigenen Metzgerei mit Bio-Specksauerkraut kosten 20,90 Euro. Für handgeschabte Bio-Käsespätzle werden 19,90 Euro fällig, der Bio-Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Zwetschgenkompott kostet 19,80 Euro. Das Angebot unterscheidet sich teilweise vom Vorjahr, weshalb nicht alle Gerichte direkt mit den 2025er Positionen vergleichbar sind.

Schützen-Festzelt Im Schützen-Festzelt kostet die Löwenbräu-Maß 2026 15,80 Euro. Das halbe Wiesn-Hendl wird weiterhin mit 17,30 Euro geführt. Käsespätzle und der bekannte Franziskaner Kaiserschmarrn sind auch 2026 Bestandteil des kulinarischen Angebots. Eine vollständige aktuelle Einzelpreiskarte mit verlässlich ausgewiesenen À-la-carte-Preisen für Schweinswürstl, Käsespätzle und Kaiserschmarrn ist derzeit jedoch noch nicht öffentlich verfügbar. Die entsprechenden Preise aus 2025 sollten deshalb nicht ungeprüft für 2026 übernommen werden.

Ochsenbraterei In der Ochsenbraterei kostet die Spaten-Wiesn-Maß 2026 15,80 Euro. Für ein halbes Wiesn-Hendl werden nach den offiziellen Gutscheinpreisen weiterhin 16,90 Euro fällig. Eine vollständige Speisekarte für 2026 hat die Ochsenbraterei auf ihrer offiziellen Speiseseite bislang noch nicht veröffentlicht; dort ist weiterhin ausdrücklich die Karte von 2025 ausgewiesen. Deshalb lassen sich die 2026-Preise für Schweinswürstl, vegane Bratwurst, Käsespätzle und Kaiserschmarrn derzeit noch nicht belastbar angeben. Die Ochsenbraterei ist bei Einheimischen sehr beliebt, feierwütige Touristen sind eher in anderen Zelten anzutreffen. © Sven Hoppe

Festzelt Tradition Im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn kostet die Maß Augustiner Wiesn-Edelstoff 2026 15,80 Euro. Das halbe bayerische Wiesnhendl wird mit 16,40 Euro sogar 50 Cent günstiger als im Vorjahr. Zwei Paar Schweinsbratwürstl mit Sauerkraut kosten unverändert 17,20 Euro, die Käsespätzle bleiben bei 22,50 Euro. Teurer wird dagegen der Kaiserschmarrn: Das Reindl für zwei bis drei Personen kostet nun 30,50 Euro statt 28,50 Euro. Das Festzelt Tradition ist das größte Zelt auf der Oidn Wiesn. © IMAGO/STL-Studioliebhart

Unterm Strich zeigt sich bei den Wiesn-Preisen 2026 ein gemischtes Bild. Beim Bier geht es in praktisch allen großen Festzelten nach oben. Bei den Speisen bleiben viele Klassiker dagegen auf dem Niveau des Vorjahres. Besonders auffällig sind unter anderem die höheren Käsespätzle-Preise im Hacker-Festzelt und der teurere Kaiserschmarrn im Festzelt Tradition. Gleichzeitig gibt es auch einzelne günstigere Positionen, etwa beim Hendl im Festzelt Tradition.

Preisvergleich der 25 größten Festzelte

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Preisänderungen gegenüber 2025

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen bei den im Artikel genannten Preisen. Bei Gerichten, die 2026 verändert wurden oder für die noch keine vollständige aktuelle Karte vorliegt, ist dies entsprechend vermerkt.