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Wiesn 2026: Dunkles Jubiläumsbier bei Poschner's

Seit 100 Jahren brutzeln bei Poschner's Hendl auf der Wiesn – heuer wird groß gefeiert: mit Urkunde von Hacker-Pschorr, einem dunklen Jubiläums-Oktoberfestmärzen und Wirt Thomas Luffs 40. Jubiläum im Festzelt. Tradition, Wandel und Wiesn-Herzblut pur.
Ruth Frömmer |
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Die Brauerei-Kollegen überreichen Christian und Thomas Luff (3. und 4. v. l.) eine Urkunde.
Die Brauerei-Kollegen überreichen Christian und Thomas Luff (3. und 4. v. l.) eine Urkunde. © ruf

Seit 1926 gibt es die Hühnerbraterei auf dem Oktoberfest. Am Montag haben die Kollegen von der Brauerei Hacker-Pschorr den Wirten Christian und Thomas Luff deshalb hochoffiziell und feierlich eine Urkunde überreicht.

Ein Besuch in "Poschner's Festzelt" lohnt sich aber auch für die Gäste. Zum Jubiläum gibt’s dort neben Wiesn-Bier auch das dunkle Jubiläums-Oktoberfestmärzen (15,90 Euro die Maß).

Wirt Thomas Luff feiert heuer immerhin sein 40. Jubiläum in Poschner's Festzelt. "Eines ist immer geblieben: Die Wiesn ist immer die Nummer eins, und das wollen wir erhalten." Aber genau darum müsse sie sich auch immer verändern, betont Luff.

"Was sich nicht verändert hat, ist die Freude der Menschen und das Herzliche. Gerade das macht auch den Charme von Kleinbetrieben wie uns aus." Sein Wunsch für die Zukunft: "Dass sich die Wiesn immer weiterentwickelt, aber sie selbst bleibt."

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