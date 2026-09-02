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Umgestaltung des Teufelsrads auf der Wiesn: "Sexualisierte Bilder prägen die Gesellschaft"

Es gab viel Kritik daran, dass die Figuren über dem Teufelsrad nun mehr Kleidung tragen. Kristina Gottlöber, die sich mit der Frauen-Beratungsstelle Imma dafür einsetzt, dass die Wiesn auch für Frauen sicher ist, findet die Umgestaltung richtig.
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Über diese Figuren über dem Eingang des Teufelsrades ist ein Streit im Rathaus entbrannt: Sind sie sexistisch?
Über diese Figuren über dem Eingang des Teufelsrades ist ein Streit im Rathaus entbrannt: Sind sie sexistisch? © IMAGO/Nikita Kolinz

Über vier Frauenfiguren über dem Eingang des Teufelsrades streitet München gerade heftig. Die Betreiberin hat sie so umpinseln lassen, dass sie nun mehr Kleidung tragen. Vorausgegangen war ein Hinweis der Stadt. Die CSU, aber auch die grüne Bürgermeisterin Mona Fuchs und sogar der Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) kritisierten das Vorgehen ihrer eigenen Behörde. Doch das sehen nicht alle so.

"Sexualisierte Gewalt beginnt viel früher als beim Übergriff"

Kristina Gottlöber von der Frauenberatungsstelle Imma, die die Sichere Wiesn, einen Safe Space auf dem Festgelände, mit organisiert, hat der AZ erklärt, warum sie die Änderung der Figuren begrüßt.

"Natürlich ist es nicht egal, wie Mädchen und Frauen dargestellt werden", sagt sie. Denn: "Sexualisierte Gewalt beginnt viel früher als beim Übergriff." Aus der Forschung wisse man, dass sexualisierte Darstellungen von Mädchen und Frauen Gewalt begünstigen können.

"Sexualisierte Bilder prägen die Gesellschaft", sagt Gottlöber. Insgesamt habe sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert – etwa, wie Frauen in Werbung dargestellt werden. "Warum soll sich nicht auch die Wiesn verändern?", fragt sie. "Wir finden es deshalb gut, dass die Betreiberin positiv auf den Vorschlag der Stadt reagiert hat."

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Die frühere Vorsitzende der Gleichstellungskommission, die ehemalige SPD-Stadträtin Micky Wenngatz, erinnert daran, dass die Idee für die Umgestaltung schon drei Jahre alt ist: "Damals hatten sich Mitglieder der Gleichstellungskommission, auch aus den Reihen der Grünen und der CSU, vor Ort persönlich ein Bild gemacht. Wir haben genau hingeschaut. Unser gemeinsames Ergebnis: Einige Figuren sind sexistisch dargestellt, eine rassistisch."

Was tut die Stadt gegen Upskirting?

Dass die CSU nun trotzdem von Prüderie spreche, sei für sie nicht überraschend. "Aber von den Grünen, die sich gerne als feministische Kraft präsentieren, hätte ich erwartet, dass sie standhaft bleiben", so Wenngatz.

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Für problematisch hält die städtische Gleichstellungsstelle die Frauenfiguren auch deshalb, weil es im Teufelsrad vermehrt zu Fällen von Upskirting gekommen ist. Männer haben Frauen unter den Rock gefilmt und diese Aufnahmen im Netz verbreitet.

ÖDP-Chef Tobias Ruff will mit einer Anfrage klären, welche Möglichkeiten die Stadt hat, gegen solche Aufnahmen und ihre Verbreitung vorzugehen.

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"Ich wünsche mir, dass wir jetzt einen Schritt aufeinander zugehen und gemeinsam überlegen, wie wir Frauen auf der Wiesn wirklich schützen können", meint er. Erfahren will Ruff mit seiner Anfrage auch, wie die Stadt Frauen bei einer Anzeige unterstützen kann.

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14 Kommentare
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  • Gieasinger Bua vor 53 Minuten / Bewertung:

    Einfach irre und krank!!
    Wie weit wollen wir noch spinnen??

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  • ESC-Gast vor einer Stunde / Bewertung:

    Die Figuren auf dem Teufelsrad gibt's seit 80 Jahren. Enorme Probleme mit sexualisierter Gewalt haben wir aber erst seit ein paar Jahren. Wie kommt man dazu, hier einen Zusammenhang herzustellen. Krank.

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  • Leopold2810 vor 13 Stunden / Bewertung:

    Sorry, aber das ist so weltfremd und absurd, dass man schreien könnte. Als ob sich ein betrunkener Wiesnbesucher von den Figuren beeinflussen lässt und die leicht bekleideten Frauen als Anregung sieht. Der sieht ein üppiges Dekolleté und kommt auf dumme Gedanken, aber doch nicht von irgendwelchen Figuren. Meine Frau hat übrigens das gleiche gesagt

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