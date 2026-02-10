AZ-Plus

Umfrage zum Oktoberfest: So viele stimmen für einen Eintritt zur Wiesn

In München hat man sich größtenteils gegen die Idee ausgesprochen, für den Wiesn-Besuch einen Eintritt zu verlangen. Bundesweit sieht es doch ganz anders aus, wie eine neue Umfrage zeigt.
AZ/dpa |
Eintritt fürs Oktoberfest? Laut einer Umfrage haben viele Deutsche damit kein grundsätzliches Problem. (Illustration)
Eintritt fürs Oktoberfest? Laut einer Umfrage haben viele Deutsche damit kein grundsätzliches Problem. (Illustration) © Felix Hörhager/dpa

Knapp jeder zweite Deutsche hätte einer repräsentativen Umfrage zufolge kein Problem damit, wenn man für den Besuch des Münchner Oktoberfests Eintritt zahlen müsste. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag) würden es 46 Prozent der Bundesbürger begrüßen, wenn Besucherinnen und Besucher künftig Eintritt zahlen müssten, um das Oktoberfest-Gelände zu betreten.

Nur 27 Prozent lehnen Vorstoß zu Eintrittspreisen klar ab 

Lediglich 27 Prozent lehnen den jüngsten Vorstoß des bayerischen Bierbrauer-Präsidenten Georg Schneider ab, der sich dagegen ausgesprochen hatte, die Kosten des Volksfests vor allem über hohe Bierpreise zu finanzieren. "Am Ende müssen wir uns die Frage stellen, ob Bier allein reicht, um eine Veranstaltung wie das Oktoberfest zu finanzieren", hatte Schneider Anfang Februar erklärt. Deshalb müsse man als Alternative in Betracht ziehen, Eintritt zu verlangen. Zur Höhe habe er "keine konkreten Vorstellungen".

Weitere 27 Prozent zeigten sich der Umfrage zufolge unentschieden. Bei den Erwachsenen im Alter unter 30 sprach sich sogar mit 51 Prozent die Mehrheit der Befragten für einen Eintrittspreis für das Oktoberfest aus. In Bayern stößt die Forderung, für den Wiesn-Besuch extra zahlen zu müssen, dagegen eher auf Ablehnung. 45 Prozent der Befragten im Freistaat lehnen eine Eintrittsgebühr ab, 33 Prozent hätten kein Problem damit.

Nicht nur Münchens Oberbürgermeister lehnt Eintritts-Idee klar ab

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Wiesn-Chef Christian Scharpf hatten dem Vorstoß umgehend eine klare Absage erteilt. "Das ist ein Volksfest, und das soll es auch bleiben", sagte Reiter. Schließlich gebe es auch Familien, die einfach nur über die Festwiese schlendern wollten.

Auch die Wiesn-Wirte selbst lehnen den Vorschlag ab – nicht nur, weil Eintrittsgelder den Volksfestcharakter zerstörten. Unter der AZ-Leserschaft sieht es ganz ähnlich aus. In einer Abstimmung votierten zuletzt 80 Prozent gegen einen Eintritt auf dem Oktoberfest. 

 

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Haus'l gerade eben / Bewertung:

    Die Preise auf der Wies'n sind für mich heute schon nicht mehr nachvollziehbar! Den Wirten, Stand'l- und Festzelt Betreibern ist doch heute schon kein Argument zu abwegig, um an der Preisspirale (konsequent nach oben) zu drehen. Wer soll, oder will, sich das noch leisten? Und wenn wir, nur für einen Bummel über die Wies'n, auch noch Eintritt zahlen sollen, ist für uns das Ende der Fahnenstange erreicht! Wir werden in Zukunft diese "Gelddruckmaschine" nicht mehr füttern, und verzichten auf einen Besuch.

  • Tscharli vor 7 Minuten / Bewertung:

    Merkwürdiger Artikel, warum fragen Sie die Bewohner Neu-Guineas nicht nach ihrer Meinung hierzu?

  • Mallory vor 17 Minuten / Bewertung:

    "Das ist ein Volksfest, und das soll es auch bleiben, schließlich gebe es auch Familien, die einfach nur über die Festwiese schlendern wollten..." aber weder einkehren noch Fahrgeschäfte nutzen, weil sie sich die unverschämten Preise einfach nicht leisten können/wollen. Soviel zum Fake-Begriff "Volksfest" für die Wiesn

