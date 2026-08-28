Übergriffe auf der Wiesn: Hier finden Frauen einen Safe Space

Für viele Menschen ist die Wiesn eine Gaudi, doch vor allem bei Frauen kann der Spaß sehr schnell ein Ende finden, wenn sie sexuell belästigt werden. Aus diesem Grund gibt es auf der Theresienwiese einen Safe Place, an dem schnell und problemlos Hilfe angeboten wird.

Frauen, die sich auf der Wiesn unsicher fühlen oder Opfer von sexualisierte Gewalt wurden, können im Safe Space auf der Theresienwiese Hilfe bekommen. (Symbolbild)

Wenn Münchens OB Dominik Krause am 19. September 2026 um 12 Uhr im Schottenhamel erstmals das erste Wiesn-Fass anzapft und mit den Worten "Ozapft is!", das 191. Oktoberfest eröffnet, dann wird die Theresienwiese bis zum 4. Oktober zur großen Partyarea.

Besucher aus aller Herren Länder strömen nach München, um beim größten Volksfest der Welt dabei zu sein. Das Bier fließt in Strömen, die Musi spielt und die Kinder (und nicht nur die) haben bei allerlei Fahrgeschäften ihren Spaß.

Wiesn hat für Frauen und Mädchen auch Schattenseiten

Doch das Ganze hat, vor allem für Mädchen und Frauen, auch seine Schattenseite. Denn wenn nach der ein oder anderen Maß die Hemmungen fallen, können sie auf der Wiesn schnell Opfer sexualisierter Gewalt werden. Der anfangs noch nette Wiesnflirt oder sonst ein Wiesnbesucher kann schnell übergriffig werden und dann ist für die Mädchen und Frauen der Spaß schnell zu Ende.

Damit dies nicht passiert und die Wiesn-Besucherinnen auch sicher nach Hause kommen, gibt es seit einigen Jahren die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*", die im Trubel des Oktoberfestes einen Safe Space auf der Theresienwiese bietet.

Besucherinnen finden im Safe Space einen Ruhepol im Wiesn-Trubel

Wiesn-Besucherinnen, die verunsichert sind, sich bedroht fühlen, sexuell belästigt, genötigt oder gar vergewaltigt wurden, finden am Safe Space auf der Wiesn eine kostenlose Anlaufstelle. Auch wer einen sexuellen Übergriff beobachtet hat oder Unterstützung für einen sicheren Nachhauseweg benötigt, findet hier Hilfe.

Hier stehen erfahrene und geschulte Fachfrauen (Psychologinnen und Sozialpädagoginnen) zur Verfügung, die zuhören und mit denen man die nächsten Schritte nach einer Belästigung, Nötigung oder Vergewaltigung besprechen kann.

Im Safe Space erhalten Wiesn-Besucherinnen:

professionelle Unterstützung und Beratung

einen sicheren Ort, um auf vertraute Personen zu warten

Hilfe bei der Organisation des Heimwegs oder Begleitung zum Taxi

bei Bedarf Fahrdienst innerhalb Münchens

gegebenenfalls Begleitung zur Polizei

Während der Wiesn 2025 wurde am Safe Space 856 Mal Hilfe geleistet. Die jüngste Hilfesuchende war dabei neun Jahre, die älteste 86 Jahre alt.

Der Safe Space befindet sich im "Servicezentrum" nahe der Bavaria, am Eingang "Erste Hilfe", gegenüber den Zelten Winzerer Fähndl und Schottenhamel.

Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum in der Nähe der Bavaria. © Grafik: sicherewiesn.de

Organisiert wird der Safe Space von AMYNA e. V., IMMA e. V. und dem Frauennotruf München. Die Schirmherrschaft der Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*" haben Oberbürgermeister Dominik Krause, Bürgermeisterin Mona Fuchs, Bürgermeisterin Verena Dietl und Landrat Christoph Göbel übernommen.

Weitere Infos zur Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*" .