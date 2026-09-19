Traumwetter, Anzapf-Premiere und Promiauflauf: Der erste Wiesn-Tag in Bildern

Bei Traumwetter ist das 191. Oktoberfest gestartet. OB Krause hat seine Anzapf-Premiere schadlos überstanden. Tausende Besucher, darunter zahlreiche Prominente, waren beim Wiesn-Start im Schottenhamel dabei. Der erste Wiesn-Tag in Bildern.

Die Wiesn-Sanitäterinnen und -Sanitäter müssen am ersten Wiesntag mehrfach ausrücken. Die erste Bierleiche gab es dieses Jahr bereits um kurz nach 15.30 Uhr.

Aicher Ambulanz 50 Die Wiesn-Sanitäterinnen und -Sanitäter müssen am ersten Wiesntag mehrfach ausrücken. Die erste Bierleiche gab es dieses Jahr bereits um kurz nach 15.30 Uhr.

Die Ruhe vor dem Sturm: Auch die Polizei auf der Wiesn ist bereit.

Ruth Frömmer 50 Die Ruhe vor dem Sturm: Auch die Polizei auf der Wiesn ist bereit.

Ralf Moeller und Frédéric von Anhalt kurz vor ihrem Oktoberfest-Besuch im Bayerischen Hof.

privat 50 Ralf Moeller und Frédéric von Anhalt kurz vor ihrem Oktoberfest-Besuch im Bayerischen Hof.

Daniel von Loeper 50 SPD-Stadtrat Roland Hefter hatte in der Boandlkramerei das erste Fass Wiesnbier angezapft.

KVR-Chefin Hanna Sammüller (Grüne) kurz vor dem Anzapfen im Gespräch mit der AZ.

Christina Hertel 50 KVR-Chefin Hanna Sammüller (Grüne) kurz vor dem Anzapfen im Gespräch mit der AZ.

Prost! Bürgermeisterin Mona Fuchs geht nach eigenen Angaben heuer 14 Mal auf die Wiesn.

Christina Hertel 50 Prost! Bürgermeisterin Mona Fuchs geht nach eigenen Angaben heuer 14 Mal auf die Wiesn.

Das Warten hat ein Ende: Um 12 Uhr gab es endlich Bier.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa 50 Das Warten hat ein Ende: Um 12 Uhr gab es endlich Bier.

Auch Marianne und Michael Hartl ließen sich den Anstich auf der Wiesn nicht entgehen.

AZ 50 Auch Marianne und Michael Hartl ließen sich den Anstich auf der Wiesn nicht entgehen.

Die Schlegel der Anzapf-Rituale der vergangenen Jahre werden in der Schottenhamel-Anzapfbox präsentiert. Jener für 2026 fehlt noch. Davor hat Alt-OB Dieter Reiter zehnmal (wegen Corona) das erste Faß angezapft.

Ruth Frömmer 50 Die Schlegel der Anzapf-Rituale der vergangenen Jahre werden in der Schottenhamel-Anzapfbox präsentiert. Jener für 2026 fehlt noch. Davor hat Alt-OB Dieter Reiter zehnmal (wegen Corona) das erste Faß angezapft.

Die Anzapfbox im Schottenhamel-Zelt. Hier zapfte OB Krause (Grüne) um Punkt 12 Uhr das erste Faß an und eröffnete die Wiesn offiziell.

Ben Sagmeister 50 Die Anzapfbox im Schottenhamel-Zelt. Hier zapfte OB Krause (Grüne) um Punkt 12 Uhr das erste Faß an und eröffnete die Wiesn offiziell.

OB Dominik Krause, Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (beide Grüne) und Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) gedenken der Opfer des Oktoberfest-Attentats von 1980.

Daniel von Loeper 50 OB Dominik Krause, Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (beide Grüne) und Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) gedenken der Opfer des Oktoberfest-Attentats von 1980.

Daniel von Loeper 50 Uschi Glas fährt mit der Kutsche von Kufflers Weinzelt auf die Wiesn.

Daniel von Loeper 50 Das Münchner Kindl, Sina Hochreiter, führt den Festzug der Wiesn-Wirte an.

Münchens OB Dominik Krause in der Festkutsche auf dem Weg zur Theresienwiese.

Felix Hörhager/dpa 50 Münchens OB Dominik Krause in der Festkutsche auf dem Weg zur Theresienwiese.

Kurz nach 9 Uhr öffnete dann das Festgelände und die Besucher stürmen zum Wiesn-Auftakt die Theresienwiese.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa 50 Kurz nach 9 Uhr öffnete dann das Festgelände und die Besucher stürmen zum Wiesn-Auftakt die Theresienwiese.

Was für ein perfekter Start für das 191. Münchner Oktoberfest bei absolutem Traumwetter. Obwohl, nicht ganz perfekt. Aus unbekannten Gründen öffnete das Festgelände einige Minuten später als geplant die Tore. Zeit genug für die tausenden Besucher, die teilweise schon seit Stunden warteten, sich noch mal aufzuwärmen, bevor der große Run auf die Festzelte und die Tische begann.

Auch nicht ganz im Zeitplan war die Ankunft von OB Dominik Krause (Grüne), der mit der U-Bahn zum Start des Festzuges fuhr. Und der kam früher an der Theresienwiese an als eigentlich geplant. Schon kurz nach 11, nicht eine halbe Stunde später, steigt Krause mit seinem Verlobten aus der Kutsche.

Vor dem Anzapfen wird den Opfern des Oktoberfest-Attentats 1980 gedacht

Bevor der Neu-OB zu seiner Anzapf-Premiere im Schottenhamel antrat, wurde aber noch den Opfern des Oktoberfest-Attentats vom 26. September 1980 gedacht. Diese Neuerung hat OB Krause dieses Jahr eingeführt.

Punkt 12 Uhr dann der Moment, dem so viele Menschen entgegengefiebert haben. OB Dominik Krause zapft erstmals das erste Wiesn-Bierfass an. Zweimal mit dem Schlegel zugeschlagen und dann konnte Münchens neuer OB erstmals sagen: "Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn".

Die erste Maß bekam traditionell Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überreicht, der zugleich mit dem Grünen Krause anstieß und sich das Bier sichtlich schmecken ließ.

Premieren-Schlegel kommt zur Sammlung

Den Schlegel seiner Anzapf-Premiere durfte Dominik Krause übrigens nicht mitnehmen. Der wird nun Teil der Hermann-Memmel-Sammlung, in der alle OB-Anzapf-Schlegel seit 1986 vereint sind.

Anschließend ließen sich die Abertausenden von Wiesn-Besucherinnen und -Besuchern das Bier schmecken, egal ob im Festzelt oder unter dem blauen Himmel Münchens. Darunter auch zahlreiche Prominente wie TV-Moderator Florian Silbereisen, Sänger DJ Ötzi, Schauspieler Ralf Moeller oder auch Ex-Bayern-Star Giovane Elber.

19-jähriger Münchner ist erste Bierleiche der Wiesn 2026

Kurz nach 16 Uhr waren alle Zelte dicht und vor allem auch ein 19-Jähriger aus München. Ihm gebührt die zweifelhafte Ehre der ersten Bierleiche der Wiesn 2026. Um 15.45 Uhr war es bereits so weit und damit sogar eine halbe Stunde früher als im vergangenen Jahr.

Eine Auswahl von Bildern des ersten Wiesn-Tags finden Sie oben in unserer Bildergalerie.