Traumwetter, Anzapf-Premiere und Promiauflauf: Der erste Wiesn-Tag in Bildern
Was für ein perfekter Start für das 191. Münchner Oktoberfest bei absolutem Traumwetter. Obwohl, nicht ganz perfekt. Aus unbekannten Gründen öffnete das Festgelände einige Minuten später als geplant die Tore. Zeit genug für die tausenden Besucher, die teilweise schon seit Stunden warteten, sich noch mal aufzuwärmen, bevor der große Run auf die Festzelte und die Tische begann.
Auch nicht ganz im Zeitplan war die Ankunft von OB Dominik Krause (Grüne), der mit der U-Bahn zum Start des Festzuges fuhr. Und der kam früher an der Theresienwiese an als eigentlich geplant. Schon kurz nach 11, nicht eine halbe Stunde später, steigt Krause mit seinem Verlobten aus der Kutsche.
Vor dem Anzapfen wird den Opfern des Oktoberfest-Attentats 1980 gedacht
Bevor der Neu-OB zu seiner Anzapf-Premiere im Schottenhamel antrat, wurde aber noch den Opfern des Oktoberfest-Attentats vom 26. September 1980 gedacht. Diese Neuerung hat OB Krause dieses Jahr eingeführt.
Punkt 12 Uhr dann der Moment, dem so viele Menschen entgegengefiebert haben. OB Dominik Krause zapft erstmals das erste Wiesn-Bierfass an. Zweimal mit dem Schlegel zugeschlagen und dann konnte Münchens neuer OB erstmals sagen: "Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn".
Die erste Maß bekam traditionell Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überreicht, der zugleich mit dem Grünen Krause anstieß und sich das Bier sichtlich schmecken ließ.
Premieren-Schlegel kommt zur Sammlung
Den Schlegel seiner Anzapf-Premiere durfte Dominik Krause übrigens nicht mitnehmen. Der wird nun Teil der Hermann-Memmel-Sammlung, in der alle OB-Anzapf-Schlegel seit 1986 vereint sind.
Anschließend ließen sich die Abertausenden von Wiesn-Besucherinnen und -Besuchern das Bier schmecken, egal ob im Festzelt oder unter dem blauen Himmel Münchens. Darunter auch zahlreiche Prominente wie TV-Moderator Florian Silbereisen, Sänger DJ Ötzi, Schauspieler Ralf Moeller oder auch Ex-Bayern-Star Giovane Elber.
19-jähriger Münchner ist erste Bierleiche der Wiesn 2026
Kurz nach 16 Uhr waren alle Zelte dicht und vor allem auch ein 19-Jähriger aus München. Ihm gebührt die zweifelhafte Ehre der ersten Bierleiche der Wiesn 2026. Um 15.45 Uhr war es bereits so weit und damit sogar eine halbe Stunde früher als im vergangenen Jahr.
Eine Auswahl von Bildern des ersten Wiesn-Tags finden Sie oben in unserer Bildergalerie.
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