Queere Events auf der Wiesn: "Die Nachfrage ist so groß wie nie"

Der Gay Sunday in der Bräurosl war auch heuer ein voller Erfolg. Aber auch in anderen Oktoberfest-Zelten gibt es einige Events für die LGBTQ-Community. Die AZ zeigt, welche queeren Events auf dem Oktoberfest gefeiert werden.

Auch in diesem Jahr war die Bräurosl zum Gay Sunday brechend voll. Queere Veranstaltungen auf der Wiesn sind generell gut besucht.

Auf der Wiesn tummeln sich verschiedenste Menschen aus aller Welt. Gemeinsam wird in den Festzelten, getrunken, getanzt und gesungen. Im Vordergrund steht, zusammen eine schöne Zeit zu haben. Toleranz und Vielfältigkeit spielen auf der Wiesn im besten Fall also ohnehin schon eine große Rolle. Gerade deshalb sind wohl auch die queeren Veranstaltungen auf dem Oktoberfest ein großer Erfolg.

Queere Wiesn: Gay Sunday in der Bräurosl ist ein Erfolg

Am ersten Wiesn-Sonntag ist die Bräurosl brechend voll, entsprechend gut ist die Stimmung. Als die AZ gegen Nachmittag in dem Festzelt vorbeischaut, sitzt kaum ein Besucher mehr – es wird gefeiert und mitgesungen.

Schon früher am Tag wurde auf dem Gay Sunday bereits feierlich die Regenbogen-Fahne gehisst und Deutsche-Eiche-Wirt Dietmar Holzapfel hat auf der Bühne ein Fass Hacker-Pschorr angezapft.

Der Gay Sunday ist längst eine Wiesn-Tradition. Seit 40 Jahren gibt es die queere Veranstaltung schon. Sie geht auf eine Reservierung des MLC Münchner Löwen Club zurück – einer der größten schwulen Fetischvereine Europas. Auf dem Balkon trifft sich der Verein auch heute noch.

Die AZ trifft in der Feiermenge Alessio (35) und Mona (35). Für die beiden Münchner gehört der Gay Sunday zur Pflichtveranstaltung auf der Wiesn. Alessio ist heute zum 16. Mal da. "Hier ist immer viel los", sagt er. Es sei aber stets eine Gaudi.

Mona, die seit fast 20 Jahren herkommt, fällt auf, dass früher mehr Lesben da waren. Aber trotzdem sei der Gay Sunday eine wichtige Veranstaltung – gerade in Bayern, sagt sie. Zum Reservierungswechsel verschwinden die beiden wieder in der Menge.

Besucher beim Gay Sunday: Mona und Alessio aus München. Sie kommen jedes Jahr zu der Veranstaltung in die Bräurosl. © Niclas Vaccalluzzo

Zusätzlicher queerer Feiertag auf der Wiesn 2026

Das queere Event in der Bräurosl ist ein voller Erfolg. So sehr, dass die Wirte Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner nächstes Jahr in die Verlängerung gehen (AZ berichtete). "Seit 2022 bin ich jetzt der stolze Bräurosl-Wirt. Heuer war die Nachfrage für Plätze am Rosa Sonntag so groß wie nie", erklärt Peter Reichert der AZ. "Das ehrt uns natürlich sehr, aber das Platzangebot ist begrenzt. Schon im Frühjahr waren wir für diesen ersten Wiesn-Sonntag komplett ausreserviert."

Wirtin Kohlpaintner verspricht: "Wir wollen dann auch montags die Regenbogenfahne hissen, Dragqueens einladen und die queere Szene hochleben lassen." Wie der Gay Sunday gehören einige queere Events fix zum Wiesn-Programm dazu. Jahr für Jahr kommen zudem neue Anlaufpunkte für die LGBTQ-Community dazu.

Die AZ gibt einen Überblick, welche queeren Events es gibt.

Bräurosl: Rosl Montag

Schon seit einiger Zeit gibt es in der Bräurosl eine inoffizielle Verlängerung zum Gay Sunday. Im Biergarten und im hinteren Bereich des Zeltes treffen sich dann diejenigen, denen es am Sonntag zu voll ist, oder die noch eine Schippe drauflegen wollen.

Fischer Vroni: Prosecco-Wiesn

Am zweiten Wiesn-Montag trifft sich die queere Szene in der Fischer Vroni zur Prosecco-Wiesn. Seit über 30 Jahren gibt es diese Tradition, benannt nach der beliebten Szenebar im Glockenbachviertel. Der damalige Wirt hat den inoffiziellen Treff in dem Festzelt ins Leben gerufen. Inzwischen ist die Prosecco-Wiesn sehr gut besucht und ein weiteres Highlight im queeren Feierkalender.

Betty Pearl führte 2022 durch den bunten Prosecco-Montag, singte und machte Stimmung. © Daniel von Loeper

Kuffler's Weinzelt: Subavaria

Erst seit letztem Jahr veranstaltet das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum (Sub) das Subavaria in Kuffler's Weinzelt. Die queere Wiesn Party, die heuer am 24. September ab 18.30 Uhr stattfindet, versteht sich als "Safe Space für LGBTIQ* und ihre Freund*innen", wie der Veranstalter auf seiner Internetseite schreibt. Es gibt einige reservierte Plätze.

Armbrustschützenzelt: Proud Wiesn

Die Proud Wiesn am zweiten Wiesn-Sonntag ist ein besonderes Event für die queere Community, das von zwei Unternehmensgruppen – BMW und Diversity Tourism – 2016 ins Leben gerufen wurde. Im Mittelpunkt stehen vor allem Mitglieder verschiedener LGBTQ-Unternehmensgruppen und deren Freunde, die hier in entspannter Atmosphäre zusammenkommen und feiern.

Oide Wiesn: Queer Kegeln

Auch auf der Oidn Wiesn gibt es eine queere Veranstaltung. Am 28. September ab 14 Uhr trifft sich die LGBTQ-Community an der historischen Kegelbahn. Mit dabei: DJ James Munich, Dragqueens und die Schwuhplattler.

Schottenhamel-Festzelt: Schwuler Wiesn-Ausklang

Die schönste Zeit des Jahres ist irgendwann zu Ende. Zusammen melancholisch sein – das kann die Community beim Schwulen Wiesn-Ausklang im Schottenhamel-Festzelt. Am letzten Sonntag treffen sich die Gäste an der "Warmen Küche" zwanglos ab 13 Uhr.