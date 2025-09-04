Die Wirte der Münchner Stubn haben sich entschieden, die Brauerei zu wechseln. Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Paulaner setzen sie nun auf einen neuen Partner - und setzen weiter auf ihre persönliche Note.

Seit 2022 betreiben Kathrin Wickenhäuser-Egger und Alexander Egger ihr kleines Zelt Münchner Stubn auf der Wiesn. Zwölf Jahre lang hatten sich die beiden Wirte des Wirtshauses Münchner Stubn am Hauptbahnhof für die Wiesn beworben. Als es endlich klappte, waren sie überglücklich. Ihr Konzept: Ein Zelt, das ganz viel Münchner Stadtgeschichte erzählt. Bei der Gestaltung ist viel Liebe zum Detail erkennbar. An den Wänden hängen lauter Münchner Originale, von Pumuckl über Karl Valentin bis zum Monaco Franze.

Die Münchner Stubn ist ein kleines, freies Oktoberfestzelt ohne Brauerei-Bindung. Das Ehepaar holte sich vor drei Jahren eine Brauerei an Bord, die diese Liebe zum Detail zu schätzen wusste, wie Wickenhäuser-Egger der AZ erzählt.

Damals war Andreas Steinfatt noch Geschäftsführer bei Paulaner. "Mit ihm konnte man reden", so die Wiesnwirtin weiter, "auch mal streiten." Aber er sei da gewesen. "Andreas Steinfatt war immer interessiert. Er hat uns das Gefühl gegeben, dass wir der Brauerei etwas bedeuten." Steinfatt habe auch eine große Liebe zum Produkt gehabt.

Ex-Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt habe eine ganz besondere Beziehung zu seinen Partnern gehabt, heißt es, und eine große Liebe zum Produkt. © Daniel von Loeper

Paulaner verliert Wiesn-Zelt: Mit Steinfatts Weggang hat sich alles verändert

Mit seinem Weggang habe sich alles verändert. Zur Erinnerung: 28 Jahre lang arbeitete Andreas Steinfatt für die Paulaner Brauerei. Seit 2006 als Geschäftsführer. Anfang 2024 beschloss er dann, das Unternehmen zu verlassen. Der Schörghuber-Konzern war gerade dabei, seine Organisationsstruktur neu zu ordnen. Als Geschäftsführer Vertrieb holte man Thomas Drossé an Bord. Hinter den Kulissen soll es zuletzt unruhig gewesen sein. Steinfatt zog die Reißleine und verließ Paulaner.

"Man wird austauschbar"

Für die Wirte der Münchner Stubn hinerlässt er bis heute eine große Lücke. "Das Gefühl zu haben, dass wir der Brauerei etwas bedeuten, fehlt uns heute", sagt Wickenhäuser-Egger. "Da ist so eine Leere. In der Geschäftsleitung ist niemand mehr für uns." Auf der operativen Ebene sei alles gut gewesen. Aber weiter oben nicht: "Man hat keine Bedeutung mehr, ist austauschbar."

Und als Betrieb frage man sich da: "Brauche ich die, oder nicht?" Und schließlich hat das Ehepaar beschlossen: "Probieren wir mal eine andere Brauerei".

Der neue Partner heißt Spaten

Die Wahl ist schließlich auf Spaten gefallen. Die Münchner Brauerei gehört wie Löwenbräu zum Konzern AB Inbev. Dort möchte man das Geschehen nicht kommentieren. Aber die Freude dürfte groß sein. Die Präsenz auf der Wiesn bringt der Brauerei neben Umsatz auch Sichtbarkeit.

Bei Paulaner hält man sich – verständlicherweise – bedeckt. "Die Münchner Stubn ist ja ein freies Zelt, und das hat sich dieses Jahr für Spaten entschieden." Das sei eine freie Entscheidung. "Darauf haben wir keinen Einfluss", so ein Sprecher von Paulaner.

Den Geschäftsführer Vertrieb Thomas Drossé konnte die AZ nicht persönlich fragen. Eine Gelegenheit dazu wäre die Wiesnbierprobe der Brauerei gewesen. Diese fand allerdings ohne Drossé statt. Er befinde sich noch im Urlaub, teilt der Brauereisprecher der AZ mit.

Das kleine Wiesnzelt bekommt in diesem Jahr neue Bierkrüge. © Daniel von Loeper

Das Persönliche war es, das den Wirten der Müncher Stubn gefehlt hat. "Wir brauchen einen Partner, wo wir das ein bisschen spüren", so Wickenhäuser-Egger. Ob die Spaten-Brauerei dieses Bedürfnis erfüllen kann, wird sich noch zeigen. Viel Brauerei-Auswahl gibt es auf dem Oktoberfest ja ohnehin nicht. Sechs Brauereien, die aber nur zu vier Konzernen gehören, lassen nicht viel Spielraum.

Aber wer weiß, vielleicht bekommt in ein paar Jahren ja eine ganz andere Brauerei ihre Wiesn-Lizenz. Eine aus Giesing. Dann werden die Karten neu gemischt. Die Wiesn ist und bleibt einfach spannend!