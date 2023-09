Oktoberfest-Tradition im Bräurosl-Festzelt: Verena Gaulinger verköpert legendäre Wiesn-Figur

In der Bräurosl auf dem Oktoberfest in München gibt es die namensgebende Figur wieder aus Fleisch und Blut. Was Verena Gaulinger alles erlebt.

28. September 2023 - 20:48 Uhr | Annette Baronikians

Stimmungskanonen auf der Wiesn: Die Bräurosl, verkörpert von Verena Gaulinger. © bar