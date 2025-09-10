Oktoberfest 2025: Alle Wiesn-Zelte im Überblick

Ab dem 20. September strömen wieder täglich tausende Besucher auf das 190. Oktoberfest. Alle Infos zu den Wiesn-Zelten wie Bierpreise, Sitzplätze und Co. lesen Sie hier!

Am 20. September 2025 beginnt das 190. Münchner Oktoberfest! In diesem Jahr öffnen 16 große Zelte ihre Pforten für die Millionen an erwarteten Besuchern. Die AZ liefert Ihnen alle Informationen – inklusive eines und deren Bierpreis.

Armbrustschützen-Festzelt Abendliche Oktoberfest-Impressionen 2022: Blick aufs Armbrustschützen-Festzelt. © imago/aal.photo Festwirt(e): Familie Peter Inselkammer

Familie Peter Inselkammer Sitzplätze: 5820 (innen), 1640 (außen)

5820 (innen), 1640 (außen) Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA Bierpreis (Maß): 15,50 Euro (2024: 14,95 Euro)

15,50 Euro (2024: 14,95 Euro) Telefon: 089/23703703

Musik: Platzl-Oktoberfestkapelle unter der Leitung von Manfred Leopold und Andreas Stauber; myOmei täglich von 18.30 Uhr bis 20 Uhr Im Armbrustschützen-Festzelt werden seit 1935 die Deutschen Armbrust-Meisterschaften ausgetragen. Diese finden auf den 30 Meter langen Schießbahnen statt, die sich in einem Zeltanbau befinden.

Augustiner-Festhalle Volles Festzelt am zweiten Wiesn-Wochende 2023: Gute Stimmung am Sonntagnachmittag in der Augustiner-Festhalle. © imago/Wolfgang Maria Weber Festwirt(e): Manfred und Thomas Vollmer

Manfred und Thomas Vollmer Sitzplätze: 6000 (innen), 2500 (außen)

6000 (innen), 2500 (außen) Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG

Augustiner Bräu Wagner KG Bierpreis (Maß): 14,50 Euro (2024: 14,10 Euro)

14,50 Euro (2024: 14,10 Euro) Telefon: 089/23183266

Musik: Augustiner Oktoberfestkapelle unter der Leitung von Reinhard Hagitte In der Augustiner-Festhalle wird das Bier noch aus den traditionellen Holzfässern ausgeschenkt. Diese auch "Hirschen" genannten Fässer haben ein Fassungsvermögen von 200 Litern. Da es weniger Kohlensäure als das Bier aus den Stahlcontainer hat, schmeckt das Bier hier milder und süffiger. Das servierte Fleisch stammt aus der eigenen Metzgerei.

Bräurosl Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause 2023 in der Bräurosl. © imago/Lindenthaler Festwirt(e): Peter Reichert

Peter Reichert Sitzplätze: 6490 (innen), 1760 (außen)

6490 (innen), 1760 (außen) Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH

Hacker-Pschorr Bräu GmbH Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15,10 Euro)

Musik: Die Karolinenfelder und Volxxbeat Die Festhalle trägt den Namen der schönen Rosi Pschorr, der einstigen Pschorr-Wirtstochter. Diese war bei den Wiesn-Besuchern wegen ihrer Schönheit so beliebt, dass bald das Zelt nach ihr benannt wurde. Bekannt ist das Zelt auch für seinen "Gay Sunday" am ersten Wiesn-Sonntag. Mit einer Firsthöhe von 15 Metern ist das Bräurosl-Zelt das höchste auf dem Münchner Oktoberfest.

Festzelt Tradition Oktoberfest 2023: Im Festzelt Tradition auf der Oiden Wiesn wird getanzt. © imago/STL Festwirt(e): Toni Winklhofer und Peter Wieser

Toni Winklhofer und Peter Wieser Sitzplätze: 5000 (innen), 3050 (außen)

5000 (innen), 3050 (außen) Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG (Festzelt), Franziskaner Brauerei (Weißbiergarten)

Augustiner Bräu Wagner KG (Festzelt), Franziskaner Brauerei (Weißbiergarten) Bierpreis (Maß): 15,35 Euro (2024: 14,75 Euro)

15,35 Euro (2024: 14,75 Euro) Telefon: 089/21998977

Musik: "Münchner Oktoberfest Musikanten" unter der Leitung von Kapellmeister Wolfgang Grünbauer, zweimal täglich Gastkapellen Das Festzelt Tradition findet man auf der Oidn Wiesn. Der Eintritt zur Oidn Wiesn kostet vier Euro für Personen ab 15 Jahren, ab 21 Uhr ist der Eintritt gratis. Kinder unter 15 Jahren und Schwerbehinderte (ab 50 Prozent) haben ebenfalls freien Eintritt. Im Festzelt Tradition wird das Bier in den beliebten Steinkrügen ausgeschenkt und zwar aus Holzfässern. Zudem gibt es einen Limobrunnen und einen Tanzboden. Im Unterschied zu vielen anderen Festzelten wird im Festzelt Tradition ausschließlich bayerische Blasmusik gespielt.

Fischer-Vroni Bayerische Spezialität auf dem Oktoberfest: Steckerlfisch (Forelle) gart auf einem Grill im Biergarten des Festzelts Fischer-Vroni. © imago/Ralph Peters Festwirt(e): Johann Stadtmüller

Johann Stadtmüller Sitzplätze: 3162 (innen), 700 (außen)

3162 (innen), 700 (außen) Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG

Augustiner Bräu Wagner KG Bierpreis: 15,40 Euro (2024: 14,70 Euro)

15,40 Euro (2024: 14,70 Euro) Telefon: 089/661042

Musik: Markus Feierabend und seine Münchner Musikanten Der traditionelle Steckerlfisch (Makrelen, Renken, Lachsforellen, Saiblinge und Co.) der Fischer-Vroni ist eines der Highlights auf dem Münchner Oktoberfest. Dieser wird an einem 15 Meter langen offenen Grill zubereitet. Am zweiten Wiesn-Montag macht die bayerische Schwulen- und Lesben-Szene bei der "Gay-Wiesn" in der Fischer-Vroni die Nacht zum Tage.

Hacker-Festzelt Der Himmel der Bayern: Das vollbesetzte Hacker-Festzelt am 1. Oktober 2024. © imago/Ulrich Wagner Festwirt(e): Familie Roiderer

Familie Roiderer Sitzplätze: 6838 (innen), 2540 (außen)

6838 (innen), 2540 (außen) Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH

Hacker-Pschorr Bräu GmbH Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15,10 Euro)

Musik: Die Kirchdorfer, Cagey Strings Rock-'n'-Roll-Band Das Hacker-Festzelt trägt aufgrund des hellblauen Stoffs, mit dem die Dachkonstruktion verkleidet ist, auch den Namen "Himmel der Bayern". Das Hacker-Festzelt ist meist eines der ersten Zelte, die auf dem Oktoberfest dicht sind.

Hofbräu-Festzelt Bedienungen im Hofbräu-Festzelt tanzen und feiern beim Wiesn-Kehraus auf den Tischen. © Felix Hörhager/dpa Festwirt(e): Silja Schrank-Steinberg sowie Margot und Günter Steinberg

Silja Schrank-Steinberg sowie Margot und Günter Steinberg Sitzplätze: 6018 (innen), Stehbereich ca. 1000, 3022 (außen)

6018 (innen), Stehbereich ca. 1000, 3022 (außen) Brauerei: Hofbräu München

Hofbräu München Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,95 Euro)

15,40 Euro (2024: 14,95 Euro) Telefon: 089/4489670

Musik: Kapelle Alois Altmann und seine Isarspatzen Das Hofbräu-Festzelt ist das zweitgrößte Zelt auf dem Oktoberfest und das einzige Wiesn-Zelt mit einem eigenen Stehbereich direkt vor dem Musikpodium. Zur Dekoration werden jedes Jahr zwölf Zentner Hopfenreben aus der Holledau unter dem Dachhimmel angebracht. Zwischen dem Hopfen lässt es sich eine Figur des Engel Aloisius gutgehen – bekannt aus der Satire "Ein Münchner im Himmel" von Ludwig Thoma. Wenn es den feiernden Damen im Zelt zu warm wurde, wurde der Aloisius früher noch mit zahlreichen BHs beworfen, aber diese Zeiten sind mittlerweile vorbei.

Käfer Wiesn-Schänke Wirt Michael Käfer vor seiner Käfer Wiesn-Schänke. (Archivbild) © imago/Future Image Festwirt(e): Michael und Clarissa Käfer

Michael und Clarissa Käfer Sitzplätze: 1500 (innen), 2022 (außen; Biergarten und Bars)

1500 (innen), 2022 (außen; Biergarten und Bars) Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,90 Euro)

15,40 Euro (2024: 14,90 Euro) Telefon: 089/4168356

Musik: Martl Sax Band, Hansi und die Käfergang, Gerry & Gary, Snoops, The Table Rockers Bei der Käfer Wiesn-Schänke handelt es sich nicht um ein klassisches Festzelt, sondern um ein echt bayerisches Holzblockhaus. Hier sind jede Menge Promis aus Film, Musik, Sport oder Politik anzutreffen. Ein besonderes Souvenir in der Käfer Wiesn-Schänke sind die beliebten Wiesn-Haferl, liebevoll verzierte Kaffeetassen, die mittlerweile sogar als Sammlerstücke gehandelt werden.

Kufflers Weinzelt Zu vorgerückter Stunde eine beliebte Adresse für Feierfreudige und Promis: Kufflers Weinzelt. © imago/Wolfgang Maria Weber Festwirt(e): Doris, Sebastian und Stephan Kuffler

Doris, Sebastian und Stephan Kuffler Sitzplätze: 1540 (innen), 540 (außen)

1540 (innen), 540 (außen) Brauerei: Nur Paulaner Weißbier

Nur Paulaner Weißbier Bierpreis (Maß): 17,80 Euro (2024: 17,40 Euro)

17,80 Euro (2024: 17,40 Euro) Telefon: 089/29070517

Musik: Högl Fun Band, Blechblos'n, Sumpfkröten, Sunnseitn, Teddy Schmacht Hier gibt es Wein, Sekt und Champagner, bis 21 Uhr wird Paulaner Weißbier ausgeschenkt. Das Zelt hat im Vergleich zu vielen anderen Wiesn-Zelten bis 1 Uhr geöffnet. Wer mal was anderes als bayerische Schmankerl essen möchte, kann hier auch asiatische Küche bestellen. Für Kinder gibt es zur Mittagswiesen eine eigene Speisekarte mit günstigeren Preisen.

Löwenbräu-Festzelt Blick in das randvolle Löwenbräu-Festzelt. (Archivbild) © imago/Ralph Peters Festwirt(e): Stephanie und Lukas Spendler

Stephanie und Lukas Spendler Sitzplätze: 5700 (innen), 2800 (außen)

5700 (innen), 2800 (außen) Brauerei: Löwenbräu

Löwenbräu Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15 Euro)

15,40 Euro (2024: 15 Euro) Telefon: 089/50077530

Musik: Die Heldensteiner unter Leitung von Günter Pilzweger Der viereinhalb Meter große Löwe, der minütlich "Löwenbräu" brüllt, sowie der 37 Meter hohe Löwenturm sind schon von Weitem zu sehen und zu hören. Die täglich dargebotene Cover-Version des Beatles-Klassikers "Hey Jude" ist legendär und gehört mit zu den besten musikalischen Momenten auf dem Oktoberfest.

Marstall-Festzelt Marstall-Festzelt bietet mit Sitz- und Stehplätzen im Innenraum und draußen insgesamt rund 4200 Besuchern Platz. © imago/Spöttel Picture Festwirt(e): Siegfried Able, Sabine Able und Verena Strobl (geb. Able)

Siegfried Able, Sabine Able und Verena Strobl (geb. Able) Sitzplätze: 3200 plus 230 Stehplätze (innen), 882 (außen)

3200 plus 230 Stehplätze (innen), 882 (außen) Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu

Spaten-Franziskaner-Bräu Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15 Euro)

15,40 Euro (2024: 15 Euro) Telefon: 089/31205529

Musik: Host mi, Königlich Bayrisches Vollgas Orchester Das jüngste der großen Wiesn-Zelte mit bunter Außenfassade im Jugendstil. Im Festzelt thront die Quadriga. Die Pferdefigur wird abends beleuchtet, einer der ganz besonderen Hingucker auf der Wiesn. Biergarten und Festzelt sind familienfreundlich gestaltet, unter anderem mit freien Gängen und genügend Wickeltischen.

Ochsenbraterei Die Ruhe vor dem Sturm: Die Ochsenbraterei während der Wiesn 2022. © Sven Hoppe/dpa Festwirt(e): Antje Haberl und Luis Haberl

Antje Haberl und Luis Haberl Sitzplätze: 3900 (innen), 1646 (außen)

3900 (innen), 1646 (außen) Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu

Spaten-Franziskaner-Bräu Bierpreis (Maß): 15,35 Euro (2024: 14,90 Euro)

15,35 Euro (2024: 14,90 Euro) Telefon: 089/51085760 (während der Wiesn)

Musik: Blaskapelle Mathias Achatz (abends) Alle Ochsen, die während der Wiesn in der Ochsenbraterei verzehrt werden, werden namentlich und mit Gewicht auf Tafeln verewigt. Das Zelt ist bei Einheimischen sehr beliebt, feierwütige Touristen sind eher in anderen Zelten anzutreffen.

Paulaner-Festzelt Wiesnbesucher in Tracht im Paulaner-Festzelt: Bereits seit 1895 ist das Zelt fester Bestandteil des Oktoberfests. Bis 2018 trug es den Namen "Winzerer Fähndl". © imago/Wolfgang Maria Weber Festwirt(e): Arabella Schörghuber

Arabella Schörghuber Sitzplätze: 6385 (innen), 1980 außen)

6385 (innen), 1980 außen) Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15,10 Euro)

15,40 Euro (2024: 15,10 Euro) Telefon: 089/50222200

Musik: Quetschnblech unter Leitung von Georg Samberger, N achtstark Bis 2018 trug das Zelt den Namen "Winzerer Fähndl" und wurde dann umbenannt, um eine Verwechslung mit dem Armbrustschützenzelt – dem Stammzelt der Schützengilde "Winzerer Fähndl" – zu vermeiden. Hier werden pro Minute und Zapfhahn 15 Maß eingeschenkt.

Schottenhamel-Festhalle Mit zwei Schlägen Münchens zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter 2024 im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass auf der Wiesn an. © imago/Stefan M. Prager Festwirt(e): Christian, Michael F. und Konstantin Schottenhamel

Christian, Michael F. und Konstantin Schottenhamel Sitzplätze: 6288 (innen), 2742 (außen)

6288 (innen), 2742 (außen) Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu

Spaten-Franziskaner-Bräu Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,95 Euro )

15,40 Euro (2024: 14,95 Euro Telefon: 089/54469310

Musik: Otto Schwarzfischer, ab 21 Uhr Südherz Im Schottenhamel geht am ersten Wiesn-Tag traditionell der Anstich des ersten Bierfasses durch den jeweils amtierenden Münchner Oberbürgermeister über die Bühne.

Schützen-Festzelt Im Schützen-Festzelt beim 189. Oktoberfest 2024 auf der Theresienwiese. © imago/Future Image Festwirt(e): Eduard Reinbold und Familie

Eduard Reinbold und Familie Sitzplätze: 4923 plus 120 Stehplätze (innen), 1235 (außen)

4923 plus 120 Stehplätze (innen), 1235 (außen) Brauerei: Löwenbräu

Löwenbräu Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,90 Euro)

15,40 Euro (2024: 14,90 Euro) Telefon: 089/23181224

Musik: Walter Bankhammer und die Niederalmer Vom Balkon hat man einen wunderschönen Blick auf das Riesenrad, die Bavaria und den Sonnenuntergang samt fröhlichem Wiesn-Treiben. Hier veranstaltet der Bayerische Sportschützenbund jedes Jahr sein traditionelles Oktoberfestschießen, ab und zu kommt Arnold Schwarzenegger zum Dirigieren ins Schützen-Festzelt.

Volkssängerzelt Schützenlisl Im Volkssängerzelt Schützenlisl gibt man den besten Interpreten der heutigen Zeit eine Bühne. © imago/STL Festwirt(e): Christine und Lorenz Stiftl

Christine und Lorenz Stiftl Sitzplätze: 1396 (innen), 400 (außen)

1396 (innen), 400 (außen) Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Weißbier), Augustiner Bräu Wagner KG

Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Weißbier), Augustiner Bräu Wagner KG Bierpreis (Maß): 14,90 Euro (2024: 14,30 Euro)

Musik: Volksmusik, Gstanzl und Blasmusik – die Moderatorin Traudi Siferlinger steht jeden Tag auf der Bühne. Erst seit 2023 findet man das Zelt auf der Oiden Wiesn. Neben Bier gibt's auch hier eine Vielzahl an Essensangeboten – dabei legt die Wirtsfamilie Stiftl besonders Wert auf deren Qualität. Unter anderem wurde die "Schützenlisl" als Münchner Ökoprofit Betrieb und als klimaneutrales Festzelt ausgezeichnet.

Die Wiesn-Zelte mit Bierpreis im interaktiven Lageplan