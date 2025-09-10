AZ-Plus

Oktoberfest 2025: Alle Wiesn-Zelte im Überblick

Ab dem 20. September strömen wieder täglich tausende Besucher auf das 190. Oktoberfest. Alle Infos zu den Wiesn-Zelten wie Bierpreise, Sitzplätze und Co. lesen Sie hier!
Guido Verstegen
Blick über die Wiesn, aufgenommen 2024 aus dem Riesenrad.
Blick über die Wiesn, aufgenommen 2024 aus dem Riesenrad.
Am 20. September 2025 beginnt das 190. Münchner Oktoberfest! In diesem Jahr öffnen 16 große Zelte ihre Pforten für die Millionen an erwarteten Besuchern. Die AZ liefert Ihnen alle Informationen – inklusive eines interaktiven Lageplans der Wiesn-Zelte und deren Bierpreis.

Armbrustschützen-Festzelt

Abendliche Oktoberfest-Impressionen 2022: Blick aufs Armbrustschützen-Festzelt.
Abendliche Oktoberfest-Impressionen 2022: Blick aufs Armbrustschützen-Festzelt.
  • Festwirt(e): Familie Peter Inselkammer
  • Sitzplätze: 5820 (innen), 1640 (außen)
  • Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA
  • Bierpreis (Maß): 15,50 Euro (2024: 14,95  Euro)
  • Telefon: 089/23703703
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.armbrustschuetzenzelt.de
  • Musik: Platzl-Oktoberfestkapelle unter der Leitung von Manfred Leopold und Andreas Stauber; myOmei täglich von 18.30 Uhr bis 20 Uhr

Im Armbrustschützen-Festzelt werden seit 1935 die Deutschen Armbrust-Meisterschaften ausgetragen. Diese finden auf den 30 Meter langen Schießbahnen statt, die sich in einem Zeltanbau befinden.

Augustiner-Festhalle

Volles Festzelt am zweiten Wiesn-Wochende 2023: Gute Stimmung am Sonntagnachmittag in der Augustiner-Festhalle.
Volles Festzelt am zweiten Wiesn-Wochende 2023: Gute Stimmung am Sonntagnachmittag in der Augustiner-Festhalle.
  • Festwirt(e): Manfred und Thomas Vollmer
  • Sitzplätze: 6000 (innen), 2500 (außen)
  • Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG
  • Bierpreis (Maß): 14,50 Euro (2024: 14,10 Euro)
  • Telefon: 089/23183266
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.festhalle-augustiner.com
  • Musik: Augustiner Oktoberfestkapelle unter der Leitung von Reinhard Hagitte

In der Augustiner-Festhalle wird das Bier noch aus den traditionellen Holzfässern ausgeschenkt. Diese auch "Hirschen" genannten Fässer haben ein Fassungsvermögen von 200 Litern. Da es weniger Kohlensäure als das Bier aus den Stahlcontainer hat, schmeckt das Bier hier milder und süffiger. Das servierte Fleisch stammt aus der eigenen Metzgerei.

Bräurosl

Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause 2023 in der Bräurosl.
Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause 2023 in der Bräurosl.
  • Festwirt(e): Peter Reichert
  • Sitzplätze: 6490 (innen), 1760 (außen)
  • Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15,10 Euro)
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.braeurosl.de
  • Musik: Die Karolinenfelder und Volxxbeat

Die Festhalle trägt den Namen der schönen Rosi Pschorr, der einstigen Pschorr-Wirtstochter. Diese war bei den Wiesn-Besuchern wegen ihrer Schönheit so beliebt, dass bald das Zelt nach ihr benannt wurde. Bekannt ist das Zelt auch für seinen "Gay Sunday" am ersten Wiesn-Sonntag. Mit einer Firsthöhe von 15 Metern ist das Bräurosl-Zelt das höchste auf dem Münchner Oktoberfest

Festzelt Tradition

Oktoberfest 2023: Im Festzelt Tradition auf der Oiden Wiesn wird getanzt.
Oktoberfest 2023: Im Festzelt Tradition auf der Oiden Wiesn wird getanzt.
  • Festwirt(e): Toni Winklhofer und Peter Wieser
  • Sitzplätze: 5000 (innen), 3050 (außen)
  • Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG (Festzelt), Franziskaner Brauerei (Weißbiergarten)
  • Bierpreis (Maß): 15,35 Euro (2024: 14,75 Euro)
  • Telefon: 089/21998977
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.oktoberfestzelt-tradition.de
  • Musik: "Münchner Oktoberfest Musikanten" unter der Leitung von Kapellmeister Wolfgang Grünbauer, zweimal täglich Gastkapellen

Das Festzelt Tradition findet man auf der Oidn Wiesn. Der Eintritt zur Oidn Wiesn kostet vier Euro für Personen ab 15 Jahren, ab 21 Uhr ist der Eintritt gratis. Kinder unter 15 Jahren und Schwerbehinderte (ab 50 Prozent) haben ebenfalls freien Eintritt. Im Festzelt Tradition wird das Bier in den beliebten Steinkrügen ausgeschenkt und zwar aus Holzfässern. Zudem gibt es einen Limobrunnen und einen Tanzboden. Im Unterschied zu vielen anderen Festzelten wird im Festzelt Tradition ausschließlich bayerische Blasmusik gespielt. 

Fischer-Vroni

Bayerische Spezialität auf dem Oktoberfest: Steckerlfisch (Forelle) gart auf einem Grill im Biergarten des Festzelts Fischer-Vroni.
Bayerische Spezialität auf dem Oktoberfest: Steckerlfisch (Forelle) gart auf einem Grill im Biergarten des Festzelts Fischer-Vroni.
  • Festwirt(e): Johann Stadtmüller
  • Sitzplätze: 3162 (innen), 700 (außen)
  • Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG
  • Bierpreis: 15,40 Euro (2024: 14,70 Euro)
  • Telefon: 089/661042
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.fischer-vroni.de
  • Musik: Markus Feierabend und seine Münchner Musikanten

Der traditionelle Steckerlfisch (Makrelen, Renken, Lachsforellen, Saiblinge und Co.) der Fischer-Vroni ist eines der Highlights auf dem Münchner Oktoberfest. Dieser wird an einem 15 Meter langen offenen Grill zubereitet. Am zweiten Wiesn-Montag macht die bayerische Schwulen- und Lesben-Szene bei der "Gay-Wiesn" in der Fischer-Vroni die Nacht zum Tage.

Hacker-Festzelt

Der Himmel der Bayern: Das vollbesetzte Hacker-Festzelt am 1. Oktober 2024.
Der Himmel der Bayern: Das vollbesetzte Hacker-Festzelt am 1. Oktober 2024.
  • Festwirt(e): Familie Roiderer
  • Sitzplätze: 6838 (innen), 2540 (außen)
  • Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15,10 Euro) 
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.hacker-festzelt.de
  • Musik: Die Kirchdorfer, Cagey Strings Rock-'n'-Roll-Band

Das Hacker-Festzelt trägt aufgrund des hellblauen Stoffs, mit dem die Dachkonstruktion verkleidet ist, auch den Namen "Himmel der Bayern".  Das Hacker-Festzelt ist meist eines der ersten Zelte, die auf dem Oktoberfest dicht sind. 

Hofbräu-Festzelt

Bedienungen im Hofbräu-Festzelt tanzen und feiern beim Wiesn-Kehraus auf den Tischen.
Bedienungen im Hofbräu-Festzelt tanzen und feiern beim Wiesn-Kehraus auf den Tischen.
  • Festwirt(e): Silja Schrank-Steinberg sowie Margot und Günter Steinberg
  • Sitzplätze: 6018 (innen), Stehbereich ca. 1000, 3022 (außen)
  • Brauerei: Hofbräu München
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,95 Euro)
  • Telefon: 089/4489670 
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.hb-festzelt.de
  • Musik: Kapelle Alois Altmann und seine Isarspatzen

Das Hofbräu-Festzelt ist das zweitgrößte Zelt auf dem Oktoberfest und das einzige Wiesn-Zelt mit einem eigenen Stehbereich direkt vor dem Musikpodium. Zur Dekoration werden jedes Jahr zwölf Zentner Hopfenreben aus der Holledau unter dem Dachhimmel angebracht. Zwischen dem Hopfen lässt es sich eine Figur des Engel Aloisius gutgehen – bekannt aus der Satire "Ein Münchner im Himmel" von Ludwig Thoma. Wenn es den feiernden Damen im Zelt zu warm wurde, wurde der Aloisius früher noch mit zahlreichen BHs beworfen, aber diese Zeiten sind mittlerweile vorbei.

Käfer Wiesn-Schänke

Wirt Michael Käfer vor seiner Käfer Wiesn-Schänke. (Archivbild)
Wirt Michael Käfer vor seiner Käfer Wiesn-Schänke. (Archivbild)
  • Festwirt(e): Michael und Clarissa Käfer
  • Sitzplätze: 1500 (innen), 2022 (außen; Biergarten und Bars)
  • Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,90  Euro)
  • Telefon: 089/4168356
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.feinkost-kaefer.de
  • Musik: Martl Sax Band, Hansi und die Käfergang, Gerry & Gary, Snoops, The Table Rockers

Bei der Käfer Wiesn-Schänke handelt es sich nicht um ein klassisches Festzelt, sondern um ein echt bayerisches Holzblockhaus. Hier sind jede Menge Promis aus Film, Musik, Sport oder Politik anzutreffen. Ein besonderes Souvenir in der Käfer Wiesn-Schänke sind die beliebten Wiesn-Haferl, liebevoll verzierte Kaffeetassen, die mittlerweile sogar als Sammlerstücke gehandelt werden.

Kufflers Weinzelt

Zu vorgerückter Stunde eine beliebte Adresse für Feierfreudige und Promis: Kufflers Weinzelt.
Zu vorgerückter Stunde eine beliebte Adresse für Feierfreudige und Promis: Kufflers Weinzelt.
  • Festwirt(e): Doris, Sebastian und Stephan Kuffler
  • Sitzplätze: 1540 (innen), 540 (außen)
  • Brauerei: Nur Paulaner Weißbier
  • Bierpreis (Maß): 17,80 Euro (2024: 17,40 Euro)
  • Telefon: 089/29070517
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.weinzelt.com
  • Musik: Högl Fun Band, Blechblos'n, Sumpfkröten, Sunnseitn, Teddy Schmacht 

Hier gibt es Wein, Sekt und Champagner, bis 21 Uhr wird Paulaner Weißbier ausgeschenkt. Das Zelt hat im Vergleich zu vielen anderen Wiesn-Zelten bis 1 Uhr geöffnet. Wer mal was anderes als bayerische Schmankerl essen möchte, kann hier auch asiatische Küche bestellen. Für Kinder gibt es zur Mittagswiesen eine eigene Speisekarte mit günstigeren Preisen.

Löwenbräu-Festzelt

Blick in das randvolle Löwenbräu-Festzelt. (Archivbild)
Blick in das randvolle Löwenbräu-Festzelt. (Archivbild)
  • Festwirt(e): Stephanie und Lukas Spendler
  • Sitzplätze: 5700 (innen), 2800 (außen)
  • Brauerei: Löwenbräu
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15 Euro)
  • Telefon: 089/50077530
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.loewenbraeuzelt.de
  • Musik: Die Heldensteiner unter Leitung von Günter Pilzweger

Der viereinhalb Meter große Löwe, der minütlich "Löwenbräu" brüllt, sowie der 37 Meter hohe Löwenturm sind schon von Weitem zu sehen und zu hören. Die täglich dargebotene Cover-Version des Beatles-Klassikers "Hey Jude" ist legendär und gehört mit zu den besten musikalischen Momenten auf dem Oktoberfest.

Marstall-Festzelt

Marstall-Festzelt bietet mit Sitz- und Stehplätzen im Innenraum und draußen insgesamt rund 4200 Besuchern Platz.
Marstall-Festzelt bietet mit Sitz- und Stehplätzen im Innenraum und draußen insgesamt rund 4200 Besuchern Platz.
  • Festwirt(e): Siegfried Able, Sabine Able und Verena Strobl (geb. Able)
  • Sitzplätze: 3200 plus 230 Stehplätze (innen), 882 (außen)
  • Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15 Euro)
  • Telefon: 089/31205529
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.marstall-oktoberfest.de
  • Musik: Host mi, Königlich Bayrisches Vollgas Orchester

Das jüngste der großen Wiesn-Zelte mit bunter Außenfassade im Jugendstil. Im Festzelt thront die Quadriga. Die Pferdefigur wird abends beleuchtet, einer der ganz besonderen Hingucker auf der Wiesn. Biergarten und Festzelt sind familienfreundlich gestaltet, unter anderem mit freien Gängen und genügend Wickeltischen. 

Ochsenbraterei

Die Ruhe vor dem Sturm: Die Ochsenbraterei während der Wiesn 2022.
Die Ruhe vor dem Sturm: Die Ochsenbraterei während der Wiesn 2022.
  • Festwirt(e): Antje Haberl und Luis Haberl
  • Sitzplätze: 3900 (innen), 1646 (außen)
  • Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu
  • Bierpreis (Maß): 15,35 Euro (2024: 14,90 Euro)
  • Telefon: 089/51085760 (während der Wiesn)
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.ochsenbraterei.de
  • Musik: Blaskapelle Mathias Achatz (abends)

Alle Ochsen, die während der Wiesn in der Ochsenbraterei verzehrt werden, werden namentlich und mit Gewicht auf Tafeln verewigt. Das Zelt ist bei Einheimischen sehr beliebt, feierwütige Touristen sind eher in anderen Zelten anzutreffen.

Paulaner-Festzelt

Wiesnbesucher in Tracht im Paulaner-Festzelt: Bereits seit 1895 ist das Zelt fester Bestandteil des Oktoberfests. Bis 2018 trug es den Namen "Winzerer Fähndl".
Wiesnbesucher in Tracht im Paulaner-Festzelt: Bereits seit 1895 ist das Zelt fester Bestandteil des Oktoberfests. Bis 2018 trug es den Namen "Winzerer Fähndl".
  • Festwirt(e): Arabella Schörghuber
  • Sitzplätze: 6385 (innen), 1980 außen)
  • Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 15,10 Euro)
  • Telefon: 089/50222200
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.paulanerfestzelt.de
  • Musik: Quetschnblech unter Leitung von Georg Samberger, Nachtstark

Bis 2018 trug das Zelt den Namen "Winzerer Fähndl" und wurde dann umbenannt, um eine Verwechslung mit dem Armbrustschützenzelt – dem Stammzelt der Schützengilde "Winzerer Fähndl" – zu vermeiden. Hier werden pro Minute und Zapfhahn 15 Maß eingeschenkt.

Schottenhamel-Festhalle

Mit zwei Schlägen Münchens zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter 2024 im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass auf der Wiesn an.
Mit zwei Schlägen Münchens zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter 2024 im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass auf der Wiesn an.
  • Festwirt(e): Christian, Michael F.  und Konstantin Schottenhamel
  • Sitzplätze: 6288 (innen), 2742 (außen)
  • Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,95 Euro
  • Telefon: 089/54469310
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.festhalle-schottenhamel.de
  • Musik: Otto Schwarzfischer, ab 21 Uhr Südherz

Im Schottenhamel geht am ersten Wiesn-Tag traditionell der Anstich des ersten Bierfasses durch den jeweils amtierenden Münchner Oberbürgermeister über die Bühne.

Schützen-Festzelt

Im Schützen-Festzelt beim 189. Oktoberfest 2024 auf der Theresienwiese.
Im Schützen-Festzelt beim 189. Oktoberfest 2024 auf der Theresienwiese.
  • Festwirt(e): Eduard Reinbold und Familie
  • Sitzplätze: 4923 plus 120 Stehplätze (innen), 1235 (außen)
  • Brauerei: Löwenbräu
  • Bierpreis (Maß): 15,40 Euro (2024: 14,90 Euro)
  • Telefon: 089/23181224
  • Zur Online-Reservierung
  • Webseite: www.schuetzenfestzelt.com
  • Musik: Walter Bankhammer und die Niederalmer

Vom Balkon hat man einen wunderschönen Blick auf das Riesenrad, die Bavaria und den Sonnenuntergang samt fröhlichem Wiesn-Treiben. Hier veranstaltet der Bayerische Sportschützenbund jedes Jahr sein traditionelles Oktoberfestschießen, ab und zu kommt Arnold Schwarzenegger zum Dirigieren ins Schützen-Festzelt.

Volkssängerzelt Schützenlisl 

Im Volkssängerzelt Schützenlisl gibt man den besten Interpreten der heutigen Zeit eine Bühne.
Im Volkssängerzelt Schützenlisl gibt man den besten Interpreten der heutigen Zeit eine Bühne.
  • Festwirt(e): Christine und Lorenz Stiftl
  • Sitzplätze: 1396 (innen), 400 (außen)
  • Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Weißbier), Augustiner Bräu Wagner KG
  • Bierpreis (Maß): 14,90 Euro (2024: 14,30 Euro)
  • Zur Online-Reservierung
  • Website: stiftl-oktoberfest.de
  • Musik: Volksmusik, Gstanzl und Blasmusik – die Moderatorin Traudi Siferlinger steht jeden Tag auf der Bühne.

Erst seit 2023 findet man das Zelt auf der Oiden Wiesn. Neben Bier gibt's auch hier eine Vielzahl an Essensangeboten – dabei legt die Wirtsfamilie Stiftl besonders Wert auf deren Qualität. Unter anderem wurde die "Schützenlisl" als Münchner Ökoprofit Betrieb und als klimaneutrales Festzelt ausgezeichnet.

Die Wiesn-Zelte mit Bierpreis im interaktiven Lageplan

