Ohne Mindestverzehr: Neue Chance auf Tische auf dem Oktoberfest – unter einer Voraussetzung

Keine drei Monate mehr bis zur Wiesn 2026. Wer bis jetzt noch keinen Tisch in einem der großen Festzelte reserviert hat, bekommt nun eine Chance – sofern eine bestimmte Voraussetzung erfüllt wird.

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Münchner können nun Tische für die großen Festzelte reservieren. (Archivbild)

Am 19. September startet das 191. Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese. Für das größte Volksfest der Welt sind natürlich die Plätze in den Zelten heiß begehrt, entsprechend viele Tische sind mittlerweile schon reserviert – teilweise schon Monate vorher.

Seit 2015 dürfen die Wirte der großen Wiesn-Zelte zusätzliche Reservierungen vergeben. Zunächst war dies nur an den Wochenend- und Feiertagen der Fall. 2025 wurde diese Möglichkeit ausgeweitet und seitdem dürfen ganztägig insgesamt 10 Prozent der reservierbaren Gesamtkapazität vergeben werden. Unter einer Bedingung: die Plätze dürfen nur an Personen abgegeben werden, die in München wohnen, das sogenannte Münchner Kontingent.

Münchner Kontingent: Welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen

Voraussetzung für die Interessenten ist, dass die Reservierung persönlich unter Vorlage des Personalausweises als Nachweis des Hauptwohnsitzes München beim jeweiligen Festwirt erfolgt. Ein Mindestverzehr darf damit nicht verbunden sein, viele Festwirte erheben jedoch eine geringe Bearbeitungsgebühr.

Wann und wie lange die Plätze des Münchner Kontingent vergeben werden, unterliegt keiner festen Regel und wird von Festzelt zu Festzelt anders gehandhabt.

So konnte man im Hacker-Zelt bereits ab dem 19. Mai 2026 über das Reservierungsformular Tische reservieren, aktuell sind aber keine Reservierungen mehr möglich.

Das Armbrustschützenzelt beginnt mit der Freigabe des Münchner Kontingents am 8. Juli.

Anfragen für das Schützenfestzelt können am 28. und 29. Juli über das Reservierungsformular gestellt werden, die Reservierungen werden unter allen Anfragenden ausgelost.

Wer einen Tisch im Festzelt Tradition auf der Oiden Wiesn reservieren möchte, kann dies vom 25. Juli bis 29. August im Schnitzelwirt im Spatenhof (Neuhauser Str. 39, 80331 München), jeweils Donnerstag und Samstag, 11 - 18 Uhr, erledigen.

Alle weiteren Festzelte haben noch keine Termine für Reservierungen des Münchner Kontingents bekanntgegeben (Stand: 6. Juli, 15 Uhr).