Mit Plakaten für die Blasmusik: Wiesn-Kapelle Josef Menzl bekommt Unterstützung

Die Kapelle Menzl hat viel Kritik eingesteckt. Nun bekommt sie Unterstützung.

Nancy (v.l.), Ulrike, Simone und Günther halten in der Bräurosl-Festhalle ein Plakat mit Herzen für die Kapelle Josef Menzl in die Höhe - bei dieser Aktion allein wird es nicht bleiben.

München - In der Gegend um Regensburg werden heute einige Geschäfte geschlossen bleiben. Allerorts ist man auf den Beinen, um in München eine Wiesn-Band zu unterstützen: die Kapelle Josef Menzl vom Bräurosl-Festzelt.

Deren eher traditionelle Blasmusik kam bekanntermaßen bei nicht allen Wiesn-Besuchern gut an (AZ berichtete).

Support-Gruppe mit Pro-Menzl-Plakaten

Nach teils heftiger Kritik an der vermeintlich langweiligen Musik entschieden Brauerei und Wirt, dass Menzl und seine Männer nur noch tagsüber spielen, abends eine befreundete Party-Band.

In Pentling im Landkreis Regensburg, wo Menzl daheim ist, ist die Unterstützung groß. Im nahen Abensberg entstand jetzt sogar eine "Support-Gruppe". Einige Gründungsmitglieder traf die AZ in der Bräurosl, als sie gerade ein Pro-Menzl-Plakat in die Höhe hielten.

"Layla" auf der Wiesn: "Das ist Ballermann"

"Wir sind Fans von Tradition und dieser Kapelle, die Super-Stimmung macht", sagt Nancy. Günther nickt: "Die Wiesn ist eigentlich ein so schönes Volksfest, doch jetzt schreien alle nach ,Layla', und das ist Ballermann!"

Besonders traurig machen die Menzl-Fans die "teils unglaublich bösen Anfeindungen der Vollblutmusiker im Netz", wie Nina sagt: "Das ist bedrückend. Wir durften mit denen ja schon so viele tolle Feste erleben." Deshalb war's ihr auch eine Herzensangelegenheit, auf Instagram (sehr erfolgreich) kapellejosefmenzl_supporters ins Leben zu rufen.

So kam auch die erste Supporter-Fahrt zustande: Am Montag kommen 50 Unterstützer aus dem Raum Regensburg angereist. "Etliche schließen dafür extra ihre Läden", sagt Nina.

Mittlerweile folgen Menzls Kapelle auch über 22.000 Menschen auf Facebook. Zahlen, die vor dem Shitstorm nicht vorstellbar waren.