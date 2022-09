Käfer Wiesn-Haferl: Löwe und Bavaria tanzen wieder

Der neue Wiesn-Haferl von Münchens Gastro-König Michael Käfer wurde vorgestellt. Wie sieht er aus?

München - So schaut es also aus, das neue Käfer-Wiesn-Haferl "Viva la Käfer" vom Feinkost-König Michael Käfer zum Oktoberfest 2022: Da holt der bayerische Löwe vor lauter Freude, dass endlich wieder gefeiert werden kann auf der Theresienwiese, die Bavaria vom Sockel herunter, und zieht sie – was sonst? – herüber zur Käfer Wiesn-Schänke, auf dass dort fröhlich getanzt werde. Das Riesenrad, die Ruhmeshalle und die Alpen sind noch zu sehen, dazu ein Herzerlstand und etliche bunt aufgemaschelte Menschen in Dirndln und Lederhosen.

"Viva la Wiesn" und "Viva la Stammtisch"

Gezeichnet hat diese neue Ausgabe des Käfer-Haferls aus Porzellan die Münchner Künstlerin Carina Felizia Holtz (32), die sonst für ihre fotorealistischen Wandbemalungen bekannt ist. Und zwar auf einem Apple-iPad, wie sie am Donnerstag auf der Terrasse von Käfers Green Beetle demonstriert hat.

Ebenfalls neu sind die Haferl-Varianten "Viva la Wiesn" und "Viva la Stammtisch", allesamt fröhlicher gestaltet als das "Koa Wiesn Haferl 2021", auf dem Herzerl, Maßkrug und Brezn recht still an einem Traumfänger hängen – oder das "Koa Wiesn Haferl 2020", auf dem Löwe und Bavaria Mundschutz tragen. Haferl-Sammler aber fanden noch jedes Sammlerstück hinreißend, wie man hört.