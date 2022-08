Hollywood auf dem Oktoberfest: Die Amis kommen

Reiseunternehmer erwarten einen Besucher-Ansturm aus den USA, insbesondere aus Los Angeles.

So sah das Oktoberfest 2019 in Palm Beach aus. (Archiv)

München - Dass die Amerikaner überall gerne ihre eigenen Oktoberfeste mit "Oompah Bands" (Blasmusik), "Yodeling" und "Beer steins" (Maßkrug) feiern, ist das eine. Dass sie aber das Original-Oktoberfest besuchen war bisher eher den Amerikanern von der Ostküste vorbehalten – schlicht weil die Westküste viel weiter weg und damit die Anreise viel länger ist.

Wiesn 2022: Hollywood zu Besuch

Glaubt man nun aber einer neuen Umfrage des Online-Reiseportals Expedia, wird sich das dieses Jahr ändern: Da steht nämlich neu Los Angeles an oberster Stelle bei der Herkunft der Wiesnbesucher. Die Westküstenmetropole stand bisher nicht einmal in den Top Ten der Herkunftsstädte. An zweiter Stelle ist heuer Chicago und an dritter Newark (New Jersey). Erst an vierter Stelle steht London als erste europäische Herkunftsstadt der Wiesngäste. Und: in den Top Ten auch neu dabei ist San Francisco auf Platz 8.

Noch vor der Pandemie waren die meisten Besucher aus europäischen Städten: London, Rom und Amsterdam machten da die Top Drei aus. Erst an vierter Stelle stand mit Chicago die erste amerikanische Stadt.

Der starke Dollar macht's möglich

Warum die Amis plötzlich so heiß auf die Wiesn sind, hat vor allem einen Grund: Der starke Dollar (seit kurzem ist der Wechselkurs praktisch 1:1) macht es für viele erschwinglicher, die weite Reise auf sich zu nehmen.

Das Interesse an Übernachtungen in München ist laut Expedia wieder auf dem Niveau vor Corona. Das erfreut nicht nur die Hoteliers: Das Interesse an Ferienwohnungen ist beim amerikanischen Pendant zur Plattform "FeWo-direkt" in den letzten Monaten um 70 Prozent gestiegen: "Gerade Gruppen von Freunden, die gemeinsam das Oktoberfest besuchen möchten, buchen gerne Ferienunterkünfte im Großraum München", sagt Wolfgang Pag von FeWo-direkt.

Dass die überlieferten Traditionen bei den US-Ablegern des Oktoberfests für Münchner manchmal etwas grotesk daherkommen, mag an dem weiten Weg liegen, die sie zurückgelegt haben. Bald haben sie wieder die Gelegenheit, sich das Original von ganz nahem anzusehen.