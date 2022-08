Hier kommen die Fahrgeschäfte auf der Wiesn an

Die Zelte werden bereits seit Juni aufgebaut, jetzt geht's auch mit den Fahrgeschäften los.

München - Es hupt. Wieder bahnt sich ein Transporter den Weg übers Festgelände, und man staunt nicht schlecht: Auf der Ladefläche liegen meterhohe blutverschmierte Aliens.

Kurz zuvor gab's schon die Begegnung mit einem vorbeifahrenden grünen Drachen mit zwei Köpfen - ganz abgesehen von den grinsenden Mäusen in bunten Latzhosen.

Wiesn 2022: Die Schausteller rollen an

Auf der Theresienwiese rollen die Schausteller an und mit ihnen fantastische, fantasievolle Kreaturen für Geisterbahnen und zig andere Fahrgeschäfte. Klar, dass die fröhlichen Riesennager zur legendären Wilden Maus gehören!

Noch erkennt man nicht viel mehr als eine Art Gerüst - hier entsteht bis zur Wiesn die Indoor-Schienenbahn Höllenblitz. © Annette Baronikians

Während die großen Festzelte bereits seit 20. Juni aufgebaut werden (die neue Bräurosl sogar noch früher), geht's jetzt auch mit den Karussells, Achterbahnen und Co. los.

Auf dem gesamten Festareal stapeln sich inzwischen Schienen, Waggons und teils gigantische Bauteile aller Art. Geschützt unter blauen Planen warten auch schon die Riesenrad-Gondeln auf ihren Wiesn-Einsatz.

Der Jules Verne Tower, der 80 Meter Höhe erreichen soll, beginnt gerade zu wachsen und ist noch nicht mehr als ein Türmchen. Ob Mondlift, Höllenblitz, Alpina Bahn oder Bayern Tower: Überall wird fleißig gewerkelt - und zusehends kommen immer neue Fahrgeschäfte, zerlegt in unzähligen Einzelteilen, auf der Theresienwiese an.

Noch liegen sie auf einem Hänger: Schienen der Alpina Bahn. © Annette Baronikians

Die Spannung steigt. Nur noch exakt drei Wochen sind es bis zum Wiesn-Start. Am 17. September heißt's dann nicht nur "Ozapft is" in den Zelten, sondern auch "Los geht die fröhliche Fahrt!" draußen auf der Wiesn.