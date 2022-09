Irritierende "Wiesn-Schmankerl" von Aldi: Weißwurst mit Senfsoße und schokolierte Brezeln

Was der Discounter nun im Angebot hat – die Münchner Reporterin schaut ganz verwundert in das neueste Prospekt.

München - Es geht doch nichts über ein zünftiges bayerisches Weißwurstfrühstück! Wenn man seine geliebte Brühwurst tief in die bräunlich-gelbe Senfsauce taucht. Ein Traum!

In der Tat traut man seinen Augen kaum - und wähnt sich in einer Art (kulinarischem) Alptraum: In seinem neuesten Prospekt bietet der Discounter Aldi "Wiesn Schmankerl" an, die für "echten Oktoberfestgenuss" sorgen sollen.

Eines dieser Schmankerl ist die Weißwurst-Kreation mit Senfsauce, angeboten als "Bayerisches Fertiggericht". Der üppig gefüllte Teller mit einer in Sauce schwimmenden Wurst auf der Verpackung dürfte auch für Nicht-Bayern eher wenig appetitanregend sein. Einheimischen dreht sich womöglich gar der Magen um.

Da legst di nieder! Schock oder Gruselmoment? Eigentlich beides - beim vermeintlichen "Wiesn Schmankerl" Weißwurst in Senfsauce. © Aldi

Doch das Oktoberfest ist ja derzeit sprichwörtlich in aller Munde. In etwas mehr als einer Woche geht's los, und da springt so mancher auf das Thema an. Wirkliche Tradition spielt oft keine Rolle, der Fantasie der Hersteller sind keine Grenzen gesetzt.

Beim Anblick dieser Haxe dürfte jedem Wiesnbesucher die Lust vergehen! Knusprig und resch ist da nix. © Aldi

Sei's bei vermeintlichen Trachtengewändern in aus dem Boden sprießenden Pop-up-Stores - oder eben jetzt bei Aldi. Der Discounter bietet etliche "leckere Wiesn-Spezialitäten" an, wie dem Prospekt zu entnehmen ist. Es gibt "deftige Snacks, Beilagen oder Gerichte für das Festzelt-Gefühl daheim".

Alles optisch garniert mit weiß-blauen Rautenmustern. Fest steht: Mit tatsächlich bayerischen Spezialitäten hat das vollmundig angepriesene Aldi-Angebot kaum etwas gemein. Vergebens wird man auf einer hiesigen Speisekarte beispielsweise "Schweine-Braten in Schwarzbier-Sauce mit Spiralnudeln und Rotkohl" suchen - und das ist gut so.

Wo gibt's denn das auf der Wiesn? Das angebliche "Wiesn Schmankerl" namens "Schweine-Braten in Schwarzbier-Sauce mit Spiralnudeln." © Aldi

Dass man hierzulande auch gern "Schweinshaxe gegart, ohne Schwarte" genießt, dürfte ebenso unbekannt sein. Der Zusatz auf der Packung dieser Kreation mag womöglich eine Erklärung liefern: "Hergestellt in Niedersachsen." Es gebe weitere "Wiesn Schmankerl" wie Rösti-Toast, Serviettenknödel, Rote-Bete-Kugeln oder "Schokolierte Brezeln", die möglicherweise sogar schmecken könnten. Doch mit Bayern, München oder der Wiesn haben diese frei erfundenen Fake-Spezialitäten alle nichts zu tun.

Allein das Wort "Brezel" kommt schon keinem Münchner über die Lippen. Eine Wiesnbreze ist überdies natürlich auch nicht "schokoliert". © Aldi

Schwoam mas obe! Mit Weißbier beim nächsten echten bayerischen Weißwurstfrühstück.