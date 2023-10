"Hat Ohrwurm-Charakter": Alter Italo-Schlager mauserte sich zum heimlichen Wiesn-Hit

Einen wirklichen neuen Wiesn-Hit gab es in diesem Jahr nicht auf dem Oktoberfest. Dafür hat sich ein jahrzehntelanger Italo-Schlager zum Lieblingssong vieler Besucher gemausert.

München - "In diesem Jahr ist sogar der Wiesn-Hit nachhaltig", sagte Peter Inselkammer. "Einen neuen Wiesn-Hit gibt's zwar nicht, aber einen recycelten", so der Wiesnwirte-Sprecher wenige Tage vor dem Oktoberfest-Ende weiter. Der Hit "Sará perché ti amo" der italienischen Gruppe Ricchi e Poveri aus dem Jahr 1981 lief während der XXL-Wiesn tatsächlich in allen Zelten und wurde von den Besuchern, mit 7,2 Millionen übrigens ein neuer Rekord, fröhlich bejubelt.

Auch in der Ochsenbraterei war "Sará perché ti amo" ein Hit

"Was einen richtigen Wiesn-Hit ausmacht, ist dass die Leute ihn auch auf dem Nachhauseweg noch singen", sagte dagegen Hofbräu-Sprecher Stefan Hempl. Deshalb legte er sich auch fest: "Nein, in diesem Jahr gibt es keinen Wiesn-Hit." Das italienische Lied wurde zwar auch im Hofbräuzelt täglich gespielt, laut Hempl kam es aber nicht besser an als andere Stücke. Hier waren vor allem Rocknummern, unter anderem "Paradise City" von Guns n' Roses sehr beliebt.

In der Ochsenbraterei dagegen wurde ebenfalls "Sarà perche…" mit Abstand am häufigsten gespielt, bestätigte Sprecherin Maria Pinzger. Die Stimmung bei diesem Lied sei immer extrem gut gewesen. "Das Lied hat schon Ohrwurm-Charakter", so Pinzger weiter. In der Tat konnten viele der (internationalen) Gäste den Text nicht, stattdessen sangen sie einfach "Lalala" – und das funktioniert tatsächlich in jeder Sprache.

Auch die neu gegründete Wiesn-Band von Labrassbanda-Schlagzeuger Tobias Weber, die Monaco Allstars, küren wenn, dann den italienischen Schlager in ihrem Zelt, dem Café Theres, zum Wiesn-Hit 2023. "Aber es ist nicht so krass wie in anderen Jahren", sagte Weber, "wo ein Hit die ganze Wiesn dominiert hat."

Tobias Weber (l.) mit Musikern der Monaco Allstars. © privat

Italo-Schlager hat nichts mit dem Italiener-Wochenende auf der Wiesn zu tun

Warum dieses Lied aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, weiß niemand so genau. Es handelt sich bei "Sarà perché…" um die Hymne des Fußballvereins AC Mailand. Mit dem mittlerweile schon traditionellen Italiener-Wochenende in der Wiesn-Mitte hat das aber nichts zu tun, wie die AZ bestätigen kann. Denn das Stück lief schon am ersten Wiesn-Wochenende in vielen Zelten.