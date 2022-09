Glühwein statt Maß Bier: So läuft der Verkauf auf der Wiesn

Seit Montag gibt es wegen der niedrigen Temperaturen auf dem Oktoberfest auch Glühwein zu kaufen.

München - Auf der Wiesn riecht es nach Bratwurst, Bier und Mandeln, Glühweinduft liegt hier normalerweise nicht in der Luft. Anders auf der Schlechtwetter-Wiesn 2022. Beim "Eis Man" gibt es heißen Glühwein – mit und ohne Schuss. Fünf Euro kostet der Punsch im Plastikbecher. Wer Rum oder Amaretto dazu will, muss noch zwei Euro drauflegen.

Wiesn-Bedienungen wärmen sich mit Glühwein auf

Wer ihn kauft? "Jeder. Deutsche, Amerikaner, Italiener. Aber es kommen auch viele Bedienungen aus den Biergärten kurz zum Aufwärmen. Denen ist schon wirklich kalt", sagt Marcel Pichler, Betreiber des "Eis Man".

Seit Montag verkauft er den Punsch. Die Beschaffung sei für ihn kein Problem gewesen. "Es gibt ja auch schon Weihnachtsgebäck", sagt Pichler dazu.

Mehr Glühwein als Eis

Der Glühwein gehe tatsächlich viel besser als das Eis. "Da hab ich heute vielleicht drei oder vier verkauft. Beim Glühwein sind schon ein paar Liter weggegangen in den letzten Tagen", so der Standbesitzer am Donnerstag.

Auch wenn die Temperaturen am Donnerstag bei rund 9 Grad liegen, durch Regen und Wind ist es draußen auf der Wiesn weiter ungemütlich – und die Wetteraussichten bleiben ähnlich scheußlich. Da könnte dem ein oder anderen tatsächlich ein Glühwein schmecken – auch auf dem Oktoberfest.