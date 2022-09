Führungen auf dem Oktoberfest: Wissen für Wiesnnarrische

Auf dem Oktoberfest werden auch Führungen angeboten – nicht nur für Touristen.

München - Wie viel wiegt eigentlich der Bierkrug auf dem Paulaner Turm? Wer gilt auf der Wiesn als persona non grata? Und warum gibt es auf der Wiesn keinen Döner? Wiesnführer Christian Riech (50) weiß Bescheid. Seit drei Jahren arbeitet er für das Universum Oktoberfest und bietet gemeinsam mit seinen elf Kollegen Führungen über das Oktoberfest an.

Christian Riech hat elf Teilnehmer

Neben vielen Gästen aus dem Ausland führt die Truppe aber ebenso viele Münchner über die Wiesn. Auch am Mittwoch. Christian Riech ist mit elf Teilnehmern unterwegs.

Vorher schmeißt er sich noch ein Halsbonbon in den Mund. "Ein bisschen Doping", scherzt er. Anders ginge es nicht, die Stimme leidet bei den Führungen auf der lauten Wiesn dann doch zu sehr.

Guide auf dem Oktoberfest ist CAD-Spezialist - und Alleinunterhalter

Riech ist eigentlich CAD-Spezialist bei einem großen Automobilhersteller; und Alleinunterhalter. Außerdem war er 25 Jahre mit dem Roten Kreuz als Wiesn-Sanitäter unterwegs. "Als Führer muss man schon wiesnnarrisch sein", sagt er.

Promillegrenzen gibt es nicht, lacht Wiesn-Führerin

Das sehen auch seine Kollegen so. Franziska Brock (39) ist Sozialpädagogin und führt Gäste seit acht Jahren über die Wiesn. Erlebt hat sie dabei schon viel - eine Promillegrenze für die Führungen gibt es nicht. Besonders ist ihr eine Gruppe Schweizer im Gedächtnis geblieben.

"Die waren schwerer zusammenzuhalten als ein Sack Flöhe", erinnert sie sich. Am Ende kommt sie mit der kompletten Gruppe wieder zum Startpunkt. Brock hatte es geschafft, dass die alkoholisierten Herrschaften sich alle an der Hand nahmen und wie eine Kindergartengruppe über die Wiesn marschiert sind.

"Wir haben keinen Bildungsauftrag. Die Fakten sind wichtig, aber es geht auch viel um die Gaudi", sagt ein weiterer Führer der Truppe. Lustig soll es sein, ein bisschen skurril - und interessant auch für Münchner. Viele der Teilnehmer kommen aus der Umgebung.

Paris Hilton ist nicht mehr auf dem Oktoberfest erwünscht

Bei der Führung am Mittwoch ist auch Riechs Schwester dabei, sie stammt aus Unterschleißheim und lebt jetzt in Texas. Der Großteil der Fakten ist auch ihr neu. Dass Paris Hilton nicht mehr auf der Wiesn erwünscht ist, wusste sie nicht. Das It-Girl hatte sich nicht an das geltende Werbeverbot auf der Wiesn gehalten. Und dass der Paulanerkrug sechs Tonnen wiegt, da staunt die ganze Truppe.

Döner und Pizza suchen die Wiesngänger übrigens vergeblich, weil es dort nur bayerische Schmankerl geben soll. Deshalb heißt das ungarische Langosch auch Wiesnfladen und der Crêpe wird als Pfannkuchen verkauft.