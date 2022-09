Bräurosl-Wiesnwirt: Anzeige nach Prügelei

Ein handfester Streit in der Bräurosl beschäftigt die Wiesnwache.

München - Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bräurosl hat am Mittwochnachmittag Anzeige erstattet. Es geht, wie die Polizei am Freitag bestätigte, um wechselseitige Körperverletzung. Der 20-jährige Sicherheitsmann gab an, er sei vom Wirt des Zeltes geschlagen worden. Der Grund für den Streit ist nicht bekannt. Die Polizei macht keine Angaben zu den Personen.

Bräurosl immer wieder in den Schlagzeilen

Zunächst hat die Bild-Zeitung berichtet. Laut der Zeitung gab es bereits ein Krisengespräch zwischen dem Wirt und der Brauerei. Die Bräurosl hat zunächst tagelang für Schlagzeilen gesorgt, weil sich viele Gäste über die zu traditionelle Blasmusik beschwert hatten.