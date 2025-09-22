Am Familientag wird der Volksfestbesuch etwas erschwinglicher. Viele Fahrgeschäfte und Buden locken mit Rabatten. Die AZ hat sich vorab umgehört, welche Aktionen es gibt.

Dienstag ist Familientag auf der Wiesn: Das heißt, es gibt einige Vergünstigungen.

Für viele ist die Wiesn längst kein günstiger Volksfestspaß mehr. Jahr für Jahr steigen die Preise – sei es für die Maß, eine Runde in einem Fahrgeschäft oder das obligatorische Lebkuchenherzerl. Gerade ein Besuch mit Kindern kann schnell ganz schön ins Geld gehen.

Immerhin einmal die Woche kommen Wirte und Schausteller den Besuchern etwas entgegen und drehen die Preisschraube etwas zurück – zum Familientag. An diesem Dienstag gibt es in den Standln und Fahrgeschäften zahlreiche Vergünstigungen. Ob Schokofrüchte, Karussell oder Bratwurst: Für die meisten Wiesn-Vergnügen gibt es dienstags Spezialpreise. Die AZ hat sich umgehört, wo es heute die besten Angebote gibt. Hier eine kleine Auswahl.

Mehr Schüsse am Schießstand

Beim Standl „Euro-Schiessen“, unweit des Kuffler-Weinzelts, gibt es heute drei Schüsse mehr – für’s gleiche Geld. Für 10 Euro kann gleich 15-mal auf die Sterne geschossen werden.

Hexenschaukel zum Schleuderpreis

Wie wäre es mit einem Überschlag ohne Schleudertrauma? Die Hexenschaukel ist das Fahrgeschäft der Illusionen. Platz nehmen und die Welt um sich herumdrehen lassen, das macht in jedem Alter Spaß – und nach einer Maß Bier sogar noch mehr! Die Preise sind hier ohnehin mehr als fair. Am Familientag zahlen Erwachsene 3 Euro und Kinder nur 2 Euro.

Zuschauen oder Mitmachen: Rotor für alle

Ein bisschen mehr Mut braucht es schon für den Rotor – und Vertrauen in die Fliehkraft. Die Besucher stellen sich in eine große Trommel, die sich immer schneller dreht, bis sie wie Fliegen an der Wand kleben bleiben. Dass der Boden irgendwann verschwindet, merkt man kaum. Hier kann man zuschauen oder mitmachen. Am Familientag kostet der Eintritt nur 5 statt 7 Euro.

Duftende Nusstüten von der Mandelfee

Wiesn ohne was Süßes? Das geht überhaupt nicht. Beim Mandelstandl Mandelfee, gleich bei Kufflers Weinzelt, gibt es am Familientag eine 100-Gramm-Tüte Erdnüsse für 3 Euro und Zuckerwatte für 2 Euro.

Lust auf was Deftiges? Würstl zum Sparen

Wenn der Magen kurz nach Mittag schon knurrt, schafft eine Bratwurstsemmel ideale Abhilfe. Bei Obermayrs Wurstbraterei gibt es die heute für 3,50 Euro statt 5 Euro.

Kleine Kaffeepause zwischendurch

Bei Kälte und Nässe geht nichts über eine schöne Tasse Kaffee, oder eine heiße Schokolade. Beim Kaffeehaferl Schiebl gibt’s heute ein Apfelkücherl dazu – für nur vier Euro, statt 6,50.

Kostenloser Spaß im Museumszelt

Das Zelt auf der Oidn Wiesn hat unter anderem eine interessante Fotoausstellung.