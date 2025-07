Ingrid Böhm ist die neue Bräurosl und bringt mit ihrer Ausstrahlung und Leidenschaft für bayerische Traditionen frischen Wind ins Festzelt. Ihr Favorit für den nächsten Wiesnhit ist durchaus wahrscheinlich.

Dass sie alle Wiesnhits auswendig kann, nimmt man Ingrid Böhm sofort ab. Als Kult-Stadionsprecher Stefan Schneider (lange Jahre bei den Löwen und beim EHC) am Dienstagabend ihren Namen ruft, reckt sie die Arme in die Luft und lässt einen Kreischer los, der den Donisl kurz wackeln lässt.

Der Abend der Abende: Für die neue Bräurosl zählen das Gesamtbild und die Gaudi

Neun Bewerberinnen waren angetreten, um die Bräurosl 2025 zu werden und haben sich in ihr schönstes Dirndl geschmissen für den Abend der Abende. Jede einzeln bittet Moderator Schneider auf die Bühne und fragt sie, warum sie unbedingt das Aushängeschild des Wiesnzelts von Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner werden und beim Einzug der Wiesnwirte mit dem Pferd die Hacker-Pschorr-Kutsche begleiten wolle. Die eine sagt, sie kann gut reiten, die nächste liebt einfach die bayerische Tradition, und wieder eine andere besitzt immerhin 16 Dirndl.

Das hört sich die Jury an, anschließend stellt jeder eine Wiesn-Wissensfrage. Wie viele Böllerschüsse den Beginn der Wiesn markieren, möchte eine Jurorin wissen. Die Antwort "drei" ist zwar knapp an der Wahrheit vorbei (es sind zwölf), aber das wirft die Kandidatin Selina Langer noch lange nicht aus dem Rennen. Schließlich zählen das Gesamtbild und die Gaudi.

Am Ende muss jede Kandidatin eine Maß Bier einschenken

Die Jury ist für alles offen. In diesem Jahr dürfen die Schauspielerin und Autorin Corinna Binzer, Designer Johnny Talbot, die Unternehmerin Michaela Aschberger, die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Susanne Wiesner sowie der frisch gebackene Wirtschaftsreferent und Oktoberfest-Chef Christian Scharpf darüber entscheiden, wer die neue Bräurosl wird.

Am Ende muss jede Kandidatin eine Maß Hacker-Bier einschenken. Bei der einen oder anderen kommt zwar nur eine schlecht eingeschenkte Schaumige dabei heraus, aber auch das ist nicht entscheidend für den Sieg. In der Jury wurde zwar heiß diskutiert, wie es heißt, aber am Ende habe ein "ordentliches Punktesystem" entschieden, wie es sich für die Wiesn gehört, verkündet Schneider.

Neue Bräurosl Ingrid Böhm: Das ist ihr Favorit für den Wiesnhit 2025

Der neue Wiesn-Chef Christian Scharpf war zum ersten Mal dabei, und er hatte sichtlich Spaß bei der Sache. Worauf es für ihn ankommt? "Auf die Ausstrahlung und dass sie gut mit den Leuten kann", sagt er zur AZ. Beides trifft auf Ingrid Böhm zu. Die gebürtige Passauerin ist überglücklich, springt für die Fotografen in die Luft und wird nach dieser Wiesn wahrscheinlich noch mehr Wiesnhits mitsingen können.

Auf die Frage, welcher denn ihr Favorit sei, sagt sie, ohne zu überlegen: "Wackelkontakt" und gibt damit die erste Prophezeiung für die Wiesn 2025 ab. Die AZ hält es durchaus für möglich, dass die 45-Jährige da den richtigen Riecher hat. Der Mundart-Hit von Oimara wird demnächst sicherlich nicht nur die Bräurosl zum Wackeln bringen.