Der Kampf um den Wiesn-Tisch: Dieser digitale Helfer soll ihn gewinnen

Die besten Wiesn-Tische sind längst weg – oder etwa doch nicht? Ein neues Tool durchforstet die Reservierungsseiten der Festzelte, entdeckt frei gewordene Tische und kann Wiesn-Fans sofort benachrichtigen.

Der Gang in die großen Wiesn-Festzelte ist zu Stoßzeiten meist nur Menschen mit Reservierung vorbehalten. Einen freien Tisch zu buchen, ist aber gar nicht so einfach. Ein neues Tool soll dabei Abhilfe schaffen.

Alleine oder zu zweit noch ein Platzerl auf der Wiesn zu ergattern, ist je nach Tageszeit und Wochentag durchaus realistisch. Mit zehn Leuten wird es dagegen schon schwieriger. Wer als größere Gruppe entspannt feiern will, braucht meist eines: eine Tischreservierung im Festzelt.

Und genau die zu bekommen, kann zur echten Wiesn-Mission werden. Tische gehören zu den begehrtesten Gütern auf dem Oktoberfest. Für Reservierungen im Münchner Kontingent stehen Wiesn-Fans schon mal Hunderte Meter Schlange. Die regulären Tische im Internet sind dagegen häufig nach wenigen Minuten ausgebucht.

Frust pur für alle, die einfach nur gemütlich mit Freunden und Familie feiern wollen. Diese Erfahrung musste auch Danijel Dedic machen. Der Tiroler kommt jedes Jahr mit seiner Familie und Freunden auf die Wiesn. Bislang habe es immer geklappt, rechtzeitig einen Tisch zu reservieren – im vergangenen Jahr plötzlich nicht mehr.

"Wir redeten uns ein, dass wir vor Ort schon spontan ein paar Plätze finden würden", erzählt er der AZ. Ein durchaus optimistischer Plan. Die Realität sah allerdings anders aus: Dedic und seine Entourage standen plötzlich ohne Platzerl da.

Kein Tisch, keine Ruhe – und eine Idee für die Wiesn 2026

Ausgerechnet diese frustrierende Wiesn-Erfahrung brachte den Softwareentwickler auf eine Idee. Sein Ziel war schnell formuliert: "Nie wieder ohne Tischreservierung." Geboren war der " ".

Softwareentwickler Danijel Dedic aus Kufstein ist Wiesn-Fan. Aus Frust über den Reservierungsstress hat er zur diesjährigen Wiesn ein einzigartiges Tool entwickelt. © Danijel Dedic/Wiesnscout

Dedic wusste: Ganz leer sind die Reservierungsseiten der Festzelte auch nach dem offiziellen Ausverkauf nicht. Immer wieder werden einzelne Tische frei – etwa, weil eine Gruppe kurzfristig absagt. Das Problem: Wer so einen Tisch ergattern will, muss die Reservierungsseiten der einzelnen Zelte ständig im Blick haben, aktualisieren und im richtigen Moment zuschlagen.

"Warum aktualisiere ich diese Seiten eigentlich selbst?", fragte sich Dedic. Also entwickelte er ein Tool, das genau diese Arbeit übernimmt.

"Wiesnscout" sucht nach freien Tischen

Der "Wiesnscout" beobachtet die öffentlichen Reservierungsseiten der Festzelte und erkennt, wenn wieder Plätze frei werden. Die verfügbaren Zeiträume werden in einer eigenen Live-Übersicht angezeigt.

Wer nicht ständig selbst nachschauen will, kann sich außerdem benachrichtigen lassen, sobald ein passender Tisch frei wird. So müssen Wiesn-Fans nicht pausenlos die Reservierungsseiten aktualisieren, sondern bekommen den Hinweis direkt aufs Handy und können anschließend direkt auf der offiziellen Reservierungsseite des jeweiligen Zeltes buchen.

"Der Dienst verkauft keine Reservierungen weiter, verlangt keinen Aufschlag und tritt nicht in Konkurrenz zu den Zelten", betont Dedic. Der "Wiesnscout" mache lediglich freie Reservierungsmöglichkeiten sichtbar und leite die Nutzer auf die offiziellen Seiten weiter.

Tausende freie Wiesn-Tische entdeckt

Online ist der "Wiesnscout" seit vergangenem August. Das Angebot funktioniert direkt über die Internetseite und auch per App für Android und iPhone. Seit dem Start hat das Tool laut Dedic rund 6000 Änderungen bei der Verfügbarkeit von Tischen erkannt. Rund die Hälfte davon seien tatsächlich frei gewordene Tische gewesen.

Und dass sich das Warten lohnen kann, zeigte sich auch an diesem Montag: Der "Wiesnscout" zeigte rund 180 offene Reservierungsmöglichkeiten an, 20 davon waren sofort buchbar. Darunter etwa Mittagstische in den großen Zelten, sogar zwei Nachmittagstische in der Festhalle Schottenhamel.

Die Internetseite zeigt freie Tische in den Wiesn-Zelten an. Zu sehen sind Zelt, Datum, Tageszeit und ob ein Angebot sofort buchbar oder zunächst auf Anfrage verfügbar ist. © Danijel Dedic/Wiesnscout

Die Tischsuche auf der Wiesn muss also nicht zwangsläufig in der Sackgasse enden. Wer bisher beim Reservierungsstart leer ausgegangen ist, bekommt mit dem "Wiesnscout" eine weitere Chance auf das begehrte Platzerl.

Abendtisch am Wochenende plötzlich frei

Dedic selbst verdient nach eigenen Angaben nichts an dem Tool. Dafür hat ihm sein "Wiesnscout" zumindest den ganz persönlichen Wunsch erfüllt: Nicht wieder ohne Tischreservierung auf die Wiesn zu müssen. "Vor wenigen Tagen meldete sich der Wiesnscout mit einem Tisch an einem Wochenendabend in einem meiner Wunschzelte", erzählt er. Damit ist zumindest für Dedic und seine Familie die Wiesn 2026 gerettet.

Und vielleicht rettet der "Wiesnscout" ja auch noch so manchem anderen Wiesn-Fan den entspannten Abend – mit Tisch, Maß und ohne Reservierungsfrust.