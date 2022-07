Bilder: So geht's mit dem Wiesn-Aufbau voran

Die Zelte auf der Theresienwiese stehen bereits größtenteils, in etwa eineinhalb Monaten soll's mit der Wiesn losgehen. Anstich ist am 17. September.

Der Bierpreis vom letzten Oktoberfest vor der Corona-Pandemie hängt noch an einem unverbauten Balken.

Peter Kneffel/dpa 7 Der Bierpreis vom letzten Oktoberfest vor der Corona-Pandemie hängt noch an einem unverbauten Balken.

Hoch hinaus! Ein Mann auf einem mobilen Kran montiert Elektrokabel am Zeltdach.

Peter Kneffel/dpa 7 Hoch hinaus! Ein Mann auf einem mobilen Kran montiert Elektrokabel am Zeltdach.

Das Zeltdach spiegelt sich in einer Pfütze. So werden die Gäste das Paulaner-Festzelt während der Wiesn mit Sicherheit nicht sehen.

Peter Kneffel/dpa 7 Das Zeltdach spiegelt sich in einer Pfütze. So werden die Gäste das Paulaner-Festzelt während der Wiesn mit Sicherheit nicht sehen.

München - Langsam wird's ernst, in rund eineinhalb Monaten heißt's wieder "O'zapft is!" – am 17. September ist der Anstich fürs Oktoberfest 2022. Wenn es denn stattfindet. Die Corona-Zahlen steigen aktuell weiter, die kritischen Stimmen über ein Abhalten des größten Volksfests der Welt mehren sich.

Bislang soll aber alles wie geplant stattfinden, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Mittlerweile stehen die Gerüste aller großen Bierzelte bereits, in manchen geht es jetzt sogar schon an den Feinschliff.

Im Paulaner Festzeit (bis 2018 Winzerer Fähndl) etwa wird bereits die Elektronik verbaut, wie in der obenstehenden Bilderstrecke zu sehen ist. Auch der Turm mit dem großen Paulaner-Krug, der zum Zelt gehört, steht bereits an Ort und Stelle – flankiert vom gegenüberliegenden Löwenbräu-Turm.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch aktuelle Fotos vom Wiesn-Aufbau.