Aufgespießter Dackel: Die Suche nach dem Wiesn-Motiv 2026 beginnt skurrill
Einfach ist die Aufgabe nicht. Schließlich verändert sich die Wiesn nur langsam. Mit ihr assoziieren die meisten Bier, Brezn, das Riesenrad, Trachten und – warum auch immer – Dackel.
Trotzdem haben Kreative wieder jede Menge Vorschläge für das Wiesnplakat 2026 eingereicht. 89 Motive sind für die Online-Abstimmung zugelassen. Das Gewinner-Motiv wird dann im Internet, in den sozialen Medien, auf Lizenzartikeln, Sammlerkrügen und Plakaten zu sehen sein.
Unter den Abstimmenden werden zwei Mal fünf Plätze inklusive Hendl- und Biergutscheinen in der Stadtratsboxe der Festhalle Schottenhamel verlost.
Die Abstimmung läuft bis 25. Januar, 24 Uhr unter: https://motivwettbewerb.muenchen.de/voting.
- Themen:
- Wiesnplakat
