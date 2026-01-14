Ab Donnerstag dürfen Wiesn-Fans wieder online über für das offizielle Wiesnplakat 2026 abstimmen. Zur Auswahl stehen 89 – teilweise skurrile – Motive.

Uns war gar nicht klar, dass die Wiesn wie ein Ohrwaschl aussieht.

Die großen Wildtierschauen sind zwar Vergangenheit, aber diesen putzigen Kameraden könnten wir uns gut im Löwenbräu vorstellen.

Im Gegensatz zu Dackeln gehören Pferde definitiv zur Wiesn.

Lustige Wiesnkapelle. Ob das Hendl den Text von „Sweet Caroline“ schon drauf hat?

Entsteht neben der Eisbach- dieses Jahr auf der Wiesn vielleicht eine Bierwelle für Brezn-Surfer?

Seit wann isst man Hotdogs mit der Gabel? Uns tut das Zamperl jedenfalls richtig leid.

Frei nach Loriot: Eine Wiesn ohne Bier ist möglich, aber sinnlos. Rein theoretisch könnte man im Bierzelt aber auch Wasser bestellen. Vielleicht sind die blau-weißen Krüge auch ein Hinweis auf die Trinkwasserbrunnen.

Einfach ist die Aufgabe nicht. Schließlich verändert sich die Wiesn nur langsam. Mit ihr assoziieren die meisten Bier, Brezn, das Riesenrad, Trachten und – warum auch immer – Dackel.

Trotzdem haben Kreative wieder jede Menge Vorschläge für das Wiesnplakat 2026 eingereicht. 89 Motive sind für die Online-Abstimmung zugelassen. Das Gewinner-Motiv wird dann im Internet, in den sozialen Medien, auf Lizenzartikeln, Sammlerkrügen und Plakaten zu sehen sein.

Unter den Abstimmenden werden zwei Mal fünf Plätze inklusive Hendl- und Biergutscheinen in der Stadtratsboxe der Festhalle Schottenhamel verlost.

Die Abstimmung läuft bis 25. Januar, 24 Uhr unter: .