Zum ersten Mal wird Dominik Krause als Münchner Oberbürgermeister das erste Fass auf dem Oktoberfest anzapfen. Wie er sich bei seiner Premiere schlägt, können Sie im Livestream verfolgen.

Vor zwei Jahren, beim Anzapfen in der Bräurosl, stand OB Dominik Krause noch nicht so im medialen Fokus.

Es dürfte mit Sicherheit einer der mit Spannung erwarteten Momente der diesjährigen Wiesn sein: das erste Anzapfen von Dominik Krause. Um Punkt 12 Uhr wird Münchens neugewählter Oberbürgermeister das erste Fass im Schottenhamel-Zelt anstechen.

Wie viele Schläge wird der Grünen-Politiker bei seiner Premiere brauchen? Zwei wie bei seinem Anzapftraining? Oder benötigt er gar nur einen Schlag, bis das Bier fließt? Oder sorgt er für eine Bierfontäne – wie einst sein Amtsvorgänger Hans-Jochen Vogel bei der Wiesn 1971? Im können Sie live dabei sein. Zuvor wird der Wirteeinzug übertragen. Beginn ist um 11.15 Uhr.





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