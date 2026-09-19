AZ-Plus

Alle Augen auf Dominik Krause: Sein erster Wiesn-Anstich im Video

Zum ersten Mal wird Dominik Krause als Münchner Oberbürgermeister das erste Fass auf dem Oktoberfest anzapfen. Wie er sich bei seiner Premiere schlägt, können Sie im Livestream verfolgen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Vor zwei Jahren, beim Anzapfen in der Bräurosl, stand OB Dominik Krause noch nicht so im medialen Fokus.
Vor zwei Jahren, beim Anzapfen in der Bräurosl, stand OB Dominik Krause noch nicht so im medialen Fokus. © IMAGO/B. Lindenthaler

Es dürfte mit Sicherheit einer der mit Spannung erwarteten Momente der diesjährigen Wiesn sein: das erste Anzapfen von Dominik Krause. Um Punkt 12 Uhr wird Münchens neugewählter Oberbürgermeister das erste Fass im Schottenhamel-Zelt anstechen.

Wie viele Schläge wird der Grünen-Politiker bei seiner Premiere brauchen? Zwei wie bei seinem Anzapftraining? Oder benötigt er gar nur einen Schlag, bis das Bier fließt? Oder sorgt er für eine Bierfontäne – wie einst sein Amtsvorgänger Hans-Jochen Vogel bei der Wiesn 1971? Im Livestream des Bayerischen Rundfunks können Sie live dabei sein. Zuvor wird der Wirteeinzug übertragen. Beginn ist um 11.15 Uhr.


Das Programm im Überblick

Lesen Sie auch

  • Um 11.15 Uhr startet die Live-Übertragung mit dem traditionellen Wirteeinzug
  • Anstich 12:00 Uhr: Anstich der ersten Maß Bier durch den Oberbürgermeister von München
  • Ende bis 13:45 Uhr: Show mit Gästen, Reporter-Schalten und Filmbeiträgen

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.