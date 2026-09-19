Alle Augen auf Dominik Krause: Sein erster Wiesn-Anstich im Video
Es dürfte mit Sicherheit einer der mit Spannung erwarteten Momente der diesjährigen Wiesn sein: das erste Anzapfen von Dominik Krause. Um Punkt 12 Uhr wird Münchens neugewählter Oberbürgermeister das erste Fass im Schottenhamel-Zelt anstechen.
Wie viele Schläge wird der Grünen-Politiker bei seiner Premiere brauchen? Zwei wie bei seinem Anzapftraining? Oder benötigt er gar nur einen Schlag, bis das Bier fließt? Oder sorgt er für eine Bierfontäne – wie einst sein Amtsvorgänger Hans-Jochen Vogel bei der Wiesn 1971? Im Livestream des Bayerischen Rundfunks können Sie live dabei sein. Zuvor wird der Wirteeinzug übertragen. Beginn ist um 11.15 Uhr.
Das Programm im Überblick
- Um 11.15 Uhr startet die Live-Übertragung mit dem traditionellen Wirteeinzug
- Anstich 12:00 Uhr: Anstich der ersten Maß Bier durch den Oberbürgermeister von München
- Ende bis 13:45 Uhr: Show mit Gästen, Reporter-Schalten und Filmbeiträgen
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen