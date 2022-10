Ärger um Bräurosl-Wirt: Vertragsstrafe für Peter Reichert

Der Ärger um Wiesnwirt Peter Reichert hat nun Konsequenzen.

München - Das Oktoberfest ist mehr als zwei Wochen vorbei und das Thema Pschorr Bräurosl beschäftigt die Münchner noch immer. Zuerst musste die Blaskapelle ausgetauscht werden, dann stellte das KVR bei einer Kontrolle hygienische Mängel fest und schließlich wurde bekannt, dass Reichert sich mit einem Security-Mitarbeiter geprügelt hat.

Peter Reichert: Niederlage für den neuen Bräurosl-Wirt

Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es für Reichert bei seiner Wiesn-Premiere bleibt. Inzwischen steht fest, dass die Routinekontrolle des KVR zu einer Vertragsstrafe führen wird. Was bedeutet das genau? "Auf der Wiesn besteht ein Vertragsverhältnis mit den Betrieben. Im Fall der Bräurosl ist das ein Dreiecks-Vertrag mit dem Wirt und der Brauerei", erklärt Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). "Und wenn vertragliche Vereinbarungen, wie etwa die ordentliche Lebensmittellagerung nicht eingehalten werden, kommt es zu einer Vertragsstrafe - unabhängig davon, wer die Schuld trägt", so Baumgärtner weiter. Über die Höhe der Strafe kann er nichts sagen. Am heutigen Mittwoch wird es zum Thema einen interfraktionellen Arbeitskreis geben. "Unsere Vorschriften sind keine Handlungsempfehlung", so Baumgärtner. Eine Ahndung stelle Qualitätsstandards der Wiesn sicher.

Oktoberfest: Keine Strafe für Prügelei

Welche Konsequenzen die Prügelei haben wird, kann der Wiesnchef nicht beantworten. "In unseren Verträgen gibt keinen Paragrafen 'Prügle deine Angestellten nicht'. Darum müssen sich Justiz und Polizei kümmern."

Ob sich die Hacker Pschorr-Brauerei im nächsten Jahr noch einmal mit Reichert als Wirt für die Bräurosl bewerben wird, ist fraglich. Brauerei-Chef Andreas Steinfatt betont, dass gewisse Anlaufschwierigkeiten bei einem neuen Wiesnzelt mit einem neuen Wirt, noch dazu nach zwei ausgefallenen Wiesn, nicht verwunderlich waren.

Er sagt aber auch: "Mit den jetzt im Raum stehenden Vorwürfen können wir definitiv nicht zufrieden sein. Wir werden diese - ohne Vorverurteilung - gemeinsam mit Wirt und den Behörden klären und aufarbeiten." Erste Gespräche dazu hätten bereits während der Wiesn stattgefunden.