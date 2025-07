"Dieter Reiter hat versagt": Taxler stinksauer auf Münchner Oberbürgermeister

Grün-Rot wollte Mindestpreise für die Taxi-Konkurrenz von Uber & Co. einführen. Kurz vor dem Entscheid kippt die SPD erneut um. Wütende Taxler demonstrieren am Dienstag am Rathaus.

29. Juli 2025 - 19:06 Uhr