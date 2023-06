Oben-Ohne-Baden in München: Jetzt für Frauen auch ohne Nachfrage erlaubt

Vergangenen Sommer forderte Clara Nitsche von den Münchner Grünen gleiche Bekleidungsregeln für alle in Münchner Schwimmbädern. Das Oben-Ohne-Baden war zwar für Frauen auch bisher nicht verboten, jetzt wird es aber explizit erlaubt.

München - Im vergangenen August forderte die Münchner Rathauskoalition aus Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt die Stadt auf, die Frage eindeutig zu klären, ob Männer und Frauen oben ohne in städtischen Schwimmbädern unterwegs sein dürfen.

Bisher war es nämlich so, dass das zwar nicht verboten, aber auch nicht explizit erlaubt war. Das zeigt die druckfrische Antwort des städtischen Wirtschaftsreferats auf die Anfrage von Grün/Rot: Nach der aktuell geltenden Badeordnung sei ein "oberkörperfreies Sonnen und Abkühlen beispielsweise in den Freibädern schon heute möglich". Und in den Hallenbädern sei es nicht ausgeschlossen.

Oben-Ohne-Baden in München: Jetzt sicher erlaubt

Kurzum: Die Badeordnung "macht keine geschlechtsspezifischen Vorgaben". Allerdings steht drin, dass der Aufenthalt in den Schwimmbädern nur in "geeigneter Badebekleidung" erlaubt ist – ob das für Frauen ein Bikinioberteil zur Pflicht macht oder nicht, liegt im Ermessen des Bäderpersonals.

Nach Angaben der städtischen Gleichstellungsstelle hat die bisherige Handhabe – es ist eigentlich erlaubt, aber es wird nicht öffentlich kommuniziert – darum immer wieder zu "Irritationen bis Anfeindungen" von anderen Badegästen geführt, wenn die sich von Frauen ohne Oberteil gestört fühlten.

Andererseits sei es bisher "dem Ermessen und 'Fingerspitzengefühl' des Personals überlassen gewesen, es den Frauen zu erlauben, oberkörperfrei zu schwimmen. Dieses Fingerspitzengefühl hat aber offenbar immer wieder gefehlt, resümiert die Gleichstellungsstelle.

Ein Badeanzug liegt auf der Umrandung eines Schwimmbeckens, dahinter ziehen Menschen ihre Bahnen. (Symbolbild) © dpa/Annette Riedl

Bisher mussten Frauen beim Personal um Erlaubnis bitten

Was in der Realität bedeutete, Frauen "müssten vor dem Schwimmen beim jeweiligen Personal um Erlaubnis fragen, oberkörperfrei schwimmen zu dürfen, wenn sie eine peinliche öffentliche Aufforderung ihre Brüste zu bedecken, vermeiden wollen", so die Stellungnahme weiter.

Die Gleichstellungsstelle schlägt darum den Stadtwerken vor, die Plakate mit den Baderegeln entsprechend anzupassen, sodass da bei Männern und Frauen eine Badehose die "Mindestvoraussetzung für die Nutzung der Schwimmbäder darstellt". Dies werde aktuell gerade erledigt, schreibt die Stadt in ihrer Antwort auf die Stadtrats-Anfrage.

Als weitere Maßnahme soll das Personal der Münchner Bäder geschult und "bezüglich des Themas sensibilisiert" werden.

Neue Bäderordnung: Nur noch primäre Geschlechtsorgane sind zu bedecken

Die städtische Bäderordnung wird außerdem ergänzt und damit eindeutiger formuliert: "Der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in geeigneter Badebekleidung gestattet. Die primären Geschlechtsorgane sind zu bedecken.“

Heißt vereinfacht gesagt: Gleiche Rechte für alle. Männer und Frauen dürfen oben ohne in den städtischen Bädern unterwegs sein – fast pünktlich zur aktuellen Badesaison.